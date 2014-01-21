Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP, Windows 7 işletim sistemine geri dönüyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5,6b
1
70
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HP, Windows 7 işletim sistemine geri dönüyor

2012 yılı Ekim ayında piyasaya sürülen ve geçen Ekim ayında büyük güncellemesini alan Windows 8 halen beklenen satış rakamlarına ulaşabilmiş değil. Hal böyle olunca üreticiler de farklı çözümlere yöneliyor.

HP, tüketiciden gelen yoğun istek üzerinde Windows 7 işletim sistemli PC modelleri tekrar satışa sunmaya başladı. Normalde yeni bir işletim sisteminin üzerinden bir buçuk yıl geçtikten sonra PC ürünlerinin önceki sürüm ile piyasaya çıkması sık rastlanan bir durum değil. 

Ancak HP'nin bu hamle ile Windows 7 işletim sistemini ön plana çıkarmak istediği anlaşılıyor. Firma ayrıca 150$'a kadar tasarruf yapılacağını da belirtiyor.

Firmanın web sitesinde de masaüstü PC sayfasında herhangi bir Windows 8 ürünü yok ve konfigürasyon seçenekleri ile Windows 8 işletim sistemi görülebiliyor. Dizüstü sayfasında ise Windows 7 ve Windows 8 ürünleri bulmak mümkün.

HP'nin Windows 7'ye dönüş yaparak avantaj sağlamak isteyen ilk PC üreticisi olduğu belirtiliyor ve önümüzdeki günlerde daha çok üreticinin bu yolu izlemesi bekleniyor. 

http://mobile.theverge.com/2014/1/20/5326844/hp-brings-back-windows-7-by-popular-demand Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
_Dominic_Toretto_ 5 yıl en beğenilen
Windows 7, XP’den sonra popüler ve uzun süre kullanılacak 2. işletim sistemi olacak.
1 Yanıt Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 5 yıl
Bilgisayar dünyasında belli kurallar vardır, devrim yaratan bir değişiklik olmadığı sürece istediğin kadar uğraş, milyon dolarlar harca, kullanıcı alışkanlıklarını zorla değiştiremezsin, iki kere iki dört. İnsanlar neden bugün linux işletim sistemlerine geçemiyor Windows'u bırakıp? Sıradan bir kullanıcı linux masaüstüne geçse 10 dakikasını ayırsa çok rahat kullanır ama vaktini bile ayırmaz çünkü alışmadığı bir ortam. Aynı şekilde Mac kullanan da feriştahı gelse Windows'a ısınamaz çünkü alıştığı ortamdan farklıdır. Benzer durum Windows kullanıcısı için de geçerli.

Bunun dışında bir de bilişim sektörü yavaş da olsa yön değiştiriyor. Artık masaüstü hatta dizüstü bilgisayar satışları bile düşerken tablet, vb mobil cihaz satışları artıyor. Microsoft gibi bir firma elbette piyasayı yakından takip ediyor ve geleceğe yönelik araştırmaları da incelediklerinde sadece masaüstüyle devam edemeyeceklerini, mobil sektöre daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini açık bir şekilde görüyorlar. İşte bu nedenle Windows 8 Metro arayüzü oluşturuldu, amaç tablet, cep telefonu ve masaüstünde aynı arayüzü kullanmak daha doğrusu masaüstündeki mevcut avantajını kullanıp Windows kullanıcılarını bu arayüze zorlamak / alıştırmak ve bu müşterilerin tablet, telefon seçimlerinde de aynı arayüze sahip Microsoft işletim sistemlerini kullanan cihazları seçmesini sağlamak.

Burada Windows 8'i savunan arkadaşlara her zaman aynı şeyi söylüyorum, MS Windows'taki Metro / klasik başlangıç menüsünü kullanıcıların seçme imkanına bıraksaydı, isteyen yeni isteyense eski arayüzü kullanma özgürlüğüne sahip olsaydı bugün Windows 8 istenilen her türlü satış rakamını yakalamış ve başarılı bir işletim sistemi olarak tarihteki yerini almış olacaktı. Ama amaç Windows 8'in başarısı değil yeni Metro arayüzün mümkün olduğunca çok kişiye alıştırılması olunca bugünkü duruma gelindi. Ancak durum MS açısından daha da kötü durumda olmalı ki Windows 8.1 ile az ama ciddi bir geri adım atma zorunluluğu hissettiler.

Sonuç olarak Microsoft Metro ile büyük bir kumar oynuyor; masaüstünde işler kötüye gidiyor, cep telefonu sektöründe iyi kötü bir giriş yaptı ve kendine bir yer edinmeyi başardı, tablet / dizüstü sektöründe ise Surface ile bir miktar olumlu iş yaptı diyebiliriz. Tabi ileride ne olur zamanla göreceğiz ama mevcut durumda Metro kumarı istenen sonucu vermeyi başaramadı diyebiliriz.
Bilgisayar dünyasında belli kurallar vardır, devrim yaratan bir değişiklik olmadığı sürece istediğin kadar uğraş, milyon dolarlar harca, kullanıcı alışkanlıkla...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 5 yıl
Ben SSD’den HDD’ye geri döneceğimi sanmıyorum. Hızlı Boot için de almadım zaten.

Günlük işlerde bile çok seri SSD’ler. SSD’nin tadını alan biri, HDD ye kolay kolay dönmez diye düşünüyorum.

Şirketteki PC’de HDD var, çıldırtıyor çoğu zaman.

Ben SSD’den HDD’ye geri döneceğimi sanmıyorum. Hızlı Boot için de almadım zaten.Günlük işlerde bile çok seri SSD’ler. SSD’nin tadını alan biri, HDD y...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bkaakco 5 yıl
Yaklaşık 4 aydır 8 kullanıyorum oldukça memnunum. Performans ve hız olarak 7'den eksiği yok fazlası var zaten. Sırf başlangıç ekranı için haksızlık edilmemeli bence. Kaldı ki 2 haftaya kalmadan insan alışıyor ama aylar, yıllar geçti halen aynı muhabbet. Anlam veremiyorum. Ya bende sorun var ya da insanlar tuhaf meselesi...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JonnyCaqe 5 yıl
8.1 cıktı win 8 hala tırt, win 7 forever.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aslankani1 5 yıl
Win8 bitik bir işletim sistemidir masaüstüne hiç yakışmamaktadır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 5 yıl
Windows 8 hız olarak Windows 7 den çok daha hızlı, Windows 7 ye göre daha hafif bir işletim sistemi, PC donanımını daha ekonomik ve tutarlı kullanıyor.

Fakat ergonomiye geldi mi iş değişiyor. Sırf bu metro arayüzü ve başlat menüsü eksikliğinden dolayı kullanımı zorlaşıyor.

Keşke Windows 8 kurulum aşamasında, ekranınız dokunmatik mi değil mi diye sorsa ve kendini ona göre optimize ederek kursa daha iyi olur. Dokunmatik ekranlar için metro arayüzü iyi ama klasik ekranlar için hiç de iyi değil. Ben windows kurulumu bittiğinde o ekranı görmek istemiyorum. Bana kurarken sorsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
örümcekk 5 yıl
Win7 deki uyumluluk win8.de yok bazi programlar bile 7 de zor çalışırken 8 de uyumluluk daha zor. Tabi burda oyunlardan bahsetmiyorum mühendislik programı veya diğer iş programlari gibi. Windows un halletmesi gereken önemli şeylerden biri de bu uyumluluk bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
king0653 5 yıl
windows 7 gayet iyi şuan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*Efe Berk* 5 yıl
Yeni bir bilgisayar alınca Windows 8 ile alacağım.Güncel olmak -neredeyse- her zaman iyidir.Buglar yüzünden açılmayan veya hiçbir desteği olmayan bir sistem olmadığı sürece güncel sistemi kullanmayı tercih ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 5 yıl
hpyi sevmeyiz ama güzel karar, darısı lenovonun başına
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haqy 5 yıl
Bende 7'ye döndüm ve 9'a kadar değiştirmem. Aslında şu sıralamayı hepimiz biliyoruz:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
designr 5 yıl haqy
haqy

Bende 7'ye döndüm ve 9'a kadar değiştirmem. Aslında şu sıralamayı hepimiz biliyoruz:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



2000 eksik. bu tez çürür
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 5 yıl
Windows 8siz yeni bir pc alınmaz hernekadar win7 rahat iş görecek olsada...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 5 yıl
win8 hızlı ve güzel çalışıyor, ancak insanlar o metro arayüzü yüzenden isyan ediyorlar. onun dışında hiç bir konuda şikayet edeni görmedim.(sürücü sıkıntıları üretici kaynaklıdır.)
ha ben de hala win7 kullanıyorum ama bilgisayarını kurduğum arkadaşlarıma hep win8 kuruyorum, hiç şikayet eden olmadı daha. zamanla alışıyorlar.
metro arayüzü kocaman bir başlat menüsü olarak yapılmış. windows tuşuna basınca başlat açılır ve direkt yazarak aramaya başlardık, yine aynı sistem ama kocaman.
son olarak bu tablet furyası yüzünden erken çıkan bir işletim sistemi olduğu da açıkça görülüyor. sırf mobil tarafta ben de varım diyebilmek için. şuanda intel tabanlı w8.1 tabletler fazlasıyla alınabilir duruyor. kurumsal tarafta bu ürünler rağbet görecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 5 yıl
e yani metro arayüz denen tam bir facia olmuş fareyle tılamayla ne metrosu ya bravo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halil_Sav 5 yıl
BİZİM KULLANDIĞIMIZ METRO ARAYÜZÜ BU ŞEKİLDE..
img.donanimhaber.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5628 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa, hp
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim