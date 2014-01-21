HP, Windows 7 işletim sistemine geri dönüyor





2012 yılı Ekim ayında piyasaya sürülen ve geçen Ekim ayında büyük güncellemesini alan Windows 8 halen beklenen satış rakamlarına ulaşabilmiş değil. Hal böyle olunca üreticiler de farklı çözümlere yöneliyor.





HP, tüketiciden gelen yoğun istek üzerinde Windows 7 işletim sistemli PC modelleri tekrar satışa sunmaya başladı. Normalde yeni bir işletim sisteminin üzerinden bir buçuk yıl geçtikten sonra PC ürünlerinin önceki sürüm ile piyasaya çıkması sık rastlanan bir durum değil.





Ancak HP'nin bu hamle ile Windows 7 işletim sistemini ön plana çıkarmak istediği anlaşılıyor. Firma ayrıca 150$'a kadar tasarruf yapılacağını da belirtiyor.





Firmanın web sitesinde de masaüstü PC sayfasında herhangi bir Windows 8 ürünü yok ve konfigürasyon seçenekleri ile Windows 8 işletim sistemi görülebiliyor. Dizüstü sayfasında ise Windows 7 ve Windows 8 ürünleri bulmak mümkün.





HP'nin Windows 7'ye dönüş yaparak avantaj sağlamak isteyen ilk PC üreticisi olduğu belirtiliyor ve önümüzdeki günlerde daha çok üreticinin bu yolu izlemesi bekleniyor.

http://mobile.theverge.com/2014/1/20/5326844/hp-brings-back-windows-7-by-popular-demand