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HP'den 11 saat pil ömrü sunan AMD Fusion işlemcili netbook: Pavilion dm1

8 yıl
13,3b
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16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin ultra-ince dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Nile platformuna ilk adapte olan isimlerden HP, Fusion lansmanıyla eş zamanlı olarak yeni netbook modelini de tanıttı. Pavilion dm1 adını taşıyan mini-bilgisayar, 1-inçten daha ince kasa yapısı ve şık tasarımıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. 11.6-inç büyüklüğünde BrightView ekrana sahip olan sistem aynı zamanda firmanın patentli CoolSense soğutma teknolojisini kullanıyor. Fusion tabanlı Brazos platformu kapsamında, 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli E-350 işlemcisinden güç alan netbook, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen Radeon HD 63150 iGPU ile geliyor. 500MHz hızında çalışan ve 80x paralel işlem birimine sahip olan enteger grafik birimi, bu kategorideki sistemler için hazırlanmış en güçlü entegre çözümlerden birisi olarak öne çıkıyor zira hem DirectX 11 desteği sunuyor hem de 1080p video oynatabiliyor.

Gelişmiş çoklu ortam deneyimini ultra-taşınabilir bir yapı içerisinde sunmak üzere hazırlandığı belirtilen netbook, Dolby Advanced ses teknolojisine de de sahip. 3GB bellek ile gelen ve 750GB'a kadar farklı disk seçenekleriyle alınabileceği belirtilen Pavilion dm1, kablosuz iletişim için WiFi teknolojisini kullanırken, dileyen kullanıcılar tercihe bağlı özellikler listesinde yer alan GPS teknolojisini de cihaza ekleyebiliyorlar. Tek bir şarj ile yaklaşık 11 saat pil ömrü sunacağı belirtilen Pavilion dm1'in, 9 Ocak itibariyle 450 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla Amerika'da satışa sunulacağı belirtiliyor. AMD'nin yeni nesil Fusion platformunu temel alan Pavilion dm1 modeline ek olarak HP, Intel Atom platformunu kullanan Mini 210 netbook modelini de güncelledi. Firmadan yapılan açıklamaya göre ay sonu itibariyle Mini 210'a, ahududu ve buzluçilek olmak üzere iki yeni renk seçeneği daha eklenmiş olacak.


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SERIM 8 yıl

fx57

HP, Intel Atom platformunu kullanan Mini 210 netbook modelini de güncelledi. Firmadan yapılan açıklamaya göre ay sonu itibariyle Mini 210'a, ahududu ve buzluçilek olmak üzere iki yeni renk seçeneği daha eklenmiş olacak.





Fusion 11 saat pil ömrü sunarken Atom ancak ahududu ve buzluçilek ile renk seçeneği sunabiliyor, koptummmm


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SEO-Uzmanı 8 yıl
450$ değilde ,
450TL verilir ! :)
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homebird 8 yıl

erencexor

450$ değilde ,
450TL verilir ! :)


Abartmasak

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aceleciburak 8 yıl
Turkcell adam akıllı 3G cihaz verecek anlaşılan tamda beklediğim haberdi yaza doğru turkcelin kontratlı paketlerinde eminim bu netbook u göreceğiz
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iscanthere 8 yıl
İşte bu AMD
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OverClocK1ng 8 yıl
Vay be. Sonunda AMD işlemcili netbook modelinde de uzun pil ömrü gördüm ya. Olmuş be AMD. Sonunda yapmışsın. Helal olsun. Normalde AMD'li notebook modellerinde Intel modellere oranda pil ömrü hep biraz daha az oluyordu. Ama bu olmuş. 11 saat çok iyi bir süre. Üstelik de CPU-GPU'nun özellikleri ve yapabildikleri gözönüne alınırsa çok başarılı buldum Fusion'u...
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homebird 8 yıl
İşlemci gücü ve grafik kalitesi güncel netbook performansının çok üzerinde olacaktır. f/p mükemmel görünüyor.
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theyapici 8 yıl
fiyat güzel en sonunda video yeteneği olan netboklar yaygınlaşıyor.Acaba tr ye ne zaman gelir
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CrySystem 8 yıl
3GB bellek ile gelen ve 750GB'a kadar farklı disk seçenekleriyle

11 saate varan pil ömrü


beklenilen an...
teşekkürler @fx57
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0tt0m@n 8 yıl
Bu netbook furyası milletin soymanın başka bir şekline dönüştü.
Netbook ilk ne olarak çıktı? "Ucuz, uzun pil ömrü, hafif internet bilgisayarı"
Eee hani nerde kaldı bunların ucuzluğu? Yok nvidia ion muş yok intel HD graphics miş. Bu netbook fiyatlarına adam gibi ekran kartı kullanan ortalama bir notebook zaten alınabiliyor.

Not: Bahsettiğim netbooklar 1000 tl civarında satılanlar için, bu ürünün fiyatı fena değil
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acbold 8 yıl
güzel ürün.(hp olması dışında). parasını hakediyor.amd geçde olsa geldi sonunda.
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dellino 8 yıl
Dahili GPS in netbook lara geliyor olması güzel bir gelişme.
Fiyat biraz yüksek görünüyor.
Performansına göre fiyatı değerlendirilebilir.
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acbold 8 yıl
güzel ürün.(hp olması dışında). parasını hakediyor.amd geçde olsa geldi sonunda.
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