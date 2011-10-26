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HP TouchPad, Windows 8 ile yeniden doğabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP'nin Palm şirketini satın alarak mobil işletim sistemi webOS'ye dönüştürmesiyle iddialı bir giriş yaptığı mobil pazarda ani bir kararla webOS cihazlarının üretimini durdurması büyük tartışmalara neden olmuştu. Tüketicilerin merakla beklediği webOS 3.0 yüklü tablet modeli TouchPad de fiyatlarda kırıma gittikten sonra kendisini Android geliştiricilerinin ellerine bırakmıştı.

HP içerisindeki bazı kaynaklardan gelen bilgiler TouchPad modelinin ilerleyen aylarda Windows 8 ile yeniden pazara dönebileceğini gösteriyor. Firmaya yeni CEO atanmasından sonra hareketlenen mobil cihaz bölümü şu an TouchPad üzerinde Windows 8 denemeleri yapılıyor. Denemeler kavram ispatı çalışmalarının bir parçası.

FoxNews tarafından verilen haberde donanım ekibi Windows 8 testleriyle meşgul ve şirket içerisinde tableti tekrar pazara sürmek veya Windows 8 ile çalışan tamamen yeni bir model hazırlamak hakkında görüşmeler devam ediyor.

Ayrıca HP, webOS lisanslaması konusunda fikrini değiştirmedi ve HTC, LG, Nikon ve Amazon ile görüşmelerini devam ettiriyor.

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sertacarslan 8 yıl en beğenilen
Nihayet kafası çalışan bir yönetici bulundu galiba :)
Darısı Nokia'ya.
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Centauri 8 yıl
Batuist
windows 8 tabletler piyasada ciddi talep görecektir. telefonlardan ziyade windowsun tabletlerinin daha iyi iş çıkaracağını düşünüyorum. tabi tabletleri alıpta kendi kullanıcı kitlesini yarattıktan sonra telefonlara da rağbet gelecektir diye düşünüyorum. işletim sistemi tarafında tabletler windowsun en iyi kullanım deneyimini vereceği kanısındayım. çünkü en baştan bu yönede geliştirilmeye başlandı ve olduk aplanlı ve programlı bir çizgide ilerliyor microsoft.. ne ipaddeki gibi telefon işletim sisteminden bozma olacak nede androiddeki gibi.. sıfırdan tabletler düşünülerek geliştirilen ve kullanıcıların hem PCleriyle hemde telefonları ile rahatça iletişim kurabilecekleri bir platform olacağı için geleceğini şahsen parlak görüyorum. şimdiye kadar ki beta sürecinde de işletim sisteminin oldukça iyi bir şekilde çalıştığı hem kullanım hemde tasarım açısından büyük bir yenilik sunacağı belli. tablet piyasası henüz emekleme aşamasında büyük üreticilerin ileriye dönük planları arasında pazarda tutunabilecek yatırımlar yapması kaçınılmaz. HPde çok büyük bir şirket ve pazarda kaliteli ürünleri ile rekabete girmesi herkes için iyi olacaktır.

Duzeltme: iOS isletim sistemi sifirdan tablet icin gelistirilmistir. iPad projesi Apple icerisinde 2002'de baslamis, iPhone projesi 2004 de tabletin bir yan dali olarak baslamistir. iOS ilk olarak tablette baslamistir yani.
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Batuist 8 yıl
Centauri

Batuist

windows 8 tabletler piyasada ciddi talep görecektir. telefonlardan ziyade windowsun tabletlerinin daha iyi iş çıkaracağını düşünüyorum. tabi tabletleri alıpta kendi kullanıcı kitlesini yarattıktan sonra telefonlara da rağbet gelecektir diye düşünüyorum. işletim sistemi tarafında tabletler windowsun en iyi kullanım deneyimini vereceği kanısındayım. çünkü en baştan bu yönede geliştirilmeye başlandı ve olduk aplanlı ve programlı bir çizgide ilerliyor microsoft.. ne ipaddeki gibi telefon işletim sisteminden bozma olacak nede androiddeki gibi.. sıfırdan tabletler düşünülerek geliştirilen ve kullanıcıların hem PCleriyle hemde telefonları ile rahatça iletişim kurabilecekleri bir platform olacağı için geleceğini şahsen parlak görüyorum. şimdiye kadar ki beta sürecinde de işletim sisteminin oldukça iyi bir şekilde çalıştığı hem kullanım hemde tasarım açısından büyük bir yenilik sunacağı belli. tablet piyasası henüz emekleme aşamasında büyük üreticilerin ileriye dönük planları arasında pazarda tutunabilecek yatırımlar yapması kaçınılmaz. HPde çok büyük bir şirket ve pazarda kaliteli ürünleri ile rekabete girmesi herkes için iyi olacaktır.


Duzeltme: iOS isletim sistemi sifirdan tablet icin gelistirilmistir. iPad projesi Apple icerisinde 2002'de baslamis, iPhone projesi 2004 de tabletin bir yan dali olarak baslamistir. iOS ilk olarak tablette baslamistir yani.




peki ilk olarak tablet için geliştirilmee başlanan bir işletim sistemi daha sonra telefonda kullanılacağı için yeinden şekilde değiştirip bir telefon için optimize edilmemişmidir sence? salt pencereler içerisinde sadece ikonlara tıklayıp yazılım çalıştırmaktan öte hiçbirşey sunmuyor ios.. windows ile ios'u yanyana koyarsan ne demek istediğimi anlayabilirsin.. Artı apple gibi uyumluluk ve stabilite konularına kimsenin vermediği kadar önem veren bir firma o yazılımı olabildiğince ilk olarak iphone için tam anlşamıyla uyumlu hale getirmiştir. sonradan daha güçlü bir donanımla büyük ekranlı bir iphone diyelim ipad'e entegre olmuş aynı görünüm aynı düzen sadece sayfalarda ikonlardan ibaret hiçbir kullanım zevki sunmayan bir sistem oldu.. Kötülemek amacıyla söylemiyorum. bir tablet alacaksam olsam oda ipad olurdu ama bu gerçekleri değiştirmez yada gerçekleri görmemi engelleyemez..
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Batuist 8 yıl
windows 8 tabletler piyasada ciddi talep görecektir. telefonlardan ziyade windowsun tabletlerinin daha iyi iş çıkaracağını düşünüyorum. tabi tabletleri alıpta kendi kullanıcı kitlesini yarattıktan sonra telefonlara da rağbet gelecektir diye düşünüyorum. işletim sistemi tarafında tabletler windowsun en iyi kullanım deneyimini vereceği kanısındayım. çünkü en baştan bu yönede geliştirilmeye başlandı ve olduk aplanlı ve programlı bir çizgide ilerliyor microsoft.. ne ipaddeki gibi telefon işletim sisteminden bozma olacak nede androiddeki gibi.. sıfırdan tabletler düşünülerek geliştirilen ve kullanıcıların hem PCleriyle hemde telefonları ile rahatça iletişim kurabilecekleri bir platform olacağı için geleceğini şahsen parlak görüyorum. şimdiye kadar ki beta sürecinde de işletim sisteminin oldukça iyi bir şekilde çalıştığı hem kullanım hemde tasarım açısından büyük bir yenilik sunacağı belli. tablet piyasası henüz emekleme aşamasında büyük üreticilerin ileriye dönük planları arasında pazarda tutunabilecek yatırımlar yapması kaçınılmaz. HPde çok büyük bir şirket ve pazarda kaliteli ürünleri ile rekabete girmesi herkes için iyi olacaktır.
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Guest-F8946C419 8 yıl
Bunu duyan microsoft cehpesi ; swfcabin.com/...

Bunu duyan nokia; randomgifs.com/...

Bunu duyan apple; media.tumblr.com/...

Bunu duyan hp'nin hissedarları; i0.peperonity.info/...

Yükleme süresi uzun sürmesin diye link olarak koydum.
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sertacarslan 8 yıl en beğenilen
Nihayet kafası çalışan bir yönetici bulundu galiba :)
Darısı Nokia'ya.
1 Yanıt Yanıtla +7
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sinantulum 8 yıl sertacarslan
sertacarslan

Nihayet kafası çalışan bir yönetici bulundu galiba :)
Darısı Nokia'ya.

nokia microsoft işbirliği ile yapılan telefonu tanıttı
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