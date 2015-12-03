HGST'den 10TB kapasiteli yeni HDD





Western Digital'in iştiraki olan ve dünyanın ilk 10TB kapasiteli HDD ürünü ile dikkatleri üzerine çeken HGST, bu kez de sunuculara ve veri merkezlerine yönelik olarak performansa odaklanan yeni bir 10TB HDD ürünü daha duyurdu.





HGST HE10 Ultrastar adındaki disk sürücü, PMR teknolojisi ile veri kaydı yapabilen ilk 10TB HDD olma özelliğini taşıyor. Perpendicular Magnetic Recording olarak da bilinen PMR teknolojisi birbirine paralel manyetik izler üzerine yazıyor ve performansa önem veren disk sürücülerde kullanılıyor.





HGST firması ayrıca helyum desteği konusunda da uzman ve HelioSeal adında bir teknoloji kullanıyor. HelioSeal teknolojisinde disk mekanizması bölümü Helyum gazı ile dolduruluyor ve böylece sürtünme azaltılarak hem ısınma önleniyor hem de daha düşük enerji harcanıyor. Ayrıca hermetik yalıtım ile Helyum gazının kaçması da engelleniyor. HGST HE10 Ultrastar modeli helyum gazı sayesinde yüzde 25 daha fazla depolama kapasitesi ve yüzde 56 daha düşük enerji tüketimi sunabiliyor.





HGST'nin en önemli müşterilerinden birisi video izleme portalı Netflix. Netflix hali hazırda sunucularında HGST'nin performans odaklı sürücülerine yer veriyor. HGST HE10 Ultrastar ürünü de Netflix'in sunucuları içerisinde kendisine yer bulacak.





4K trendinin yükselmesinin yanında sanal gerçeklik konusu da önem kazanmaya başladı. Bu tarz içerikler sunmak isteyenler için yüksek performanslı disk sürücüleri hayati öneme sahip. HGST HE10 Ultrastar, yüksek kapasitesi ve performansı ile profesyonellerin daha hızlı içerik üretmesine yardımcı olacak.

http://mashable.com/2015/12/02/10tb-hard-drive-helium/#IUB5RmRLsPqZ