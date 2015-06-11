HGST dünyanın ilk 10TB kapasiteli HDD ürününü duyurdu

Mekanik diskler ve katı durum diskleri arasındaki kapasite mücadelesi kıyasıya devam ediyor. Tam SSD'ler 6TB ile mekanik diskleri yakalamaya hazırlanırken önemli bir atak ile mekanik diskler arayı açmayı başardı. HGST dünyanın ilk 10TB mekanik diskini duyurdu.

HDD tarafında 6TB kapasiteli diskler kullanılma sunulurken, 8TB kapasiteli diskler için de geri sayım başlamıştı. HGST'nin 10TB kapasiteli diski ilk etapta kurumsal kullanıcılara yönelik olacak.

Ultrastar Archive Ha10 adındaki sürücü bu kapasiteye ve yoğunluğa HelioSeal ile SMR adındaki iki teknolojiyle ulaşmış. HelioSeal teknolojisinde disk mekanizması bölümü Helium ile dolduruluyor ve böylece sürtünme azaltılarak hem ısınma önleniyor hem de daha düşük enerji harcanıyor. Ayrıca bölümün hermetik yalıtımı Helyum gazının kaçmasını engelliyor.

Shingled Magnetic Recording veya SMR olarak bilinen teknolojide ise birbirine paralel manyetik izler üzerine yazmak yerine birbirinin üzerine binen manyetik izler üzerine veriler yazılıyor ve böylece daha ince ve daha yoğun sürücüler elde edilebiliyor.

HGST Ultrastar Archive Ha10 modelinde hatalar arası zaman 2 milyon olarak belirlenirken, kutu içerisinde 5 yıllık garanti de çıkıyor. Ancak sürücüden tam olarak faydalanabilmek için yazılım tarafında optimizasyonlar yapılması gerekiyor. HGST, Linux ve diğer açık kaynak sistemler için bir yazılım geliştirme aracı yayımlayacağını duyurdu. Sürücünün ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.