HERE Haritalar'dan Google'a güzel gönderme

Özellikle Avrupa bölgesinde sunduğu detaylı bilgiler ve yönlendirmeler ile oldukça beğenilen ve Nokia tarafından Audi, BMW ile Mercedes'in oluşturduğu konsorsiyuma yaklaşık 3 milyar dolara satılan HERE Haritalar, geçtiğimiz günlerde çevrimdışı çalışma desteği alan Google Haritalar'a güzel bir gönderme yaptı.

HERE Haritalar çevrimdışı çalışma desteğini çok uzun zamandır kullanıcılarına sunuyor ve Google'a yaptığı gönderme de bu alanda karşımıza çıkıyor. Konu hakkında özel bir tablo hazırlayan HERE Haritalar, özetle şu maddelere değiniyor;

HERE Haritalar 132 ülkeye destek veriyor / Google Haritaların kapsama alanı belli değil.

HERE Haritalar bütün Kaliforniya haritasını 540MB'a indirebiliyor / Google Haritalarda sadece Kuzey Kaliforniya 525MB ediyor.

İki servis de haritalar içerisinde çevrimdışı mekan araması yapabiliyor.

HERE Haritalar tamamen çevrimdışı çalışabiliyor / Google Haritalar bağlantı bulduğunda hemen çevrimiçi hale geçiyor.

HERE Haritalar'da yürüme, otomobil ve toplu taşıma yönlendirmeleri çevrimdışı çalışıyor / Google Haritalar'da çevrimdışı olarak sadece otomobil yönlendirmesi aktif ve o da sadece tek rotada çalışıyor.

HERE Haritalar'ın çevrimdışı desteği Android, iOS ve Windows Phone platformlarında var / Google Haritalar'ın çevrimdışı desteği sadece Android için sunuluyor.

Şirketin açıklamasına göre HERE Haritalar üç boyutlu harita içerikleri açısından Google Haritalar'a göre daha zengin bir içerik sunuyor. HERE Haritalar'ın şuan için çevrimdışı harita alanında daha güçlü olması elbette bunun sürekli böyle gideceği anlamına gelmiyor. Google çok büyük bir şirket ve Street View ile dünyayı karış karış gezerek ülkemiz de dahil olmak üzere evlerimizin kapısını dahi kayıt altına alıyor. Google'ın kısa süre içerisinde bu alanda ciddi atılımlar yapması beklentiler dahilinde bulunuyor.

http://360.here.com/2015/11/17/comparing-google-maps-and-here-maps-offline/