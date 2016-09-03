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HP’den kurumlara yönelik modüler bilgisayar

Bilgisayar dünyasında modüler tasarımlar için daha fazla imkan var ve bu bakımdan ticari olarak hayata geçebiliyor. HP, kurumlara yönelik tak-çıkar tarzında bir modüler sistem geliştirdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil tarafta modüler akıllı telefon projesi Project Ara belki sonra erdi ancak bilgisayar tarafında modüler sistemler tüm hızıyla devam ediyor. Daha geniş hareket alanı olması sebebiyle üreticilerin daha rahat olduğu sektörde, HP’nin kurumlara yönelik modüler bir sistem hazırladığını görüyoruz.

HP Elite Slice adındaki model, kurumlara yönelik ilk modüler bilgisayar sistemi olarak ön plana çıkıyor. Mini PC formatında olan model USB Type-C bağlantı yuvaları sayesinde kablosuz şarj docku, optik sürücü, ses sistemi gibi pek çok modül ile fonksiyonelliğini arttırabiliyor.

Modüller kasanın altına takılıyor ve farklı ihtiyaçlara göre bu modüller değiştirilebiliyor. Intel Unite yazılımı sayesinde modüller tak-çalıştır şeklinde kullanılabiliyor. HP modüller için farklı üreticilerle işbirliği yapmış.

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Örneğin Bang & Olufsen imzalı ses sistemi 109$ fiyat etiketine sahip. Optik sürücü modülü HP ODD ise 99$ değerinde. Ayrıca bilgisayarı bir Skype telefonu haline getiren Collaboration Cover veya akıllı telefonlarınızı şarj edebileceğiniz kablosuz şarj plakası Wireless Charging Cover da seçenekler arasında. Bunların bazılarını HP çeşitli paketler içerisinde tüketiciye sunacak.

Güçlü sistemlere ev sahipliği yapabilen HP Elite Slice modelinde Intel Core i7-6700T işlemci, 32GB’a kadar RAM, 256GB’a kadar SSD, 2TB’a kadar HDD, AMD Radeon R9 M470 ekran kartı, USB 3.0 portu, USB 3.1, Tip-C portu, seçenekleri sunuluyor. Kasa askeri standartlarda düşmelere karşı da dayanıklı.

Ay içerisinde satışa sunulacak olan HP Elite Slice modeli, Skype telefon modülü ve B&O modülü ile birlikte 949$ fiyat etiketine sahip olacak. Yakın zamanda farklı paketlerin de piyasada olacağı ifade ediliyor. 

 

http://www.tomsguide.com/us/hp-elite-slice,news-23330.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Internet cıktı teknoloji bitti
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jimhendrix 3 yıl
Haberi okurken telefon ısındı
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BayTuruncu 3 yıl
Başka kaynaklarda elite slice modelinde dahili intel ekran kartı varmış r9 m470 ise sadece pavilion wave modelinde varmış
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