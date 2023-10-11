HTC tutunmakta zorlanıyor: Firma, 2026 yılına kadar VR pazarından çıkabilir

Tam Boyutta Gör Piyasa analiz firması CCS Insight, 2024 ve sonrası için tahminlerini derlediği raporunu paylaştı. Firma, Tayvanlı teknoloji devi HTC'nin 2026 yılına kadar sanal gerçeklik sektöründen çekileceğini öngörüyor. Bir zamanlar teknolojiye yön veren HTC için bu öngörünün gerçekleşme olasılığı ise hiç de düşük görünmüyor.

HTC bir yolun daha sonuna geliyor

HTC, tasarım, performans ve işlevsellik açısından kalıpları yıkan birçok akıllı telefon modeli piyasaya sürerek akıllı telefon pazarında öncü bir rol oynadı. Şirketin HTC Hero, HTC Legend, HTC Desire ve HTC One modelleri aradan yıllar geçse de teknoloji severlerin hafızasından silinmedi. Bu ikonik serilere rağmen HTC, 2017'de akıllı telefon pazarından çekildiğini duyurdu ve ve telefon işini Google'a sattı; Google da o zamandan beri Pixel cihaz serisi ve Nest akıllı ev ürünleriyle tüketici donanımın agresif büyümesini devam ettiriyor.

Tam Boyutta Gör HTC, son yıllarda geleceğini büyük ölçüde sanal ve fiziksel dünyaların birleşmesine, yani VR ve AR tarafına kaydırmış durumda ancak burada da işler iyi değil. Şirket, geçtiğimiz ocak ayında oyun, fitness ve üretkenliğe odaklanan hafif bir başlık olan Vive XR Elite cihazını 1.099 dolar fiyatla piyasaya sürdü. Yüksek fiyatı tüketiciler tarafından olumlu karşılanmazken firmanın azalan gelirleri de Meta, Sony ve piyasaya yeni giren Apple ile rekabeti zorlaştırıyor. Bu çerçevede CCS Insight firmanın VR alanından çıkacağını düşünüyor.

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HTC, hiçbir zaman uygun fiyatlı bir marka olarak kendisini konumlandırmadı ve bu durum VR tarafında da aynen devam ediyor. Oysa Meta, Quest ile benimsenmeyi artırmak için çok agresif fiyatlandırmaya, neredeyse maliyet fiyatına ürünlerini piyasaya sürüyor. Apple'ın bu alana girmesi kategoriye olan ilgiyi yeniden canlandırıyor olsa da HTC’nin bu pazarda kalması zor gibi görünüyor. CCS Insight, bu yüzden 2026 yılına kadar HTC’nin pazardan çıkacağını ve fikri mülkiyet haklarını bu alandaki diğer oyunculara satacaklarını tahmin ediyor.

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HTC, 2026 yılına kadar VR pazarından da çıkabilir