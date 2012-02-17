HP'nin tepe yöneticisi: Android, kapalı sisteme dönüşebilir

Dünyanın popüler işletim sistemlerinin başında gelen Android'in kimileri için rakiplerine göre en önemli üstünlüğü açık bir platform olması; ancak HP'nin yönetim kurulu başkanı Meg Whitman'a göre Android önümüzdeki dönemlerde bu avantajını kaybedecek.
Las Vegas'da düzenlenen HP Küresel İş Ortakları Zirvesi'nde konuşan firmanın tepe yöneticisi Whitman; webOS platformunun gerek iOS gerekse de Android'e göre daha avantajları olduğunu ancak başka bir sistem için ise hala bir boşluk olduğunu dile getirirken; iOS'in harika ancak kapalı bir sistem olduğunu, Android'in de "açık platform" olma avantajını Google'ın Motorola ile yakın ilişkisinden dolayı kaybederek kapalı bir sisteme dönüşeceğini düşündüğünü ifade etti.
Hatırlanacağı gibi Google, 12.5 milyar dolar karşılığında Motorola'nın taşınabilir mobil cihazlar üzerine odaklanan alt şirketi Motorola Mobility'i satın alacağını duyurmuş ve bu hafta başında gerek Avrupa gerekse de Amerika adli birimlerinden bu satın almaya onay verilmişti. Diğer taraftan Google, Motorola'yı satın alacak olmalarının Android platformunun iş ortaklarıyla olan ilişkilerini etkilemeyeceğini açıklamıştı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kimin cehaletini örtmeye çalıştığı buradan çok net görülüyor. Hala çocuk gibi "normal" android ve "cyanogenmod" mod gibi farklışatırılmış romları anormal bilgi gerektiren birşeylermiş gibi görmen ne kadar basit olduğunu zaten gösteriyor. Şimdiye kadar ne telefonda nede tablette firmanın kendi ürettiği varsayılan romu kullandım. ben yıllardır bunlarla uğraşıyorum sen merak etme ama şu an anladığım ve gösterdiğin bir gerçek var ki ios hakkında zerre bilgiye sahip değilsin.. Daha da tartışılıp kendine cevap verilecek kadar önem verilecek biri olmadığını normal android ve cyanogenmod kavramlarını çok büyük birşey zannetmenden çok net bir şekilde ortaya koydun.. kendi küçük dünyanda androidinle mutlu ol.. Hala söylenen , yazılan kelimeleri anlamadan cevap vermeye de kalkma. her iki platformuda kullanıyorum diyorum kalkıp ios fanboyluğu yaptığımı söylüyosun. benim yaptığım sadece her ikisininde iyi ve kötü tarafları olduğunu söylemek ve ve bunları açıklamak. sana şimdi ios cihazımdan mı yoksa android cihazımndan mı cevap yollamamı istersin ha? bak bakalım hangisinden daha çok yazarsam onun fanboyu olduğumu söylersin olur mu? ama senin eline bir kere ios cihazı alıpta adam gibi kullanmadığın ortada.. hala cahil cesaretiyle yazma Allah aşkına..! .ıçtınız forumun içine..!!!
bu konudaki cehaletini laf kalabalığıyla örtmeye çalışman tüm bilinçli android kullanıcıları tarafından "senin adına utanmayla" karşılanıyordur emin ol.
Bitirme projem android üzerine, bu önemsiz geç
Sadece normal android kullandıktan sonra cyanogenmod rom yükleyip denemen yararına olacaktır diyecem, ama bu da gereksiz.
Muhtemelen fanboylardan birisin
canlarım benim.. siz ne şakacı şeylersiniz öyle?
Hadi kaynak kodlarını kullanıp bana bana ne kadar özgür olduğunuzu gösterin bende size iosta ne kadar özgür olabileceğinizi göstereyim.. ama özgürsünüz ya kodları görebiliyorsunuz ya!!!.. hadi baklın kodlara da değiştirin göreyim.. bakayım iostaki gibi istediğinizi yapabiliyormusunuz.. öğrenin öyle gelin cahil cesaretiyle konuşmak nede olsa forum ortamında kimse tanımadığı için ne kadar kolay değil mi.. işkembe-i kübra en büyük sermayeniz.. :)))
Arkadaşın dediği gibi özgürlük kaynak kodlarının özgür şekilde incelenebilir,değiştirilebilir ve yeniden satılablir olması anlamındaki özgürlük.Kindle fire anroid işletim sistemi nasıl bir evrim geçirmiş,her üreticinin telefonu için kendi kabukları var,artı olarak açık-kaynak olduğu için bilgili son kullanıcılar sistemde köklü değişiklikler yapabiliyor.Bunkarın hangisi IOs'ta oluyor demiştiniz?
Bence önce açık kaynağın ne demek olduğunu öğrensen farkları daha iyi konuşabilirsin bence
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
13169 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, android ve