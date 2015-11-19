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HERE Haritalar'dan Google'a güzel gönderme

Haritalar uygulamasının Android sürümüne çevrimdışı navigasyon desteği vermeye başlayan Google, HERE Haritalar'ın yaptığı son karşılaştırmaya göre bu alanda bazı eksikler barındırıyor.
3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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HERE Haritalar'dan Google'a güzel gönderme
Özellikle Avrupa bölgesinde sunduğu detaylı bilgiler ve yönlendirmeler ile oldukça beğenilen ve Nokia tarafından Audi, BMW ile Mercedes'in oluşturduğu konsorsiyuma yaklaşık 3 milyar dolara satılan HERE Haritalar, geçtiğimiz günlerde çevrimdışı çalışma desteği alan Google Haritalar'a güzel bir gönderme yaptı.
HERE Haritalar çevrimdışı çalışma desteğini çok uzun zamandır kullanıcılarına sunuyor ve Google'a yaptığı gönderme de bu alanda karşımıza çıkıyor. Konu hakkında özel bir tablo hazırlayan HERE Haritalar, özetle şu maddelere değiniyor;
  • HERE Haritalar 132 ülkeye destek veriyor / Google Haritaların kapsama alanı belli değil.
  • HERE Haritalar bütün Kaliforniya haritasını 540MB'a indirebiliyor / Google Haritalarda sadece Kuzey Kaliforniya 525MB ediyor.
  • İki servis de haritalar içerisinde çevrimdışı mekan araması yapabiliyor.
  • HERE Haritalar tamamen çevrimdışı çalışabiliyor / Google Haritalar bağlantı bulduğunda hemen çevrimiçi hale geçiyor.
  • HERE Haritalar'da yürüme, otomobil ve toplu taşıma yönlendirmeleri çevrimdışı çalışıyor / Google Haritalar'da çevrimdışı olarak sadece otomobil yönlendirmesi aktif ve o da sadece tek rotada çalışıyor.
  • HERE Haritalar'ın çevrimdışı desteği Android, iOS ve Windows Phone platformlarında var / Google Haritalar'ın çevrimdışı desteği sadece Android için sunuluyor.
  • Şirketin açıklamasına göre HERE Haritalar üç boyutlu harita içerikleri açısından Google Haritalar'a göre daha zengin bir içerik sunuyor.
HERE Haritalar'ın şuan için çevrimdışı harita alanında daha güçlü olması elbette bunun sürekli böyle gideceği anlamına gelmiyor. Google çok büyük bir şirket ve Street View ile dünyayı karış karış gezerek ülkemiz de dahil olmak üzere evlerimizin kapısını dahi kayıt altına alıyor. Google'ın kısa süre içerisinde bu alanda ciddi atılımlar yapması beklentiler dahilinde bulunuyor.

http://360.here.com/2015/11/17/comparing-google-maps-and-here-maps-offline/ Yorum Yaz
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onsos1100 3 yıl en beğenilen
nokia nin içinde kaç nokia var da nasıl bu kadar akılsız yöneticiler ile yola devam ettiler anlamak güç.
Here mixradio gibi uygulamalar kamera teknolojileri bile şuan çoğu firmanın elinde yok.
nokia nin içinde kaç nokia var da nasıl bu kadar akılsız yöneticiler ile yola devam ettiler anlamak güç.Here mixradio gibi uygulamalar kamera teknolojileri...
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tadalar 3 yıl
here gerçekten çok güzel
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nick54 3 yıl
"Street View ile dünyayı karşı karşı gezerek"
Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım :D
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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Qonrul 3 yıl
Bu alanda here rakipsiz
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suslu76 3 yıl
Ben iOS'ta da Google Maps var diye biliyordum
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lapatid 3 yıl
here nokia nin iyi donemlerindeyken gelistiriliyordu,bir suredir gelisme yok.nokia nin buhranli donemlerinde gelistirilmeye devam edilseydi (nokia para ayirsaydi demiyorum,velev ki nokia batmadi su an hala iyi satiyor) su an google street view degil here street view turevi bisey olurdu.eger here satildigi sirketlerce gelistirilmezse google yukardaki eksiklerink kisa surede tamamlar ve here yalan olur cunku google sirket hacmi olarak devasa ve maps her gun gelisiyor
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tadalar 3 yıl
here gerçekten çok güzel
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nick54 3 yıl
"Street View ile dünyayı karşı karşı gezerek"
Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım :D
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Patren 3 yıl
google maps tam cevrim disi calismali artik
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onsos1100 3 yıl en beğenilen
nokia nin içinde kaç nokia var da nasıl bu kadar akılsız yöneticiler ile yola devam ettiler anlamak güç.
Here mixradio gibi uygulamalar kamera teknolojileri bile şuan çoğu firmanın elinde yok.
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