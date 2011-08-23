HP : webOS PC ve yazıcılara gelecek, Pre3 ise belirli pazarlara sunulacak

2009 yılında satın aldığı Palm’ı webOS haline getirerek büyük umutlarla mobil pazara giren HP bir yıl bile olmadan herkesi hüsrana uğratarak çekilmek zorunda kaldı. WebOS işletim sisteminin tüm operasyonlarını sona erdiren HP lisanslama için Samsung ile görüşmelere başladı. Ancak bunun ötesinde asıl sorun ön siparişleri başlayan Pre3 ve PC ve yazıcılara önümüzdeki yıl gelmesi beklenen webOS işletim sisteminin ne olacağı. HP’den bu soruya cevap bugün geldi.





webOS şefi Stephen DeWitt herşeye rağmen geleceği parlak bir yazılma sahip olduklarını ve şirketinin webOS’ye yatırım yapmaya devam edeceğini belirtti. DeWitt gelecekte birden fazla firmanın webOS cihazı üretmesini umut ediyor.





DeWitt umut etse de bilindiği gibi yaklaşık 1000 civarında webOS geliştiricisi Windows Phone platformuna başvurdu. Yatırıma devam edilecekse geliştiricilerin yine webOS çatısı altında toplanması gerekiyor. Ancak emekleri boşa giden ve haya kırıklığı yaşayan geliştiricileri tekrar toplamak zor olabilir.





DeWitt ısrarla webOS’nin ölmediğini belirtse de firmanın kendisi de gelecekte ne olacağını kestiremiyor. DeWitt ayrıca HP’nin mobil işletim sistemini farklı cihaz üreticilerine lisanslama veya tek bir firmayla ortaklık yapma gibi seçenekleri değerlendirdiğini söylüyor.





Bunun haricinde weOS’yi PC ve yazıcı platformuna taşıma hazırlıkları DeWitt’e göre tüm hızıyla devam ediyor. Herşey hazır olduğunda yayınlanmaya başlayacak.





Önsiparişe başlayan Pre3 modeli ise seçilmiş pazarlara sunulacak. Yaygın bir piyasaya çıkış olmayacak. Ayrıca Veer ve TouchPad için güncelleme desteği de devam edecek.





Fiyatı 100$ altına düşen TouchPad’in satışları devam edecek ve HP desteğini sürdürecek. İlerleyen günlerde perakendecilerden nihai rakamlar gelmeye başlayacak.





HP, webOS işletim sistemini tamamen elden çıkarana kadar kısmen de olsa desteğini sürdürecek. Ancak yine de firmanın kendisi de kesin bir açıklama da bulunamıyor.