Kaby Lake işlemcili Acer Swift dizüstü bilgisayar serisi tanıtıldı

Intel’in yedinci nesil Core işlemci ailesini duyurmasının hemen ardından üretici ortaklardan da tanıtımlar gelmeye başladı. Acer, Kaby Lake işlemciler barındıran çok ince dizüstü bilgisayar serisi Swift’i IFA 2016 fuarına getirdi.

Swift serisinde farklı segmentlere hitap eden 4 adet model yer alıyor. Swift 1, Swift 3, Swift 5 ve Swift 7 adındaki yeni modeller fiyat ve donanım bileşenleri açısından birbirinden ayrılıyor.

Swift 7

13.3 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Swift 7, alüminyum alaşımdan imal edilmiş bir kasa tasarımı barındırıyor. Kaby Lake işlemciler ve firmanın ince işçiliği ile modelin kalınlığı 9.98mm seviyesine inmiş. Ağırlığı ise 1.1Kg civarında.

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2 çekirdekli ve 2.5GHz saat hızında çalışan Intel Core i5-7300U işlemcisinin güç verdiği model 8GB’a kadar RAM, 256GB SSD, WiFi AC, Bluetooth 4.2, USB 3.1 Tip-C bağlantısı şeklinde özelliklere sahip. Bataryası 9 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Ekim ayında piyasaya çıkacak modelin başlangıç fiyatı 999$.

Swift 5

14 inçlik Full HD dokunmatik ekrana sahip olan model, ince ekran çerçeveleri sayesinde Swift 7 ile aynı boyutlarda. Bununla birlikte 14.58mm kalınlık değeri ve 1.36Kg ağırlık sunuyor. Kaby Lake işlemcilerin güç verdiği modelde 8GB’a kadar RAM, 256GB/512GB PCIe veya SATA SSD, USB 3.1 Tip-C bağlantısı, 13 saate kadar kullanım süresi, parmak izi okuyucu gibi özellikler sunuluyor. Swift 5 için başlangıç fiyatı 749$ ve Kasım ayında piyasaya çıkacak.

Swift 3

Skylake veya Kaby Lake işlemci seçenekleri sunan Swift 3, 18mm kalınlığında ve 1.5Kg ağırlığında. 14 inçlik ekranda 720p veya Full HD çözünürlük seçeneği yer alırken, 8GB’a kadar RAM, 512GB’a kadar SSD, WiFi AC, opsiyonel arka aydınlatmalı klavye, gibi özelliklere sahip. Modelin başlangıç fiyatı 499$ ve Ekim ayında satışa çıkacak.

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Swift 1

Serinin en düşük modeli olan Swift 1, Pentium veya Celeron işlemcilerle gelecek. 14 inçlik 720p ekrana sahip modelde 32GB/64GB/128GB eMMC depolama seçenekleri yer alıyor. Fırçalanmış metal kasa görünümü kazandırılan model 12 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Başlangıç fiyatı 249$.