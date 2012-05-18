HP, 30,000 çalışanının işine son verecek

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi HP, son gelen haberlere göre 30,000 çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bir süre önce PSG olarak bilinen PC üretimine odaklı Kişisel Sistemler Grubu'nu elden çıkaracağı konuşulan ancak böyle bir girişimde bulunmayan HP, yeniden yapılan stratejisi çerçevesinde 320,000 çalışanının neredeyse %10'unun işine son vermiş olacak.

Tam rakamın mevcut koşullara göre artabileceği ya da azalabileceği ifade edilirken, bu hamlenin karlılığı korumaktan ziyade yeni yatırımlar için satın alma gücünü arttırmaya yönelik olduğu bildiriliyor. İşten çıkarma sürecinin aylara yayılması beklenirken, yaklaşık 5000 çalışana gönüllü emeklilik paketinin teklif edileceği, geri kalanın ise özlük hakları dışında teşvik almayacağı ifade ediliyor. Konuyla ilgili detayların, HP tepe yöneticisi Meg Whitman tarafından Çarşamba günü yapılacak konferans görüşmesinde açıklanması beklenirken, HP içerisindeki tüm bölümlerin bu gelişmeden etkileneceği bildiriliyor.