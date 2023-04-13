AMD Radeon Pro W7900 ve Pro 7800 duyuruldu: Rakibinin yarı fiyatına daha fazla performans!

Tam Boyutta Gör AMD, RDNA 3 GPU'larını temel alan ilk iş istasyonu grafik kartları Radeon Pro W7900 ve Radeon Pro W7800'ü resmen tanıttı. AMD Radeon Pro W7900 ve Radeon Pro W7800 grafik kartları, Navi 31 "RDNA 3" GPU'ya sahip ilk iş istasyonu parçaları olarak piyasaya adım atacak ve rakiplerine kıyasla fiyatlarıyla öne çıkacaklar.

Chiplet tasarımlı ilk iş istasyonu kartları

Tanıtılan iş istasyonu kartlarının, rakiplerine kıyasla dolar başına olağanüstü performans sunduğu ve önceki nesle kıyasla içerik oluşturma, işleme vb. gibi iş istasyonlarında ihtiyaç duyulan iş yüklerini büyük oranda hızlandırdığı söyleniyor. AMD’ye göre RDNA 3 sayesinde kazanımlar hayli büyük.

Tam Boyutta Gör Yeni işlem birimleri, her transistörden en etkin şekilde yararlanmak için kaynakları işleme, yapay zeka ve ışın izleme arasında paylaştırarak işlem birimi başına önceki nesle göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla ışın izleme performansı sunuyor. AMD RDNA 3 mimarisi ayrıca render, video düzenleme ve çoklu görevler için AEC, D&M ve M&E iş akışlarına yönelik optimizasyonlar da içeriyor.

Dünyanın chiplet tasarımına sahip ilk iş istasyonu GPU'ları olan Radeon Pro W7900 ve Radeon Pro W7800’lerde yapay zeka talimatları ve artırılmış yapay zeka verimi, önceki AMD RDNA 2 mimarisine göre 2 kattan fazla performans sağlıyor. Bununla birlikte 48 GB’a kadar GDDR6 bellek, DisplayPort 2.1 ve AV1 Kodlama/Kod Çözme serinin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

AMD Radeon Pro W7900 özellikleri

Tam Boyutta Gör Amiral gemisi konumundaki AMD Radeon Pro W7900, 96 Hesaplama Birimi ve 6144 akış işlemcisine sahip tam boyutlu Navi 31 XTX GPU ile geliyor. GPU, 384 bit veri yolu arayüzünde çalışan ve 864 GB/s'lik bant genişliği sunan 48 GB GDDR6 bellek ile donatılmış vaziyette. Kart 295W TDP değerine sahipken tek hassasiyetli (FP32) iş yüklerinde 61,3 TFLOP'luk performans vadediyor. Kart üzerinde 3 adet DisplayPort 2.1 ve tek bir Mini DisplayPort 2.1 çıkışı bulunuyor.

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AMD Radeon Pro W7800 özellikleri

Tam Boyutta Gör AMD Radeon Pro W7800, 70 Hesaplama Birimi ve 4480 akış işlemcisine sahip hafif kırpılmış bir Navi 31 XT GPU'ya sahip. GPU, 256 bit veri yolu arayüzünde çalışan ve 576 GB/s'lik en yüksek bant genişliği sunan 32 GB GDDR6 bellek ile harmanlanmış. Kartın TDP değeri 260W iken FP32 performansı ise 45,2 TFLOP seviyesinde. Bu kart üzerinde de yine 3 adet DisplayPort 2.1 ve tek bir Mini DisplayPort 2.1 çıkışı bulunuyor.

Radeon Pro W7900 ve Pro W7800 fiyatları

Tam Boyutta Gör Fiyatlandırma açısından AMD Radeon Pro W7900, Nvidia’nın amiral gemisi iş istasyonu grafik kartı RTX 6000 Ada'nın yarısından daha az bir fiyat ile geliyor: 3999 dolar. Radeon Pro W7800 ise 2499 dolar fiyatıyla dikkat çekiyor. AMD her iki kartı da 2023’ün ikinci çeyreğinde piyasaya sürmeye başlayacak.

Yarı fiyatına daha yüksek performans

Tam Boyutta Gör Performans noktasında ise fiyat göz önüne alındığında hem W7900 hem de W7800 rakiplerini adeta toza boğuyor diyebiliriz. SPECviewperf testinde Pro W7900, kendisinden iki kat daha pahalı ve daha fazla güç tüketen RTX 6000 Ada ile neredeyse aynı performansı sunuyor, yine kendisinden daha pahalı olan RTX A6000’i kolayca geçiyor. Pro W7800 ise yine kendisinden iki kat daha pahalı olan RTX A6000’i rahat bir şekilde geçiyor ancak burada bellek miktarının AMD aleyhine daha düşük olduğunu da belirteyim.

Tam Boyutta Gör Autodesk 3DS MAX performansı göz önüne alndığında ise farklar büyüyor. Hem Radeon Pro W7900 hem de W7800 testte rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. Radeon Pro W7800'in kendisinden 3.5 kat daha pahalı olan RTX 6000 Ada'yı geride bırakıyor olması AMD'nin çok büyük bir iş başarıdığını kanıtlıyor diyebiliriz.

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