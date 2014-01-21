HP, Windows 7 işletim sistemine geri dönüyor

Haber Editörü
2012 yılı Ekim ayında piyasaya sürülen ve geçen Ekim ayında büyük güncellemesini alan Windows 8 halen beklenen satış rakamlarına ulaşabilmiş değil. Hal böyle olunca üreticiler de farklı çözümlere yöneliyor.
HP, tüketiciden gelen yoğun istek üzerinde Windows 7 işletim sistemli PC modelleri tekrar satışa sunmaya başladı. Normalde yeni bir işletim sisteminin üzerinden bir buçuk yıl geçtikten sonra PC ürünlerinin önceki sürüm ile piyasaya çıkması sık rastlanan bir durum değil.
Ancak HP'nin bu hamle ile Windows 7 işletim sistemini ön plana çıkarmak istediği anlaşılıyor. Firma ayrıca 150$'a kadar tasarruf yapılacağını da belirtiyor.
Firmanın web sitesinde de masaüstü PC sayfasında herhangi bir Windows 8 ürünü yok ve konfigürasyon seçenekleri ile Windows 8 işletim sistemi görülebiliyor. Dizüstü sayfasında ise Windows 7 ve Windows 8 ürünleri bulmak mümkün.
HP'nin Windows 7'ye dönüş yaparak avantaj sağlamak isteyen ilk PC üreticisi olduğu belirtiliyor ve önümüzdeki günlerde daha çok üreticinin bu yolu izlemesi bekleniyor.
http://mobile.theverge.com/2014/1/20/5326844/hp-brings-back-windows-7-by-popular-demand Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunun dışında bir de bilişim sektörü yavaş da olsa yön değiştiriyor. Artık masaüstü hatta dizüstü bilgisayar satışları bile düşerken tablet, vb mobil cihaz satışları artıyor. Microsoft gibi bir firma elbette piyasayı yakından takip ediyor ve geleceğe yönelik araştırmaları da incelediklerinde sadece masaüstüyle devam edemeyeceklerini, mobil sektöre daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini açık bir şekilde görüyorlar. İşte bu nedenle Windows 8 Metro arayüzü oluşturuldu, amaç tablet, cep telefonu ve masaüstünde aynı arayüzü kullanmak daha doğrusu masaüstündeki mevcut avantajını kullanıp Windows kullanıcılarını bu arayüze zorlamak / alıştırmak ve bu müşterilerin tablet, telefon seçimlerinde de aynı arayüze sahip Microsoft işletim sistemlerini kullanan cihazları seçmesini sağlamak.
Burada Windows 8'i savunan arkadaşlara her zaman aynı şeyi söylüyorum, MS Windows'taki Metro / klasik başlangıç menüsünü kullanıcıların seçme imkanına bıraksaydı, isteyen yeni isteyense eski arayüzü kullanma özgürlüğüne sahip olsaydı bugün Windows 8 istenilen her türlü satış rakamını yakalamış ve başarılı bir işletim sistemi olarak tarihteki yerini almış olacaktı. Ama amaç Windows 8'in başarısı değil yeni Metro arayüzün mümkün olduğunca çok kişiye alıştırılması olunca bugünkü duruma gelindi. Ancak durum MS açısından daha da kötü durumda olmalı ki Windows 8.1 ile az ama ciddi bir geri adım atma zorunluluğu hissettiler.
Sonuç olarak Microsoft Metro ile büyük bir kumar oynuyor; masaüstünde işler kötüye gidiyor, cep telefonu sektöründe iyi kötü bir giriş yaptı ve kendine bir yer edinmeyi başardı, tablet / dizüstü sektöründe ise Surface ile bir miktar olumlu iş yaptı diyebiliriz. Tabi ileride ne olur zamanla göreceğiz ama mevcut durumda Metro kumarı istenen sonucu vermeyi başaramadı diyebiliriz.
Günlük işlerde bile çok seri SSD’ler. SSD’nin tadını alan biri, HDD ye kolay kolay dönmez diye düşünüyorum.
Şirketteki PC’de HDD var, çıldırtıyor çoğu zaman.