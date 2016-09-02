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Kaby Lake işlemcili Acer Swift dizüstü bilgisayar serisi tanıtıldı

IFA 2016 fuarında Intel’in yeni nesil Kaby Lake işlemcilerini barındıran ilk modeller görücüye çıkmaya başladı. Lenovo’nun ardından Acer da ilk ürünlerle karşımızda.
2 yıl
5,6b
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5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kaby Lake işlemcili Acer Swift dizüstü bilgisayar serisi tanıtıldı

Intel’in yedinci nesil Core işlemci ailesini duyurmasının hemen ardından üretici ortaklardan da tanıtımlar gelmeye başladı. Acer, Kaby Lake işlemciler barındıran çok ince dizüstü bilgisayar serisi Swift’i IFA 2016 fuarına getirdi.

Swift serisinde farklı segmentlere hitap eden 4 adet model yer alıyor. Swift 1, Swift 3, Swift 5 ve Swift 7 adındaki yeni modeller fiyat ve donanım bileşenleri açısından birbirinden ayrılıyor.

Swift 7

13.3 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Swift 7, alüminyum alaşımdan imal edilmiş bir kasa tasarımı barındırıyor. Kaby Lake işlemciler ve firmanın ince işçiliği ile modelin kalınlığı 9.98mm seviyesine inmiş. Ağırlığı ise 1.1Kg civarında.

Ayrıca Bkz. "Lenovo Yoga 910: İnce çerçeveli ve 4K ekranlı dizüstü"

2 çekirdekli ve 2.5GHz saat hızında çalışan Intel Core i5-7300U işlemcisinin güç verdiği model 8GB’a kadar RAM, 256GB SSD, WiFi AC, Bluetooth 4.2, USB 3.1 Tip-C bağlantısı şeklinde özelliklere sahip. Bataryası 9 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Ekim ayında piyasaya çıkacak modelin başlangıç fiyatı 999$.

 

Kaby Lake işlemcili Acer Swift dizüstü bilgisayar serisi tanıtıldı

Swift 5

14 inçlik Full HD dokunmatik ekrana sahip olan model, ince ekran çerçeveleri sayesinde Swift 7 ile aynı boyutlarda. Bununla birlikte 14.58mm kalınlık değeri ve 1.36Kg ağırlık sunuyor. Kaby Lake işlemcilerin güç verdiği modelde 8GB’a kadar RAM, 256GB/512GB PCIe veya SATA SSD, USB 3.1 Tip-C bağlantısı, 13 saate kadar kullanım süresi, parmak izi okuyucu gibi özellikler sunuluyor. Swift 5 için başlangıç fiyatı 749$ ve Kasım ayında piyasaya çıkacak.

 

Kaby Lake işlemcili Acer Swift dizüstü bilgisayar serisi tanıtıldı

Swift 3

Skylake veya Kaby Lake işlemci seçenekleri sunan Swift 3, 18mm kalınlığında ve 1.5Kg ağırlığında. 14 inçlik ekranda 720p veya Full HD çözünürlük seçeneği yer alırken, 8GB’a kadar RAM, 512GB’a kadar SSD, WiFi AC, opsiyonel arka aydınlatmalı klavye, gibi özelliklere sahip. Modelin başlangıç fiyatı 499$ ve Ekim ayında satışa çıkacak.

 

Kaby Lake işlemcili Acer Swift dizüstü bilgisayar serisi tanıtıldı
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Swift 1

Serinin en düşük modeli olan Swift 1, Pentium veya Celeron işlemcilerle gelecek. 14 inçlik 720p ekrana sahip modelde 32GB/64GB/128GB eMMC depolama seçenekleri yer alıyor. Fırçalanmış metal kasa görünümü kazandırılan model 12 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Başlangıç fiyatı 249$.

 

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stivjabs 2 yıl
Sanırım incelik arttıkça sürüm numarası artıyor
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emre0102 2 yıl
isimlendirme neye göre anlamadım. boyut desen değil donanım desen değil fiyat desen değil
2 Yanıt Yanıtla +3
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kadirirdem 2 yıl emre0102
emre0102

isimlendirme neye göre anlamadım. boyut desen değil donanım desen değil fiyat desen değil

haklısın onu bende anlayamadım...
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furyzer0 2 yıl emre0102
emre0102

isimlendirme neye göre anlamadım. boyut desen değil donanım desen değil fiyat desen değil

numara arttıkça kalite ve donanım artıyor kısaca.
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St Batuhan 2 yıl
S7'yi görünce heyecanlandım incelik nedeniyle ama çerçevelere baktım da cihazda, özellikle s5 kısmında ince çerçeve dendiği için dikkat ettim ve s5'in çerçeveler ince değil s7'nin çerçeveler çok çok kalın. Zaten sonrasında s3'de cihazda kalınlık artıyor ama çerçeveler inceliyor gibi ilginç bir kısım görünce heh nedeni bu olsa gerek dedim. Ekran gerçekten üzdü s7'de :( Yoksa çok güzel bir ürün.
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