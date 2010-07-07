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HTC, 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı; geçen yıla göre kârlarda %33 artış söz konusu

8 yıl
7,5b
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefon denildiğinde akla gelen ilk üreticilerden HTC, bilindiği üzere Windows Mobile, Android OS ve Brew platformu olmak üzere üç farklı segmentte çözümlerle karşımıza çıkmakta. 2010 yılında Desire, Wildfire, Legend, HD Mini, Aria, Smart modellerine imza atan ve Google Nexus One'ın üretimini üstlenen HTC, ümit verici 2010 yılı 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Firma, 2. çeyrekte 1.88 milyar dolarlık gelir elde etti. Bu miktarın 1. çeyreğin sonunda yapılan tahminlere göre 280 milyon dolar daha fazla olduğu belirtiliyor. 2. çeyrekte 268 milyon dolar kâr elde eden firmanın, geçtiğimiz yıl aynı dönemdeki kârı 202 milyon dolardı. Bu da kârlarda yaklaşık %33'lük artış artış demek. Şu aralar Gold, Vision ve Ace kod adlı modeller üzerinde çalıştığı söylenen Tayvan merkezli HTC akıllı telefon pazarında emin adımlarla ilerliyor.


http://www.gsmarena.com/htc_profits_skyrocket_surpass_all_expectations-news-1789.php Yorum Yaz
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mehmetgirgin 8 yıl
helal sana HTC.çalışıyosunuz. hak ediyosunuz
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StaNicKm 8 yıl
Sonuna kadar hak edıor bence htc
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Batuist 8 yıl
gerçekten kaliteli ürün üretiyor ve bunun meyvesini alıyor... özellikle HD2de yaptığı ve en çok hoşuma giden şey ekranın dışında kalan kasanın oldukça dar olmasıydı...
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fatihcanery 8 yıl
telefondan kalite akıyor ama proğram desteği kısıtlı diye duymuştum,galiba bu apple'a proğram desteği yönünden yarışabilecek çıkmayacak.nokia smybian denenle uğraşsın dursun bi halta yaramıyor
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india_ipekyolu 8 yıl
Htc gözümde en iyi akıllı telefon tebrik ediyorum.





Dip Not:

Ya bende forumda bi süredir htc konusu göremiyordum. Şu sorunuma yardımcı olabilecek olan varmı?

forum.donanimhaber.com/...

Up luyorum Upluyorum cevap gelmiyor.
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colins547 8 yıl
FAvori akıllı telefon firmam HTC . Tabi wildfire ı türkiye ye getirirse müşteriside olucam :D
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Erasmus78 8 yıl
Tebrikler HTC.
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