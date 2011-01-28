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HIS hız aşırtmalı olarak gelen Radeon HD 6900 Turbo Fan serisi ekran kartlarını duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS hız aşırtmalı olarak gelen Radeon HD 6900 Turbo Fan serisi ekran kartlarını duyurdu
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AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün önde gelen isimlerden birisi olan HIS, Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarının hız aşırtmalı olarak gelen Turbo Fan serisi yeni modellerini duyurdu. Referans tasarımı koruyan ve Cayman GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartları, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyorlar. Yeni modellerden 1408x paralel işlemcili Radeon HD 6950 Turbo Fan modeli 840MHz GPU ve 5120MHz bellek saat hızlarında çalışırken, 1536x paralel işlemcili Radeon HD 6970 Turbo Fan modeli ise 900MHz GPU ve 5500MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

Çoklu monitör kurulumları için Eyefinity teknolojisine destek sunan ekran kartları, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve çift mini DisplayPort konnektörlerini kullanıyorlar. Crossfire, HD3D, Eyespeed ve Unified Video Decoder 3.0 gibi teknolojilerle gelen Turbo Fan serisi yeni ekran kartlarından Radeon HD 6950, mail-in-rebate ile 300$'a alınabiliyor.

HIS hız aşırtmalı olarak gelen Radeon HD 6900 Turbo Fan serisi ekran kartlarını duyurdu
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Tolgá 8 yıl
iceq artık gitmez..
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OverClocK1ng 8 yıl
Basmıyor çünkü kafaları. Bu yüzden yapmıyorlardır. Yahu yukarıdaki tip kartları zaten herkes yapıyor. Ne diye yapıp bir de 20 Mhz arttırıp Turbo diye satarlar, hem de ICEQ varken öyle bir soğutucuyla anlamıyorum.
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Imploser 8 yıl
Iceq en azından fan yapısı olarak referans soğutmadan sessiz olur, en azından fanını değiştirip koysalar bari. Azıcık overclock yapmış sunuyorlar, OC Edition diye.
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Batuist 8 yıl
68xx modelleri unutuldu sanki.. artık hiç haberlere konu olmuyor.. :))
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buraoca2 8 yıl
TSI seçeneği yok mu acaba
Hem Turbo hem supercharger isterükkk
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Rwenzori 8 yıl
Bu HIS neden iceq yapmaz artık anlamam, halbuki 6970' in iceq! i nede güzel olurdu.
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