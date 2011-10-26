HP TouchPad, Windows 8 ile yeniden doğabilir

HP'nin Palm şirketini satın alarak mobil işletim sistemi webOS'ye dönüştürmesiyle iddialı bir giriş yaptığı mobil pazarda ani bir kararla webOS cihazlarının üretimini durdurması büyük tartışmalara neden olmuştu. Tüketicilerin merakla beklediği webOS 3.0 yüklü tablet modeli TouchPad de fiyatlarda kırıma gittikten sonra kendisini Android geliştiricilerinin ellerine bırakmıştı.





HP içerisindeki bazı kaynaklardan gelen bilgiler TouchPad modelinin ilerleyen aylarda Windows 8 ile yeniden pazara dönebileceğini gösteriyor. Firmaya yeni CEO atanmasından sonra hareketlenen mobil cihaz bölümü şu an TouchPad üzerinde Windows 8 denemeleri yapılıyor. Denemeler kavram ispatı çalışmalarının bir parçası.





FoxNews tarafından verilen haberde donanım ekibi Windows 8 testleriyle meşgul ve şirket içerisinde tableti tekrar pazara sürmek veya Windows 8 ile çalışan tamamen yeni bir model hazırlamak hakkında görüşmeler devam ediyor.





Ayrıca HP, webOS lisanslaması konusunda fikrini değiştirmedi ve HTC, LG, Nikon ve Amazon ile görüşmelerini devam ettiriyor.