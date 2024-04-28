HTC U24 serisinden bir cihaz, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Sessizliğini uzun zamandır sürdüren HTC, bu sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Çünkü markanın yeni serisi U24'e ait olduğu düşünülen yeni bir akıllı telefon Geekbench'te tespit edildi. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen U24 veya U24 Pro'nun bazı ayrıntıları ise bu sayede ortaya çıktı.

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Uzun bir aranın ardından HTC yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

2QDA100 model numarasıyla Geekbench'te listelenen U24 serisine ait cihaz, tek çekirdekli turunda 1.095 puan ve çok çekirdekli turunda 3.006 puan aldı. Liste, telefonun kod adı crow ve 1+3+4 çekirdek konfigürasyonuna sahip sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olacağını da ortaya koydu. Bu, cihazın Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 SoC'den güç alacağı anlamına gelmekte.

Tam Boyutta Gör Geekbench listesi ayrıca telefonun 12 GB RAM'e sahip olacağını ve Android 14 işletim sistemine sahip olacağını da ortaya çıkardı. Geçtiğimiz günlerde ise aynı model numarasına sahip bir cihaz, Bluetooth SIG sertifikasını da almıştı. Bu sertifika ise cihazın Bluetooth 5.3 bağlantısını destekleyeceğini ortaya çıkardı.

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