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Günlük odaklı Mac uygulaması Capture 365 Journal, ücretsiz yapıldı

3 yıl
1,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Günlük odaklı Mac uygulaması Capture 365 Journal, ücretsiz yapıldı
 
Sockii Pty adlı geliştirici tarafından Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Capture 365 Journal, çok uzun bir aradan sonra ilk defa ücretsiz yapıldı.
Temelinde bir günlük uygulaması olan Capture 365 Journal, tahmin edebileceğiniz üzere kişilerin günlük hayatlarını kayıt altına almasına imkan tanıyor. Bunu yazı yanında fotoğraf, videolar ve haritalar ile yerine getiren uygulama, iCloud desteğiyle iOS sürümü arasında senkronizasyon yapabiliyor ve şifre ile güvenlik altına alabiliyor. Hazırlanan günlükleri TXT ya da PDF formatlarında dışa çıkartabilen uygulama, her güne birden fazla içerik ekleyebiliyor ve harita görüntüsüyle navigasyonu kolaylaştırıyor.

Daha önce 22 TL'ye satılan Capture 365 Journal, an itibariyle aşağıdan market değişimi ile elde edilebiliyor.

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