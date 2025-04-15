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    Yandex Maps, İstanbul’da ayrıntılı şerit ve kasis görünümüne kavuştu

    İstanbul'daki Yandex Maps kullanıcıları için artık şeritleri birebir gerçekçi şekilde görüntüleyebilecek, kasisleri önceden görecek ve kolay bir şekilde yolculuk yapabilecek.
    Yandex Maps, İstanbul’da ayrıntılı şerit ve kasis görünümüne kavu Tam Boyutta Gör
    Ülkemizdeki popüler navigasyon uygulamalarından Yandex Maps, İstanbul özelinde önemli bir güncellemeyi hayata geçirdi. Yandex’in yeni nesil ayrıntılı harita teknolojisi Türkiye’de ilk kez İstanbul’da kullanıma sunuldu.

    Şeritler, kasisler, yaya geçitleri ve daha pek çok detay eklendi

    Yeni güncellemeyle birlikte Yandex Maps’te artık HD Harita, şerit işaretleri, yaya geçitleri, kasisler, park noktaları, trafik adaları ve daha fazlası gösteriliyor. Karmaşık İstanbul yollarında kolay bir şekilde yolculuk yapılmasını sağlıyor.

    Yandex Maps, İstanbul’da ayrıntılı şerit ve kasis görünümüne kavu Tam Boyutta Gör

    İstanbul'un büyük bölümünü kapsıyor

    İstanbul’da şu an için 2 bin 250 kilometrelik yolda şeritler, yaya geçitleri, yol işaretleri gibi ince detaylar işlendi. Avrupa Yakası’nda Başakşehir ve Küçükçekmece’den başlayarak Anadolu Yakası’nda Sultanbeyli ve Kartal’a kadar uzanan ana yollarda ve önemli caddelerde bu özellik kullanılabiliyor. Ayrıca İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na giden yollar da detaylandırıldı.

    Kullanıcılar ayrıntılı şerit özelliği sayesinde sıradaki dönüş için hangi şeritte kalacakları konusunda ve kasise varmadan önce yavaşlamaları konusunda bilgilendiriliyor. Güncellemeyle birlikte yol tabelaları, yaya geçitleri ve park alanları gibi yeni görsel referans noktaları eklenerek sürücülerin çevrelerini daha iyi algılamalarına ve rotada daha güvenle ilerlemelerine yardımcı oluyor.

    Harita görünümündeki gelişmiş dinamik kamera, rota imlecini akıllıca takip ederek navigasyon sırasında görüş alanını zenginleştiriyor. Kamera açısını ve konumunu gerçek zamanlı olarak uyarlayan özel algoritmalar kullanılıyor.  Böylece yolun ilerisini bağlama duyarlı, daha geniş bir açıyla gösterebiliyor. Sürücüler artık bir dönüşten sonra neyle karşılaşacaklarını (örneğin yol çalışması, bir kaza ya da başka bir engel vs. gibi) önceden görebiliyorlar.

    Ayrıntılı harita görünümünü telefon ekranınızın yanı sıra CarPlay ve Android Auto ekranında da görebilirsiniz. Yeni harita görünümüne erişmek için iOS ve Android’deki Yandex Maps veya Yandex Navi uygulamasını güncellemeniz yeterli olacak. Yandex'in geliştirilmiş harita görünümü diğer şehirlere de getirmeyi planlıyor. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler temel alınarak HD harita deneyimi geliştirilecek.

    Yandex Maps ve Navigasyon Yandex Maps ve Navigasyon Yandex Maps ve Navigasyon Yandex Maps ve Navigasyon Haritalar ve Navigasyon Ücretsiz

    Yandex Maps &amp; Navigator Yandex Maps &amp; Navigator Yandex Maps &amp; Navigator Yandex Maps &amp; Navigator DIRECT CURSUS COMPUTER SYSTEMS TRADING LLC Navigation Ücretsiz 560,6 MB

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