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HP'den AMD FireStream tabanlı Blade tipi iş istasyonu

7 yıl
9,1b
1
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Grafik işlem birimlerinin genel amaçlı kullanımına yönelik çözümlerin sayısı her geçen gün artıyor. Modern GPU'ların yüksek işlem gücü ve paralel işlem yeteneklerini, farklı uygulamaları hızlandırmak için kullanan üreticilerden biri de HP. Firma yaptığı yeni bir açıklama ile AMD'nin GPGPU odaklı en yeni işlem kartlarından biri olan FireStream FS9350'yi kullandığı ProLiant WS460c G3  isimli blade tipi iş istasyonunu duyurdu.
 AMD'nin FireStream FS9350 işlem kartı, genel olarak masaüstü sistemler için hazırlanan Radeon HD 6950 çözümünü temel alıyor diyebiliriz. 18 SIMD işlemcisi içerisinde organize olmuş 1440x paralel işlem birimi (Radeon Çekirdekleri) ile gelen kart, masaüstü çözümden farklı olarak saf işlem gücü sunacak bazı optimizasyonlara ve tam yük altında 7/24 kullanıma dönük bir takım güncellemelere sahip. 2GB GDDR5 bellekle desteklenen işlem kartı, 400 GigaFLOP seviyesinde çift hassasiyetli 2 TeraFLOP seviyesinde ise tek hassasiyetli işlem gücü sunuyor.
HP ProLiant WS460c G3, AMD'nin FireStream FS9350, Intel platformunu temel alıyor ve Xeon 5500 ve Xeon 5600 serisi iki adet işlemci ile konfigüre edilebiliyor. 12 adet DIMM slotu üzerinden 192GB'a kadar bellek desteği sunan ve  NC532i Flex-10 kontrolcüsü üzerinden iki adet 10GbE portuna sahip olan iş istasyonununun 8 tanesi  6U şasi tasarımında kullanılabiliyor. Yurt dışında satışa sunulan yeni iş istasyonun fiyatı, konfigürasyon ve planlanan proje ölçeğine göre değişiklik gösterebiliyor. 

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