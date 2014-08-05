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HGST kurumlara yönelik en hızlı SSD çözümünü geliştirdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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HGST kurumlara yönelik en hızlı SSD çözümünü geliştirdi

Western Digital çatısı altında faaliyet gösteren HGST, dünkü flash bellek temalı konferansta kurumlara yönelik olarak geliştirdiği en hızlı SSD çözümünü lanse etti. 

HGST'nin yeni SSD çözümü 512 byte'lık sıralı verinin her biri için 3 milyon IOPS okuma değerine ulaşabiliyor. Sırasız ayarlar da ise rastgele okuma gecikmesi ise 1.5 mikro saniye (saniyenin milyonda biri) olarak gerçekleşiyor. 

HGST yeni SSD çözümünde yüksek değerlere ulaşabilmek için faz değişim belleklerinden - PCM oluşan bir sürücü kullanırken, düşük gecikme süresi sağlayan bir arayüz protokolü de geliştirmiş. Saydığımız değerlerin NAND bellek kullanan SSD'ler tarafından elde edilemeyeceği belirtiliyor. 

PCM bellek teknolojisi NAND flash belleklerin yerini alacak bir teknoloji olarak görülüyor. Yüksek yoğunluklu ve değişken olmayan PCM, NAND belleklere göre daha hızlı veri erişimi ve daha düşük okuma erişim zamanları sunabiliyor. Böylece çok yüksek hızlara erişebiliyor. 

HGST'nin yeni SSD çözümünde 45nm fabrikasyon sürecine sahip yongaya sığdırılmış 1GB boyutunda PCM bileşenleri kullanılıyor. Çok sayıda PCM bileşeni biraraya getirilebiliyor ve tam uzunlukta PCIe tabanlı 2x4 SSD kartları oluşturulabiliyor. 

HGST, düşük gecikme sunan arayüz protokolü için Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları ile uzun süredir bir iletişim protokolü geliştiriyor ve bu protokol ilk kez yıl başında duyurulmuştu. Protokol sadece bu bellek teknolojisi için geliştirildi.  

http://www.zdnet.com/superfast-solid-state-drive-unveiled-7000032295/ Yorum Yaz
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MrKemal17 5 yıl
Mause tekerleğiyle hızlıca resmin üzerinde yukarı aşağı yaparak ilüzyonu görebilirsiniz.
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Godolphin 5 yıl
Sayfayı aşağı kaydırdığımda konu resmi beyni etkiliyor.
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V4LKyR 5 yıl
Her bir 512 bayt için 3,000,000 IOPS. Akıl almıyor.
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qaanx 5 yıl
Walla fiyatı performansıyla aynı oranda olursa raflarda anca izleriz heralde
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acbold 5 yıl
Western Digital'in neden bu zamana kadar sessizlikle mekanik disk pazarında durduğu belli oldu. Bu ürünler OCZ Endüstriyel olarak ürettiği ürünleri performans olarak bi kaç kat geçiyor.Yani Western Digital yine ipleri eline alıyor.
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Gece772 5 yıl
Boyutlar büyük hızlı ve ucuz ssd ler yakında çıkar mı
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tropik17 5 yıl Gece772
Bunlar sana bana değil NSA'ya. Bunun senin bilgisayarına gelme olasılığı yok.
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