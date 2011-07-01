HP'den Windows 8'li tabletler gelebilir

Geçtiğimiz sene 1.2 milyar dolara Palm'ı satın alarak son dönemlerin en önemli alımını gerçekleştiren HP, webOS'in fikri haklarına sahip olmasına rağmen, önümüzdeki yıllarda tabletlerinde Windows platformuna yer verebilir.

HP'nin üst düzey yöneticisi Phil McKinney, Fast Company'den Austin Carr'ın Windows 8'li tabletlerle ilgili sorusuna "Windows 8 ile ilgili konuşamam. Microsoft ile yakın çalışma içersindeyiz. Ya konuşmayacağım ya da kendime sorun yaratacağım." diyerek, Microsoft ile çalışma halinde olduklarını ve daha da önemlisi Windows 8'li HP marka tabletlerin ilerleyen yıllarda satışa sunulabileceklerinin sinyalini verdi. Muhtemelen, Phil McKinney'in konuşmak istememesinin altında Windows 8'li HP tablet iddialarının yüksek sesle dile getirilmesinin önüne geçmek yatıyor.

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