HP'nin tepe yöneticisi: Android, kapalı sisteme dönüşebilir

Dünyanın popüler işletim sistemlerinin başında gelen Android'in kimileri için rakiplerine göre en önemli üstünlüğü açık bir platform olması; ancak HP'nin yönetim kurulu başkanı Meg Whitman'a göre Android önümüzdeki dönemlerde bu avantajını kaybedecek.

Las Vegas'da düzenlenen HP Küresel İş Ortakları Zirvesi'nde konuşan firmanın tepe yöneticisi Whitman; webOS platformunun gerek iOS gerekse de Android'e göre daha avantajları olduğunu ancak başka bir sistem için ise hala bir boşluk olduğunu dile getirirken; iOS'in harika ancak kapalı bir sistem olduğunu, Android'in de "açık platform" olma avantajını Google'ın Motorola ile yakın ilişkisinden dolayı kaybederek kapalı bir sisteme dönüşeceğini düşündüğünü ifade etti.

Hatırlanacağı gibi Google, 12.5 milyar dolar karşılığında Motorola'nın taşınabilir mobil cihazlar üzerine odaklanan alt şirketi Motorola Mobility'i satın alacağını duyurmuş ve bu hafta başında gerek Avrupa gerekse de Amerika adli birimlerinden bu satın almaya onay verilmişti. Diğer taraftan Google, Motorola'yı satın alacak olmalarının Android platformunun iş ortaklarıyla olan ilişkilerini etkilemeyeceğini açıklamıştı.