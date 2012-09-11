HP'den 3 yeni hepsi-bir-arada PC daha

Spectre One ile hepsi-bir-arada PC ailesine önemli bir katkı yapan HP, daha alt segmentlere hitap edecek Windows 8'li 3 yeni model daha duyurdu. Modellerin ikisi dokunmatik ekrana sahip.





Dokunmatik modeller Envy ailesine ait. HP Envy 23 TouchSmart, 23 inçlik HD çözünürlükte dokunmatik bir ekran sunarken, Envy 20 TouchSmart ise 20 inçlik HD çözünürlükte dokunmatik bir HD ekran sunuyor.





Ivy Bridge tabanlı Intel işlemciler, hızlı önbelleklemeyi sağlayan opsiyonel ExpressCache SSD teknolojisi, 10 noktadan dokunmatik panel, 3TB'a kadar depolama seçenekleri, Beats Audio, TrueVision HD webcam, HP'nin Connected adını alan fotoğraf, yedekleme ve müzik uygulamaları modellerde ortak olarak sunuluyor.





Envy 20 TouchSmart ise Connected Remote adlı ek bir yazılım sunuyor. Bu yazılım ile akıllı telefon veya tabletinizi uzaktan kumanda cihazı olarak kullanabiliyorsunuz.





Hp Envy 23 TouchSmart 999$'dan, Envy 20 TouchSmart ise 799$'dan başlayan fiyatlarla Ekim ayında ABD'de satışa sunulacak.





HP Pavilion 20 ise uygun fiyatlı bir hepsi-bir-arada PC konsepti sunuyor. Dokunmatik olmayan 20 inçlik HD çözünürlükte ekran, TrueVision HD webcam ve Connected uygulamaları bulunuyor. Model yine Ekim ayında 499$ başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Modellerin uluslararası lansman planı ise bilinmiyor.









http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2012/120910a.html