HP'den 11 saat pil ömrü sunan AMD Fusion işlemcili netbook: Pavilion dm1

AMD'nin ultra-ince dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Nile platformuna ilk adapte olan isimlerden HP, Fusion lansmanıyla eş zamanlı olarak yeni netbook modelini de tanıttı. Pavilion dm1 adını taşıyan mini-bilgisayar, 1-inçten daha ince kasa yapısı ve şık tasarımıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. 11.6-inç büyüklüğünde BrightView ekrana sahip olan sistem aynı zamanda firmanın patentli CoolSense soğutma teknolojisini kullanıyor. Fusion tabanlı Brazos platformu kapsamında, 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli E-350 işlemcisinden güç alan netbook, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen Radeon HD 63150 iGPU ile geliyor. 500MHz hızında çalışan ve 80x paralel işlem birimine sahip olan enteger grafik birimi, bu kategorideki sistemler için hazırlanmış en güçlü entegre çözümlerden birisi olarak öne çıkıyor zira hem DirectX 11 desteği sunuyor hem de 1080p video oynatabiliyor.

Gelişmiş çoklu ortam deneyimini ultra-taşınabilir bir yapı içerisinde sunmak üzere hazırlandığı belirtilen netbook, Dolby Advanced ses teknolojisine de de sahip. 3GB bellek ile gelen ve 750GB'a kadar farklı disk seçenekleriyle alınabileceği belirtilen Pavilion dm1, kablosuz iletişim için WiFi teknolojisini kullanırken, dileyen kullanıcılar tercihe bağlı özellikler listesinde yer alan GPS teknolojisini de cihaza ekleyebiliyorlar. Tek bir şarj ile yaklaşık 11 saat pil ömrü sunacağı belirtilen Pavilion dm1'in, 9 Ocak itibariyle 450 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla Amerika'da satışa sunulacağı belirtiliyor. AMD'nin yeni nesil Fusion platformunu temel alan Pavilion dm1 modeline ek olarak HP, Intel Atom platformunu kullanan Mini 210 netbook modelini de güncelledi. Firmadan yapılan açıklamaya göre ay sonu itibariyle Mini 210'a, ahududu ve buzluçilek olmak üzere iki yeni renk seçeneği daha eklenmiş olacak.