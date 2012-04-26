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HP'den 6 adet Ivy Bridge'li masaüstü modeli

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,3b
1
10
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Ivy Bridge ailesi işlemcilerin lansmanı sonrası uyumlu modellerini görücüye çıkaran diğer bir firma da HP oldu. Firma laptoplarının ardından Ivy Bridge'li masaüstü modellerini de tanıttı.

4 çekirdekli işlemciler barındıran modellerin 3 tanesi hepsi-bir-arada PC modeli iken diğer 3 tanesi standart PC formatında. 

Hepsi-bir-arada PC ailesinden HP Omni 220qd, Beats Audio ve ince tasarımı ile 999$ başlangıç etiketine sahip. HP Omni 27qd modeli 27 inçlik ekranın yanısıra firmanın bir mobil işletim sistemi görüntüsü veren Magic Canvas arayüzünü de beraberinde sunuyor ve başlangıç fiyatı 1199$. HP TouchSmart 520xt ise dokunmatik 23 inçlik bir ekrana sahip. Başlangıç fiyatı 999$.

Standart PC modellerinden HP Pavilion HPE h8t ince tasarımı ile 699$ başlangıç fiyatına sahipken, HP Pavilion h8xt daha güçlü bir işlemci barındırıyor ve başlangıç fiyatı 799$. Firmanın en güçlü Pavilion cihazı ilan edilen HP Pavilion HPE h9t Phoenix modeli ise 1149$ başlangıç etiketine sahip.

Modellerden HP Pavilion HPE h9t Phoenix 29 Nisan'da tüketiciyle buluşacak. Diğer modeller için ise 24 Haziran'ı beklemek zorundayız.
HP'den 6 adet Ivy Bridge'li masaüstü modeli
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rainblackk 7 yıl en beğenilen
Artık firmaların masaüstü pclerde daha iyi gpu lar kullanması lazım. İ7 2600 8 gb ram görüntü açısından müthiş bir kasa ama yanında gt550 olmuyor kar marjınıda düşürsünler bir zahmet yoksa masaüstünden firmalara ekmek yok.
Artık firmaların masaüstü pclerde daha iyi gpu lar kullanması lazım. İ7 2600 8 gb ram görüntü açısından müthiş bir kasa ama yanında gt550 olmuyor kar marjınıda ...
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DH Misafiri 7 yıl
IceRulez
kasa çok güzel be

Kasanın dış görünümü yerine içindekilerin işlevselliği önde olmalı bence.
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srdrtkn 7 yıl
Batuist
hazır bir sistem alacak olsaydım markası büyük ihtimalle HP olurdu ama şimdiye kadar hiç hazır pc almadım orası da ayrı .. zaten bunları kendi PCsini toplayamayanlar için üretiyorlar vede genelde en büyük müşterileri kurumsal müşteriler oluyor..

Desktop tarafında Asustan gerisini tanımam Asus CG8265 yada CG8565 modellerini bi incele istersen...
En azından hangi anakart kullandığını biliyoruz...
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Batuist 7 yıl
hazır bir sistem alacak olsaydım markası büyük ihtimalle HP olurdu ama şimdiye kadar hiç hazır pc almadım orası da ayrı .. zaten bunları kendi PCsini toplayamayanlar için üretiyorlar vede genelde en büyük müşterileri kurumsal müşteriler oluyor..
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janparey 7 yıl
ucuz ve daha çok ,hepsi-bir-arada bilgisayarlar görmek istiyoruz
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ShadowOfDarkness 7 yıl
Ati6450 yada gt640 koyarlar içine
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dreamblue35 7 yıl
ooooooyy! hp' de atağa kalktı
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E_Aydin35 7 yıl
Hp'nin çıkaracağı modeller güzel, hepsi bir arada PC'ler özellikle..
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haymatloshan 7 yıl
Üstteki görsel epey güzel görünüyor,şık bir tasarım olmuş.Bakalım diğer firmalar nasıl bir yol izleyecek.
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rainblackk 7 yıl en beğenilen
Artık firmaların masaüstü pclerde daha iyi gpu lar kullanması lazım. İ7 2600 8 gb ram görüntü açısından müthiş bir kasa ama yanında gt550 olmuyor kar marjınıda düşürsünler bir zahmet yoksa masaüstünden firmalara ekmek yok.
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IceRulez 7 yıl
kasa çok güzel be
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