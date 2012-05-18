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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP, 30,000 çalışanının işine son verecek

7 yıl
14,7b
1
27
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi HP, son gelen haberlere göre 30,000 çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bir süre önce PSG olarak bilinen PC üretimine odaklı Kişisel Sistemler Grubu'nu elden çıkaracağı konuşulan ancak böyle bir girişimde bulunmayan HP, yeniden yapılan stratejisi çerçevesinde 320,000 çalışanının neredeyse %10'unun işine son vermiş olacak.
Tam rakamın mevcut koşullara göre artabileceği ya da azalabileceği ifade edilirken, bu hamlenin karlılığı korumaktan ziyade yeni yatırımlar için satın alma gücünü arttırmaya yönelik olduğu bildiriliyor. İşten çıkarma sürecinin aylara yayılması beklenirken, yaklaşık 5000 çalışana gönüllü emeklilik paketinin teklif edileceği, geri kalanın ise özlük hakları dışında teşvik almayacağı ifade ediliyor. Konuyla ilgili detayların, HP tepe yöneticisi Meg Whitman tarafından Çarşamba günü yapılacak konferans görüşmesinde açıklanması beklenirken, HP içerisindeki tüm bölümlerin bu gelişmeden etkileneceği bildiriliyor.  

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-Ege 7 yıl en beğenilen
playstyle
yakında sürücüsüz otomobillerde gelecek bu sayede tüm dünya üzerinde şoför ve kaza maliyetleri -0- lanacak :)

Ne alaka? Gördüğüm bütün yorumlarında saçma ayrıca.
playstyleyakında sürücüsüz otomobillerde gelecek bu sayede tüm dünya üzerinde şoför ve kaza maliyetleri -0- lanacak :)Ne alaka? Görd...
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Proph 7 yıl
Arkadaş erken başlamış içmeye , daha akşam olmadı hocam. Ayrıca Cuma Cuma hiç hoş değil


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pijama61 7 yıl
playstyle
yakında sürücüsüz otomobillerde gelecek bu sayede tüm dünya üzerinde şoför ve kaza maliyetleri -0- lanacak :)

yukarıda ki cümlede yazar ne anlatmak istemiştir?
playstyleyakında sürücüsüz otomobillerde gelecek bu sayede tüm dünya üzerinde şoför ve kaza maliyetleri -0- lanacak :)yukarıda ki cü...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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aslanemre58 6 yıl
Haberle ilgisiz bir yorum olacak ama HP zibilyon çeşit cihaz tanıtıyor ama hiçbirinin haberlerini göremiyoruz
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alitopuat 6 yıl
yazıkkk...
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alitopuat 6 yıl
yazıkkk...
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jovanovic 6 yıl

aslanemre58
Haberle ilgisiz bir yorum olacak ama HP zibilyon çeşit cihaz tanıtıyor ama hiçbirinin haberlerini göremiyoruz


Bu arada cidden yahu, aslinda goruyoruz ama cok mu seyrek oluyor?
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Prequel 7 yıl
playstyle
hala anlamadınız dimi ! kapitalizmin sonu tam otomatik otomasyon sistemleri yüzünden ileride tüm insanlar işlerini kaybedecek !

doğru. fakat burada sebep bu değil ki. sebep, hp, bir apple, samsung, google, microsoft, intel gibi bir firma değil. elemanların yerlerini makineler aldı diye değil, firmanın karlılığı azaldı diye falan çıkarılıyorlar. hazır bilgisayar satan firmaların hepsi böyle.
yukarıdaki yazdığın görüşünün yayında mısın karşısında mısın tam belli etmemişsin ama ben yaratıcılık gerektiren konular haricinde (onu da makineler başarana kadar tabii) iş gücü gerektiren tüm işlerin insan kontrolünden çıkması taraftarıyım. geçiş sancılı olacak belki ama dediğin gibi kapitalizm ya tamamen geçerliliğini yitirecek ya da etkisi azalacak ve bu geçiş süreci sonunda insanlar nihayet huzur dolu bir hayat sürmeye başlayabilecek. İşte bu yüzden teknoloji çok güzel birşey.
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eXaeL@DH 7 yıl
Arkadaşlar birkaç kişi dışında herkes bir yorumu eleştirmiş. Eleştiri yapacağınız konu;
30,000 çalışanının işine son verecek olması gerekiyordu. Çocuk gibi tartışma yaratıyorsunuz.
Özellikle bu aralar alakasız bir şekilde her konunnaltında en az 20 beğeni alan TTNeT eleştirileri sıktı artık. Herşeyin bir yeri bir zamanı var. Kendimize gelelim.
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E_Aydin35 7 yıl
Evet belki HP'nin geleceği daha doğrusu şirket geleceği söz konusu olabilir ama gerçekten 30.000 kişiyede yazık tabi boşda kalırlarsa..
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Rajeesh 7 yıl
ceolar şirketi batırsın olan işçilere olsun.
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aspirin_00 7 yıl
özel sektör böyle ne zaman götüne tekmeyi yiyeceksin belli değil...
şirket batı yan gitti çamur sıçradı hadi sana bay bayyyy
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ExpForCuTT 7 yıl
Hp lerdeki ısınma sorununu çözmek için yaptıklarını düşünüyorum
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07ugur 7 yıl
Yenilenmek güzel bişey ama bu kadar insanın işsiz kalması üzücü bi durum.
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Batuist 7 yıl
Adamlara birkaç milyar dolar kar elde etmek yetmiyor..
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marfoglu 7 yıl
Hic sasirmadim artik dogru durst bir atilim yapamiyorlar ayrica o cok bilgiyi arkadasim o otomobilin pazarinda tek degil googleinda bir arabasi var ve harcadigi para hpden cok daha fazla pek liderlik birakacagini sanmiyorum hpye.Bence bir kuculme soz konusu bu yuzden yatirimlar icin kaynak arttirmak icin kuculmeye gitmeleri gerekiyor.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
hala anlamadınız dimi !

kapitalizmin sonu
tam otomatik otomasyon sistemleri yüzünden
ileride tüm insanlar işlerini kaybedecek !
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manyakurt 7 yıl
SpyPC
playstyleyakında sürücüsüz otomobillerde gelecek bu sayede tüm dünya üzerinde şoför ve kaza maliyetleri -0- lanacak :)
Ne alaka? Gördüğüm bütün yorumlarında saçma ayrıca.

ahaha
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pijama61 7 yıl
playstyle
yakında sürücüsüz otomobillerde gelecek bu sayede tüm dünya üzerinde şoför ve kaza maliyetleri -0- lanacak :)

yukarıda ki cümlede yazar ne anlatmak istemiştir?
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Proph 7 yıl
Arkadaş erken başlamış içmeye , daha akşam olmadı hocam. Ayrıca Cuma Cuma hiç hoş değil


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