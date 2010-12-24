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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP'nin webOS işletim sistemli PalmPad tablet bilgisayarları CES 2011'de lanse edilebilir

8 yıl
5,6b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi HP, Las Vegas'da yapılacak Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2011) kapsamında yeni nesil tablet bilgisayarlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre firma, webOS platformunu temel alan üç yeni tablet duyuracak. PalmPad adı altında lanse edilmesi ve webOS 2.5.1 işletim sistemini kullanması beklenen tabletlerin, modeline göre 9 veya 10-inç ekran boyutuna sahip olmaları bekleniyor. Apple iPad ile kıyaslandığında daha ince bir tasarıma sahip olacakları belirtilen PalmPad serisi tabletlerin, 1GHz hızında çalışan işlemciden güç alacakları ve 256MB ya da 512MB RAM ile gelecekleri ifade ediliyor.

Taşınabilirlik açısından iddialı olan tabletlerin 560 gram ağırlığında olacağı öne sürülürken, dilenirse HP'nin hazırladığı özel bir istasyon ile alınabilecekleri belirtiliyor. Mini HDMI konnektörüne ek olarak USB 3.0 portuna sahip olacakları da belirtilen cihazlarda, önde 1.3MP, arkada ise 3MP olmak üzere iki kameraya yer verilecek. HP'nin dördüncü tablet modeli olarak 8.9-inç büyüklüğünde bir model daha hazırladığı ancak bu modelin CES 2011'den sonra lanse edileceği ve daha çok eğitim pazarını hedef alacağı ifade ediliyor. HP'nin PalmPad serisi tablet bilgisayarları için piyasaya çıkış tarihi olarak Mart ayı telaffuz edilse de bu bilgi henüz doğrulanmadı.


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ToisAndro 8 yıl
İşte bu tabletler alınır. Neden derseniz donanımıda işetim sistemini de aynı firma sağlıyor. Aynı apple gibi. Bu nedenle güncellemelerden an itibariyle yararlanılabilir.
Android'den geri kalacağını da sanmıyorum. En kötü iOS özellikleriyle gelecektir.
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