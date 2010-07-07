HTC, 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı; geçen yıla göre kârlarda %33 artış söz konusu

Akıllı telefon denildiğinde akla gelen ilk üreticilerden HTC, bilindiği üzere Windows Mobile, Android OS ve Brew platformu olmak üzere üç farklı segmentte çözümlerle karşımıza çıkmakta. 2010 yılında Desire, Wildfire, Legend, HD Mini, Aria, Smart modellerine imza atan ve Google Nexus One'ın üretimini üstlenen HTC, ümit verici 2010 yılı 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Firma, 2. çeyrekte 1.88 milyar dolarlık gelir elde etti. Bu miktarın 1. çeyreğin sonunda yapılan tahminlere göre 280 milyon dolar daha fazla olduğu belirtiliyor. 2. çeyrekte 268 milyon dolar kâr elde eden firmanın, geçtiğimiz yıl aynı dönemdeki kârı 202 milyon dolardı. Bu da kârlarda yaklaşık %33'lük artış artış demek. Şu aralar Gold, Vision ve Ace kod adlı modeller üzerinde çalıştığı söylenen Tayvan merkezli HTC akıllı telefon pazarında emin adımlarla ilerliyor.

http://www.gsmarena.com/htc_profits_skyrocket_surpass_all_expectations-news-1789.php