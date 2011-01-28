HIS hız aşırtmalı olarak gelen Radeon HD 6900 Turbo Fan serisi ekran kartlarını duyurdu

AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün önde gelen isimlerden birisi olan HIS, Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarının hız aşırtmalı olarak gelen Turbo Fan serisi yeni modellerini duyurdu. Referans tasarımı koruyan ve Cayman GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartları, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyorlar. Yeni modellerden 1408x paralel işlemcili Radeon HD 6950 Turbo Fan modeli 840MHz GPU ve 5120MHz bellek saat hızlarında çalışırken, 1536x paralel işlemcili Radeon HD 6970 Turbo Fan modeli ise 900MHz GPU ve 5500MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

Çoklu monitör kurulumları için Eyefinity teknolojisine destek sunan ekran kartları, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve çift mini DisplayPort konnektörlerini kullanıyorlar. Crossfire, HD3D, Eyespeed ve Unified Video Decoder 3.0 gibi teknolojilerle gelen Turbo Fan serisi yeni ekran kartlarından Radeon HD 6950, mail-in-rebate ile 300$'a alınabiliyor.