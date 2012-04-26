HP'den 6 adet Ivy Bridge'li masaüstü modeli

Haber Editörü
Ivy Bridge ailesi işlemcilerin lansmanı sonrası uyumlu modellerini görücüye çıkaran diğer bir firma da HP oldu. Firma laptoplarının ardından Ivy Bridge'li masaüstü modellerini de tanıttı.
4 çekirdekli işlemciler barındıran modellerin 3 tanesi hepsi-bir-arada PC modeli iken diğer 3 tanesi standart PC formatında.
Hepsi-bir-arada PC ailesinden HP Omni 220qd, Beats Audio ve ince tasarımı ile 999$ başlangıç etiketine sahip. HP Omni 27qd modeli 27 inçlik ekranın yanısıra firmanın bir mobil işletim sistemi görüntüsü veren Magic Canvas arayüzünü de beraberinde sunuyor ve başlangıç fiyatı 1199$. HP TouchSmart 520xt ise dokunmatik 23 inçlik bir ekrana sahip. Başlangıç fiyatı 999$.
Standart PC modellerinden HP Pavilion HPE h8t ince tasarımı ile 699$ başlangıç fiyatına sahipken, HP Pavilion h8xt daha güçlü bir işlemci barındırıyor ve başlangıç fiyatı 799$. Firmanın en güçlü Pavilion cihazı ilan edilen HP Pavilion HPE h9t Phoenix modeli ise 1149$ başlangıç etiketine sahip.
Modellerden HP Pavilion HPE h9t Phoenix 29 Nisan'da tüketiciyle buluşacak. Diğer modeller için ise 24 Haziran'ı beklemek zorundayız.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kasanın dış görünümü yerine içindekilerin işlevselliği önde olmalı bence.
Desktop tarafında Asustan gerisini tanımam Asus CG8265 yada CG8565 modellerini bi incele istersen...
En azından hangi anakart kullandığını biliyoruz...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3323 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Kasa, hp