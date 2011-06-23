HP, sekiz LaserJet yazıcısını AirPrint uyumlu hale getirdi

Bilgisayar dünyasının önemli isimlerinden Hewlett-Packard, yayınladığı yeni yazılım güncellemesi ile sekiz LaserJet yazıcısını Apple'ın iOS 4.2 ile kullanıcılarına sunduğu AirPrint'e uyumlu hale getirdi. HP, bundan önce LaserJet ailesinin 5 üyesinde AirPrint'e destek veriyordu.

HP'nin AirPrint ile uyumlu hale getirdiği LaserJet yazıcılar şunlar;

LaserJet P1102w

LaserJet P1606dn

LaserJet Pro CP1025nw

LaserJet Pro M1212nf

LaserJet Pro M1213nf

LaserJet Pro M1214nfh

LaserJet Pro M1216nfh

LaserJet Pro M1217nfw