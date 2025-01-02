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    Anlık Bildirim

    Mobil GeForce RTX 5060 ile performansta yüzde 30 iyileşme geliyor

    Nvidia, yeni Blackwell dizüstü ekran kartlarını hazırlıyor. Kısa süre önce ortaya çıkan bir test sonucuna göre GeForce RTX 5060 dizüstü ekran kartı, performansta yüzde 30 iyileşme sunacak.
    Mobil GeForce RTX 5060 ile performansta yüzde 30 iyileşme Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın yeni nesil Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının çıkışına kısa bir süre kala, GeForce RTX 5060 dizüstü ekran kartına ait performans sonuçları sızdırıldı. Paylaşılan test sonuçlarına göre dizüstü bilgisayarlara yönelik olan GeForce RTX 5060, masaüstü RTX 4060 Ti’dan daha hızlı olacak.

    RTX 5060 laptop GPU performansı ortaya çıktı

    3DMark Time Spy benchmark sonuçlarına göre mobil RTX 5060, selefi RTX 4060’a kıyasla yüzde 30’luk bir performans artışı sağlıyor. Bu performans artışı, yalnızca RTX 4060’a kıyasla değil, RTX 3060 laptop GPU’ya göre yüzde 70 gibi devasa bir gelişmeyi de işaret ediyor. Ayrıca, RTX 4070 laptop GPU’ya göre yüzde 10’luk bir iyileşme görülmesi de dikkat çekici bir detay.

    3DMark Time Spy, DirectX 12 API’yi temel alan ve ekran kartlarının performansını test etmek için kullanılan bir sentetik benchmark testi olarak biliniyor. RTX 5060 laptop GPU’nun 13.821 Grafik Skoru elde ettiği bu test, Nvidia’nın yeni Blackwell mimarisiyle, oyun performansında yaklaşık yüzde 30’luk bir artış hedeflediğini gösteriyor. İlginç bir şekilde, bu skor, masaüstü RTX 4060 Ti (165W) GPU’nun skorundan küçük bir farkla daha yüksek. RTX 5060’ın maksimum güç tüketiminin sadece 115W olması, bu başarıyı daha da etkileyici kılıyor.

    CES 2025’te tanıtılacaklar

    Sızdırılan bilgilerde testin yapıldığı sistemle ilgili detaylar paylaşılmamış olsa da, daha önceki raporlar RTX 5060 laptop GPU’nun 8GB GDDR7 bellekle geleceğini öne sürüyor. Nvidia, önümüzdeki günlerde RTX 50 serisini resmen tanıtacak. RTX 5080 ve RTX 5090’ın bu ay içinde veya bir sonraki ay piyasaya çıkması bekleniyor. Dizüstü varyantların da bu dönemde piyasaya çıkacağı düşünülüyor.

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