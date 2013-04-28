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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP, 7-inç ekran boyutuna sahip Slate 7 tablet modelinin satışına başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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HP, 7-inç ekran boyutuna sahip Slate 7 tablet modelinin satışına başladı
Dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri arasında yer alan HP, MWC 2013 fuarında resmi duyurusunu yaptığı bütçe dostu Slate 7 tablet modelinin satışına başladı.  
Firmanın ilk Android tablet modeli olan Slate 7, HP tarafından 7-inç ekran boyutuna sahip tablet pazarında etkili olmak amacıyla geliştirilmiş durumda. Teknik olarak 1024x600 piksel çözünürlüğünde 7-inç HFFS kapasitif çoklu dokunmatik ekrana, 1.6GHz çift çekirdekli Cortex A9 işlemciye, 1GB DDR3 SDRAM, 8GB eMMC SSD depolama alanına ve Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemine sahip. Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 2.1 kablosuz bağlantı teknolojilerini de üzerinde barındıran tablet, Beats Audio (Sadece kulaklık girişi üzerinden) ses teknolojisi ile üst seviye ses kalitesi ortaya koyabiliyor.  
197x116x10.7mm boyutlar ve 370gram ağırlık ile oldukça kompakt boyutlardaki Slate 7 üzerinde, önde VGA ve arkada 3MP olmak üzere iki kamera yer alıyor. Dahili 3500mAh bataryası ile aktif olarak 5 saat kullanım ömrü sunan cihazın hafızası MicroSD kartlar yardımıyla 32GB'a kadar arttırılabilirken, MicroUSB bağlantısı üzerinde dosya paylaşımı ve şarj işlemi yerine getirilebiliyor.  
HP tarafından geliştirilen Slate 7 tablet bilgisayar modeli, firmanın resmi satış sitesi üzerinde 170$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://www.shopping.hp.com/en_US/home-office/-/products/Tablets/Slate/E0H92AA?HP-Slate-7-2800-Tablet&jumpid=cp_r163_us/en/pc_cons/tablet/slate7/buynow Yorum Yaz
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kızgınjapon 6 yıl
başlangıç için iyi bir model devam etirirlerse iyi olabilir
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umut_baris 6 yıl
Tabletten beklentisi yüksek olmayanlar için ideal bir ürün bence. En azından hp servisiyle muhatap olursunuz.

Hp çalışanı değilim. Hemen vurmayın.
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khaos 6 yıl
çözünürlük,ram,işlemci teknolojisi,kalınlık,ağırlık,batarya kapasitesi kısacası yeni çıkan bir tablet için hepsi yetersiz hp piyasadan pay almak değilde "benimde bir ürünüm olsun ne satarsa kar" mantığıyla hareket ediyor anlaşılan!
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DH Misafiri 6 yıl
hangi tablet kagida yaziyormussun hissi veriyor dokumanlarin üzerine kalemle notlar alacagim umarimböyle bir tablet üretilir
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kımyasal 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
hangi tablet kagida yaziyormussun hissi veriyor dokumanlarin üzerine kalemle notlar alacagim umarimböyle bir tablet üretilir

Samsung galaxy tab sersinden S pen bulunan ürüne, ayrıyeten parmak izi bırakmayan ve kuru,kağıt hissiyatı veren ekran koruyucu jelatinlerden yapıştırdığınız zaman ihtiyacınızı karşılamış olursunuz.
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
HP bi yuru git kumda..... oyna

daha laptop yapmasini bilmiyorsun tablet yapiyorsun biri yav he he desin.. HP laptoplari helikopter moduna giriyor oyuna girince ve kisinda usumuyorsunuz klima gibi
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