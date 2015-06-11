Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HGST dünyanın ilk 10TB kapasiteli HDD ürününü duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,1b
1
12
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HGST dünyanın ilk 10TB kapasiteli HDD ürününü duyurdu

Mekanik diskler ve katı durum diskleri arasındaki kapasite mücadelesi kıyasıya devam ediyor. Tam SSD'ler 6TB ile mekanik diskleri yakalamaya hazırlanırken önemli bir atak ile mekanik diskler arayı açmayı başardı. HGST dünyanın ilk 10TB mekanik diskini duyurdu.


HDD tarafında 6TB kapasiteli diskler kullanılma sunulurken, 8TB kapasiteli diskler için de geri sayım başlamıştı. HGST'nin 10TB kapasiteli diski ilk etapta kurumsal kullanıcılara yönelik olacak.


Ultrastar Archive Ha10 adındaki sürücü bu kapasiteye ve yoğunluğa HelioSeal ile SMR adındaki iki teknolojiyle ulaşmış. HelioSeal teknolojisinde disk mekanizması bölümü Helium ile dolduruluyor ve böylece sürtünme azaltılarak hem ısınma önleniyor hem de daha düşük enerji harcanıyor. Ayrıca bölümün hermetik yalıtımı Helyum gazının kaçmasını engelliyor.


Shingled Magnetic Recording veya SMR olarak bilinen teknolojide ise birbirine paralel manyetik izler üzerine yazmak yerine birbirinin üzerine binen manyetik izler üzerine veriler yazılıyor ve böylece daha ince ve daha yoğun sürücüler elde edilebiliyor.


HGST Ultrastar Archive Ha10 modelinde hatalar arası zaman 2 milyon olarak belirlenirken, kutu içerisinde 5 yıllık garanti de çıkıyor. Ancak sürücüden tam olarak faydalanabilmek için yazılım tarafında optimizasyonlar yapılması gerekiyor. HGST, Linux ve diğer açık kaynak sistemler için bir yazılım geliştirme aracı yayımlayacağını duyurdu. Sürücünün ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.
http://www.hgst.com/hard-drives/enterprise-hard-drives/enterprise-sata-drives/ultrastar-archive-ha10 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Seefoo 4 yıl
Haberin girişindeki HDD-SSD kapasite mücadelesi deyimi ilginç.Kim depolama amaçlı SSD alıyor ki?Hem maliyet hem de güvenlik açısından bunu söylüyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bwhiteshark 4 yıl

Bu serinin 8 TB versiyonu bile piyasada yaygınlaşmadı. Geçen sene baktığımda hiç yoktu , şimdi topu topu 2 yorum çıkmış. 8 TB lik NAS diskleri çıksada 4 TB likler ucuzlasa

newegg.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01myavuz 4 yıl
Bu ürünler güzelde, şu stok yapma hastalığından kurtulmamız lazım. Onlarca film ve oyun saklıyoruz lazım olur diye. 15 Yıldır bende yaptım ama gördümki eskiye dönüş olmuyor, ayrıca internette her zaman aradığın bulunabiliyor. Onun için 2 koli cd ve Harddiskteki verileri çöpe attım, hiçte eksikliğini duymadım. Yenilere tavsiye edilir, çok fazla depolama şart değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lana-Del-Rey 4 yıl
Rezerve.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 4 yıl
SSD ler 6TB çıksa nolacak ki? 1TB SSD için 820$ olacak denmişti. 6 tb olanı bi araba parası olur herhalde?
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl ALBAY
ALBAY

SSD ler 6TB çıksa nolacak ki? 1TB SSD için 820$ olacak denmişti. 6 tb olanı bi araba parası olur herhalde?

Ürün HDD
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 4 yıl ALBAY
Üretilebilir kapasite arttıkça alttaki ürün sayısı artacaktır buna istinaden fiyatlarda alınabilir düzeylere düşecektir.

Hatırlarsanız hdd lerde kapasite düşük olduğu dönemlerde 10 gb lık disklere 300 lira civarı fiyatlar veriliyordu ki bu bahsettiğimiz dönem 2000 li yıllardı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3086 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, hgst
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Galaxy S6 Edge için üstün koruma! "Spigen Armor Serisi kılıflar video inceleme" 4 yıl Bu donanımlar oyuncular için: Oyun klavyeleri, fareler, kulaklıklar ve güç kaynakları 4 yıl Bu kasanın tasarımı çok farklı! Bilgisayarım farklı görünsün diyenler için DeepCool Tristellar video ön inceleme 4 yıl PlayStation 4 bilgisayar olsaydı! DeepCool'un yeni kasası video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim