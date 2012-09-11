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HP'den 3 yeni hepsi-bir-arada PC daha

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Spectre One ile hepsi-bir-arada PC ailesine önemli bir katkı yapan HP, daha alt segmentlere hitap edecek Windows 8'li 3 yeni model daha duyurdu. Modellerin ikisi dokunmatik ekrana sahip.

Dokunmatik modeller Envy ailesine ait. HP Envy 23 TouchSmart, 23 inçlik HD çözünürlükte dokunmatik bir ekran sunarken, Envy 20 TouchSmart ise 20 inçlik HD çözünürlükte dokunmatik bir HD ekran sunuyor.

Ivy Bridge tabanlı Intel işlemciler, hızlı önbelleklemeyi sağlayan opsiyonel ExpressCache SSD teknolojisi, 10 noktadan dokunmatik panel, 3TB'a kadar depolama seçenekleri, Beats Audio, TrueVision HD webcam, HP'nin Connected adını alan fotoğraf, yedekleme ve müzik uygulamaları modellerde ortak olarak sunuluyor.

Envy 20 TouchSmart ise Connected Remote adlı ek bir yazılım sunuyor. Bu yazılım ile akıllı telefon veya tabletinizi uzaktan kumanda cihazı olarak kullanabiliyorsunuz.

Hp Envy 23 TouchSmart 999$'dan, Envy 20 TouchSmart ise 799$'dan başlayan fiyatlarla Ekim ayında ABD'de satışa sunulacak.

HP Pavilion 20 ise uygun fiyatlı bir hepsi-bir-arada PC konsepti sunuyor. Dokunmatik olmayan 20 inçlik HD çözünürlükte ekran, TrueVision HD webcam ve Connected uygulamaları bulunuyor. Model yine Ekim ayında 499$ başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Modellerin uluslararası lansman planı ise bilinmiyor.
HP'den 3 yeni hepsi-bir-arada PC daha
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http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2012/120910a.html Yorum Yaz
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nurettinaz 7 yıl
Hp bence bilgisayar üretmeyi bırakmalı ve dükkanı kapatım gitmeli. Kahve işine girsinler amerikada çok iş yaparlar.
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Recharged 7 yıl
Bu tarz ekranları kısa süre içerisinde daha çok göreceğiz sanırım Windows 8 ile birlikte.Ekran dışında aio olması pekte ilgimi çekmiyor açıkcası.Ofis vb. yerler için güzel olsada ev kullanıcıları için çoğu zaman istekleri karşılamıyor bu tür bilgisayarlar.Cihazların tam olarak donanımları haberde yer almasada ben tatmin edici olduğunu düşünmüyorum.
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veleciraptor 7 yıl
HP'nin bir tane tasarımı daha var. Ben de ilk gördüğümde iMac sandım.

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Amedra 7 yıl
HP'nin bu bilgisayarlarına bayılıyorum ya, ama şu bilgisayarı da beğenmedim desem yalan olur; forum.donanimhaber.com/...

Spectre One seriisi için şimdiden kendimi hazırlayabilirim şahsen yakından takip etmeye başladım.
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