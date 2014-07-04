HP'nin fansız olarak lanse ettiği bilgisayarda fan kullanıldığı anlaşıldı

Google'ın Chrome OS işletim sistemini kullanan Chrombox masaüstü bilgisayarlar, az yer kaplamaları ve yüksek enerji verimliliği sunmaları sayesinde her geçen gün daha fazla popülerlik kazanıyorlar. Donanım Haber olarak incelemesini yaptığımız Asus'un Chromebox modeline ek olarak, pek çok farklı firma tarafından değişik Chromebox çözümleri sunulmakta.

Chromebox üreten firmalardan HP, kendi geliştirdiği Chromebox modelini "küçük, sessiz ve verimli" olarak nitelendirirken, fansız yapısı ile sadece sessiz değil aynı zamanda kasa içerisinde toz sıkıntısı yaşanmadığına vurgu yapılıyor. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler, sistemin söylendiği gibi fansız olmadığını gösteriyor. HP Chromebox'un fansız kullanıma en uygun konfigürasyonunda, Intel Celeron 2955UJ işlemci, 2GB RAM ve 16GB M.2 SSD sürücüsüne yer veriliyor.

HP tarafından hazırlanan demontaj rehberi, Chromebox'taki işlemcinin serin kalabilmesi için ısı dağıtıcı ile birlikte fan kullanıldığını gösteriyor. Lyon Siedman isimli Youtube blogger'ı da inceleme şansı yakaladığı HP Chromebox'un fanlı bir yapıya sahip olduğunu ve bunun ancak kasadaki titreşimden anlaşılabildiğini söylüyor. Öyle görünüyor ki HP tarafında bir teknik kavram karmaşası veya önemli bir yazım hatası meydana gelmiş, bakalım firma konuyla ilgili bir açıklama yapacak mı, bunu bekleyip göreceğiz.

http://www.techpowerup.com/202733/hps-fanless-chromebox-isnt.html