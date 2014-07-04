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HP'nin fansız olarak lanse ettiği bilgisayarda fan kullanıldığı anlaşıldı

4 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'nin fansız olarak lanse ettiği bilgisayarda fan kullanıldığı anlaşıldı
Google'ın Chrome OS işletim sistemini kullanan Chrombox masaüstü bilgisayarlar, az yer kaplamaları ve yüksek enerji verimliliği sunmaları sayesinde her geçen gün daha fazla popülerlik kazanıyorlar. Donanım Haber olarak incelemesini yaptığımız Asus'un Chromebox modeline ek olarak, pek çok farklı firma tarafından değişik Chromebox çözümleri sunulmakta.
Chromebox üreten firmalardan HP, kendi geliştirdiği Chromebox modelini "küçük, sessiz ve verimli" olarak nitelendirirken, fansız yapısı ile sadece sessiz değil aynı zamanda kasa içerisinde toz sıkıntısı yaşanmadığına vurgu yapılıyor. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler, sistemin söylendiği gibi fansız olmadığını gösteriyor. HP Chromebox'un fansız kullanıma en uygun konfigürasyonunda, Intel Celeron 2955UJ işlemci, 2GB RAM ve 16GB M.2 SSD sürücüsüne yer veriliyor.
HP tarafından hazırlanan demontaj rehberi, Chromebox'taki işlemcinin serin kalabilmesi için ısı dağıtıcı ile birlikte fan kullanıldığını gösteriyor. Lyon Siedman isimli Youtube blogger'ı da inceleme şansı yakaladığı HP Chromebox'un fanlı bir yapıya sahip olduğunu ve bunun ancak kasadaki titreşimden anlaşılabildiğini söylüyor. Öyle görünüyor ki HP tarafında bir teknik kavram karmaşası veya önemli bir yazım hatası meydana gelmiş, bakalım firma konuyla ilgili bir açıklama yapacak mı, bunu bekleyip göreceğiz. 
HP'nin fansız olarak lanse ettiği bilgisayarda fan kullanıldığı anlaşıldı

http://www.techpowerup.com/202733/hps-fanless-chromebox-isnt.html Yorum Yaz
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prof.exx 4 yıl en beğenilen
Abicim o nasıl başlık
Kansız HP yazaydın bari
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matmuhendisi 4 yıl
Bitane adam var ces 2014 te galiba yönetici su gecirmez diye telefonu bardaga attiydi telefon bozulmustu o geldi aklima :)
1 Yanıt Yanıtla +12
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Mugetsuga 4 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri

matmuhendisi

Bitane adam var ces 2014 te galiba yönetici su gecirmez diye telefonu bardaga attiydi telefon bozulmustu o geldi aklima :)

Videosu var mı hocam?


Buyrun hocam

Düşünen BirimatmuhendisiBitane adam var ces 2014 te galiba yönetici su gecirmez diye telefonu bardaga attiyd...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar bir süşünün diğer cromeboxlar arm işlemciler ile geliyor intel işlemci resmen pc yakın işlemci fan illa olucak en önemli konu fiyat performans olayı fan olmuş olmamış çok sorun değil
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SEO-Uzmanı 4 yıl
inovasyon yapmışlar :D
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emirilhan 4 yıl
eski başlık "HP'nin fansız dediği bilgisayar fanlı çıktı"
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samsung95 4 yıl
biri eski basligi yazsin cok merak ettik
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ozmenakif 4 yıl
100% dana eti yazan sucuğun içinden at eti çıkması gibi...
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Gencbeyiin 4 yıl
Haber iyimiş



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ensaronline 4 yıl
Ulan archos ne adiymişsin. Zaten bi hata yapıp bunların gamepad diye bi tabletini aldım tam anlamıyla ne mal olduklarını anladım.
Zorla iade ettim adi mallarını geri
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kartalaraz 4 yıl
bu fanı kesin paralel hp koydu...
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EinsteininTorunu 4 yıl
Fanli lanse edip fazsız çıkmasından iyidir. işlemci yanmaz :D
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samsung95 4 yıl
eski basligi yazarmisiniz
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XtremeTechLover 4 yıl
:D omurgasız hp :D
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Godolphin 4 yıl
Vay ahp!
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rorschach_ 4 yıl
Hp nin de ısınma ile ilgili sorunları bitmek bilmiyor. Şimdi de soğutma işinde sahtecilik.
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