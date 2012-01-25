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HP, batarya arızası olayında geç hareket ettiği için 425,000$ ceza ödedi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük PC üreticisi HP, son dönemlerde yaşadığı sıkıntıların üzerine şimdi de para cezası ile karşı karşıya kaldı.

ABD Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu bugün yaptığı duyuruda HP'nin 425000$ para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Cezanın nedeni ise biraz eskiye dayanıyor. 2007 yılında HP'nin ürettiği laptopların Li-ion bataryalarında ciddi yaralanmalara yol açabilecek bir hata tespit edildi.
HP müşterilerinden 22 tanesinin yangın ve patlama tehlikesi yaşadığı ve hatta 1 müşterinin de yaralanma yüzünden hastanede tedavi altına alındığı ortaya çıktı. Durum HP'ye de rapor edildi. Hatta HP Mart 2007-Nisan 2007 tarihlerinde bataryalarla ilgili bir de araştırma yaptırdı.

İşte suçlamaların kaynağı bu noktadan sonra başladı. Kanunlara göre HP'nin bu sorunu komisyona bildirmesi gerekiyordu. Ancak HP sorunu bildirmek bir yana Temmuz 2008 yılına kadar olayı gizli tuttu ve bu sorunlu bataryaları satmaya devam etti. Bu süreçte sorun yaşayan müşteri sayısı 31'e yükseldi. Ekim 2008 tarihinde olay ortaya çıktı ve komisyon ile HP 32 000 bataryanın toplatılması konusunda bir program başlattı.

Komisyonun HP'ye yönelttiği suçlama bu şekildeydi ve HP hakkında Tüketiciyi Koruma Kanunu'na muhalefet nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma tamamlandı ve 425000$ ceza ödenmesi konusunda HP ile uzlaşma sağlandı. HP cezayı ödeyecek ancak belirtildiği gibi bataryaların patlama veya yangın tehlikesi gibi durumlara yol açmadığını ve sorunun küçük olduğunu iddia ediyor. 

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xxl567 7 yıl
Benzer zamanlarda hp laptop alan bi iş arkadaşım anlatmıştı. evde kullanırken duman çıkmaya başlamış ve zorla balkona atmışlar aleti ve batarya kısmı patlamış. Ürünün resimlerini çekip hp'ye mail vs süreçlerine yardım ettim. Adamlar garantisi biten ürünü son model core i5 makina ile değiştirdiler sorgusuz sualsiz. Demekki olayı hemen kapatmak içinmiş
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E_Aydin35 7 yıl
Küçük hatalara büyük felaketlere yol açar.. :( Hp için büyük bir miktar değil belki ama önemli bir miktar nakit kaybı olmuş..
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herodoot 7 yıl
tüketici hakları ve insana verilen değeri anlamak adına güzel bir örnek. bizim ülkemizde olsa bu konu gündeme bile gelmezdi.
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AF.R 7 yıl
oh olmuş bir batarya yolladım 6 ay önce şimdi nerede allah bilir hala geri yollamadılar seviste bir şey diyemiyor.Kaldım öyle
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Makaroncu 7 yıl
Benim pavilionun batarya omru kisalmisti 1 gunde yenisini gondermislerdi
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DH Misafiri 7 yıl
Zaten hp den bir şey olmaz ben bilgisayar aldım dökülüyor resmen iyi olmuş biraz kalite biraz müşteri memnuniyetine önem versinler. Hp kimseye tavsiye etmiyorum..
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ezimuse 7 yıl
Parayı almışlar tehlike az deniliyor. Neden toplatmıyorlar ?
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Xagdas 7 yıl
AHAA iste benim Pavilion dv6000 (dv6196) aldigim donemde erken biten bataryamin sebebi... Uyuz HP...!!! Sayesinde doruma o konu altinda 600 mesaj yazidigim notebooktur Pavilion DV6...
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Aprowler 7 yıl
Arkadaş tam okumadan eksilemeyin ayıp oluyor
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ahmetsaid_ak 7 yıl
Artık her şey para
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