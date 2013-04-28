HP, 7-inç ekran boyutuna sahip Slate 7 tablet modelinin satışına başladı

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri arasında yer alan HP, MWC 2013 fuarında resmi duyurusunu yaptığı bütçe dostu Slate 7 tablet modelinin satışına başladı.

Firmanın ilk Android tablet modeli olan Slate 7, HP tarafından 7-inç ekran boyutuna sahip tablet pazarında etkili olmak amacıyla geliştirilmiş durumda. Teknik olarak 1024x600 piksel çözünürlüğünde 7-inç HFFS kapasitif çoklu dokunmatik ekrana, 1.6GHz çift çekirdekli Cortex A9 işlemciye, 1GB DDR3 SDRAM, 8GB eMMC SSD depolama alanına ve Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemine sahip. Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 2.1 kablosuz bağlantı teknolojilerini de üzerinde barındıran tablet, Beats Audio (Sadece kulaklık girişi üzerinden) ses teknolojisi ile üst seviye ses kalitesi ortaya koyabiliyor.

197x116x10.7mm boyutlar ve 370gram ağırlık ile oldukça kompakt boyutlardaki Slate 7 üzerinde, önde VGA ve arkada 3MP olmak üzere iki kamera yer alıyor. Dahili 3500mAh bataryası ile aktif olarak 5 saat kullanım ömrü sunan cihazın hafızası MicroSD kartlar yardımıyla 32GB'a kadar arttırılabilirken, MicroUSB bağlantısı üzerinde dosya paylaşımı ve şarj işlemi yerine getirilebiliyor.

HP tarafından geliştirilen Slate 7 tablet bilgisayar modeli, firmanın resmi satış sitesi üzerinde 170$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://www.shopping.hp.com/en_US/home-office/-/products/Tablets/Slate/E0H92AA?HP-Slate-7-2800-Tablet&jumpid=cp_r163_us/en/pc_cons/tablet/slate7/buynow