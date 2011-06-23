Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yazıcı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP, sekiz LaserJet yazıcısını AirPrint uyumlu hale getirdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,3b
1
2
Yazıcı
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bilgisayar dünyasının önemli isimlerinden Hewlett-Packard, yayınladığı yeni yazılım güncellemesi ile sekiz LaserJet yazıcısını Apple'ın iOS 4.2 ile kullanıcılarına sunduğu AirPrint'e uyumlu hale getirdi. HP, bundan önce LaserJet ailesinin 5 üyesinde AirPrint'e destek veriyordu.

HP'nin AirPrint ile uyumlu hale getirdiği LaserJet yazıcılar şunlar;

  • LaserJet P1102w
  • LaserJet P1606dn
  • LaserJet Pro CP1025nw
  • LaserJet Pro M1212nf
  • LaserJet Pro M1213nf
  • LaserJet Pro M1214nfh
  • LaserJet Pro M1216nfh
  • LaserJet Pro M1217nfw

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Xagdas 8 yıl
iPhone var, iPad var, muhakkak lazım oluyor, yokluğunun sıkıntısını çekiyorum. Edinicem inşallah, en kısa sürede istiyorum. "Hp AirPrint" diye Google'dan search edince sayfa direkt çıkıyor, All-In-One, Mürekkep püskürtme, lazer, .. Çeşitli tiplerde var bu AirPrint destekli printerlar. Ama uygun fiyatlı bir lazer istiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanriseven 8 yıl
Ben Brother MFC serisi ile kullanıyorum. Kablosuz olarak çok rahat oluyor iPad ve iPhone ile kullanması.

Kolay dolan kartuşlarıylada oldukça ekonomik...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl 1e1: Sony'nin 3 Boyutlu Dizüstü Bilgisayarı Vaio 3D VPCF21Z1E video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim