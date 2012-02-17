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HP'nin tepe yöneticisi: Android, kapalı sisteme dönüşebilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
13,2b
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23
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın popüler işletim sistemlerinin başında gelen Android'in kimileri için rakiplerine göre en önemli üstünlüğü açık bir platform olması; ancak HP'nin yönetim kurulu başkanı Meg Whitman'a göre Android önümüzdeki dönemlerde bu avantajını kaybedecek.

Las Vegas'da düzenlenen HP Küresel İş Ortakları Zirvesi'nde konuşan firmanın tepe yöneticisi Whitman; webOS platformunun gerek iOS gerekse de Android'e göre daha avantajları olduğunu ancak başka bir sistem için ise hala bir boşluk olduğunu dile getirirken; iOS'in harika ancak kapalı bir sistem olduğunu, Android'in de "açık platform" olma avantajını Google'ın Motorola ile yakın ilişkisinden dolayı kaybederek kapalı bir sisteme dönüşeceğini düşündüğünü ifade etti.

Hatırlanacağı gibi Google, 12.5 milyar dolar karşılığında Motorola'nın taşınabilir mobil cihazlar üzerine odaklanan alt şirketi Motorola Mobility'i satın alacağını duyurmuş ve bu hafta başında gerek Avrupa gerekse de Amerika adli birimlerinden bu satın almaya onay verilmişti. Diğer taraftan Google, Motorola'yı satın alacak olmalarının Android platformunun iş ortaklarıyla olan ilişkilerini etkilemeyeceğini açıklamıştı.


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cerebro_virus 7 yıl en beğenilen
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funboyhuawei 7 yıl
demem oki linux olmazsa android yok düşük seviyelere linux çekirdek vermemeye çalışıyor hatta yukardadediğim gibi kaç kişi linux kullanıyor derken LİNUX lu pcleri kastetdim adamların gelirleri düşük bunlar mecburi şeyler.
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funboyhuawei 7 yıl
Hp den bu şekil bir açıklama gelmesi normaldir.Çünki baktığınız zaman Anroide siz google ı görüyorsunuz. Daha derine inerseniz LİNUX u görürsünüz.aranızda kaç kişi linux kullanıyor.HİÇ kimse Linux çok basitbir şirket maddi geliri dar üretim sınırlı.GOOGLE gibi bir firma kar payını daha az veriyor buna linuxta cekirdek üretimini sınırlıyor buda daha az android üretimi demek.NOKİA 5yıla kadar Symbianı kapatıyor windws a veya androide geçicek linux bir firmadaha kaldıramaz Samsungundan ZTE sine kadar en dandik mobee ye kadar hepsi android çekirdeğine sahip Dolayısı ile kısıtlamalar illaki gelicektir ancak bu tabiki SAMSUNG HTC vb firmlara gelmez alttabakadaki bütün firmalardan çekebilirler anlatılmak istenen bu yoksa HP kendi tabletine Android desteği getirmeye çalışmaz değilmi!
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Sharparrow 7 yıl
@chaluri
Kimin cehaletini örtmeye çalıştığı buradan çok net görülüyor. Hala çocuk gibi "normal" android ve "cyanogenmod" mod gibi farklışatırılmış romları anormal bilgi gerektiren birşeylermiş gibi görmen ne kadar basit olduğunu zaten gösteriyor. Şimdiye kadar ne telefonda nede tablette firmanın kendi ürettiği varsayılan romu kullandım. ben yıllardır bunlarla uğraşıyorum sen merak etme ama şu an anladığım ve gösterdiğin bir gerçek var ki ios hakkında zerre bilgiye sahip değilsin.. Daha da tartışılıp kendine cevap verilecek kadar önem verilecek biri olmadığını normal android ve cyanogenmod kavramlarını çok büyük birşey zannetmenden çok net bir şekilde ortaya koydun.. kendi küçük dünyanda androidinle mutlu ol.. Hala söylenen , yazılan kelimeleri anlamadan cevap vermeye de kalkma. her iki platformuda kullanıyorum diyorum kalkıp ios fanboyluğu yaptığımı söylüyosun. benim yaptığım sadece her ikisininde iyi ve kötü tarafları olduğunu söylemek ve ve bunları açıklamak. sana şimdi ios cihazımdan mı yoksa android cihazımndan mı cevap yollamamı istersin ha? bak bakalım hangisinden daha çok yazarsam onun fanboyu olduğumu söylersin olur mu? ama senin eline bir kere ios cihazı alıpta adam gibi kullanmadığın ortada.. hala cahil cesaretiyle yazma Allah aşkına..! .ıçtınız forumun içine..!!!
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chaluri 7 yıl
@batuist
bu konudaki cehaletini laf kalabalığıyla örtmeye çalışman tüm bilinçli android kullanıcıları tarafından "senin adına utanmayla" karşılanıyordur emin ol.
Bitirme projem android üzerine, bu önemsiz geç
Sadece normal android kullandıktan sonra cyanogenmod rom yükleyip denemen yararına olacaktır diyecem, ama bu da gereksiz.
Muhtemelen fanboylardan birisin
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Batuist 7 yıl
@chaluri @can_66
canlarım benim.. siz ne şakacı şeylersiniz öyle?
Hadi kaynak kodlarını kullanıp bana bana ne kadar özgür olduğunuzu gösterin bende size iosta ne kadar özgür olabileceğinizi göstereyim.. ama özgürsünüz ya kodları görebiliyorsunuz ya!!!.. hadi baklın kodlara da değiştirin göreyim.. bakayım iostaki gibi istediğinizi yapabiliyormusunuz.. öğrenin öyle gelin cahil cesaretiyle konuşmak nede olsa forum ortamında kimse tanımadığı için ne kadar kolay değil mi.. işkembe-i kübra en büyük sermayeniz.. :)))
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E_Aydin35 7 yıl
Kıskançlık başa bela..:/
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janparey 7 yıl
chaluri
Orijinalden alıntı: Batuistelimde hem android hem ioslu cihaz var... androidin avantajı farklılaştırılmış rom kullanabilmeniz ama ios jailbreak işleminden sonra ioslu cihazlara androidden daha fazla özgürlük ve çeşitlilik sunuyor.. kimse ios özgür bir platform degil diyemez bunu ancak cahil cühelea söyleyebilir. yeter ki azcık araştırma merakınız olsun. ios çok daha fazla değişime olanak sunuyor.. ama widged eksikliği ve çok sade tasarımı tema özürlü olmasını ise bir eksiklik olarak goruyorum.. ama bu ozgur olmadıgı anlamına gelmez.. bugun cydiadan giripte yada internetten arayıpta yamk istediginiz herseyi yapabiliyorsunuz. iosta programlar ile isletim sistemine direkt ozellik katabiliyoruz bunu ayrı bir programmıs gibi degilde isletim sisteminin bir parcasıymıs gibi daha sonradan kullanabilirken androidde boyle bir esneklik istiyorsanız komple romu degistirmelisiniz...
Bence önce açık kaynağın ne demek olduğunu öğrensen farkları daha iyi konuşabilirsin bence

Arkadaşın dediği gibi özgürlük kaynak kodlarının özgür şekilde incelenebilir,değiştirilebilir ve yeniden satılablir olması anlamındaki özgürlük.Kindle fire anroid işletim sistemi nasıl bir evrim geçirmiş,her üreticinin telefonu için kendi kabukları var,artı olarak açık-kaynak olduğu için bilgili son kullanıcılar sistemde köklü değişiklikler yapabiliyor.Bunkarın hangisi IOs'ta oluyor demiştiniz?
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chaluri 7 yıl
Batuist
elimde hem android hem ioslu cihaz var... androidin avantajı farklılaştırılmış rom kullanabilmeniz ama ios jailbreak işleminden sonra ioslu cihazlara androidden daha fazla özgürlük ve çeşitlilik sunuyor.. kimse ios özgür bir platform degil diyemez bunu ancak cahil cühelea söyleyebilir. yeter ki azcık araştırma merakınız olsun. ios çok daha fazla değişime olanak sunuyor.. ama widged eksikliği ve çok sade tasarımı tema özürlü olmasını ise bir eksiklik olarak goruyorum.. ama bu ozgur olmadıgı anlamına gelmez.. bugun cydiadan giripte yada internetten arayıpta yamk istediginiz herseyi yapabiliyorsunuz. iosta programlar ile isletim sistemine direkt ozellik katabiliyoruz bunu ayrı bir programmıs gibi degilde isletim sisteminin bir parcasıymıs gibi daha sonradan kullanabilirken androidde boyle bir esneklik istiyorsanız komple romu degistirmelisiniz...

Bence önce açık kaynağın ne demek olduğunu öğrensen farkları daha iyi konuşabilirsin bence
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genc34 7 yıl
sanmam.
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Batuist 7 yıl
elimde hem android hem ioslu cihaz var... androidin avantajı farklılaştırılmış rom kullanabilmeniz ama ios jailbreak işleminden sonra ioslu cihazlara androidden daha fazla özgürlük ve çeşitlilik sunuyor.. kimse ios özgür bir platform degil diyemez bunu ancak cahil cühelea söyleyebilir. yeter ki azcık araştırma merakınız olsun. ios çok daha fazla değişime olanak sunuyor.. ama widged eksikliği ve çok sade tasarımı tema özürlü olmasını ise bir eksiklik olarak goruyorum.. ama bu ozgur olmadıgı anlamına gelmez.. bugun cydiadan giripte yada internetten arayıpta yamk istediginiz herseyi yapabiliyorsunuz. iosta programlar ile isletim sistemine direkt ozellik katabiliyoruz bunu ayrı bir programmıs gibi degilde isletim sisteminin bir parcasıymıs gibi daha sonradan kullanabilirken androidde boyle bir esneklik istiyorsanız komple romu degistirmelisiniz...
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