HP'den 6 adet Ivy Bridge'li masaüstü modeli

Ivy Bridge ailesi işlemcilerin lansmanı sonrası uyumlu modellerini görücüye çıkaran diğer bir firma da HP oldu. Firma laptoplarının ardından Ivy Bridge'li masaüstü modellerini de tanıttı.





4 çekirdekli işlemciler barındıran modellerin 3 tanesi hepsi-bir-arada PC modeli iken diğer 3 tanesi standart PC formatında.





Hepsi-bir-arada PC ailesinden HP Omni 220qd, Beats Audio ve ince tasarımı ile 999$ başlangıç etiketine sahip. HP Omni 27qd modeli 27 inçlik ekranın yanısıra firmanın bir mobil işletim sistemi görüntüsü veren Magic Canvas arayüzünü de beraberinde sunuyor ve başlangıç fiyatı 1199$. HP TouchSmart 520xt ise dokunmatik 23 inçlik bir ekrana sahip. Başlangıç fiyatı 999$.





Standart PC modellerinden HP Pavilion HPE h8t ince tasarımı ile 699$ başlangıç fiyatına sahipken, HP Pavilion h8xt daha güçlü bir işlemci barındırıyor ve başlangıç fiyatı 799$. Firmanın en güçlü Pavilion cihazı ilan edilen HP Pavilion HPE h9t Phoenix modeli ise 1149$ başlangıç etiketine sahip.





Modellerden HP Pavilion HPE h9t Phoenix 29 Nisan'da tüketiciyle buluşacak. Diğer modeller için ise 24 Haziran'ı beklemek zorundayız.







