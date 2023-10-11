HTC tutunmakta zorlanıyor: Firma, 2026 yılına kadar VR pazarından çıkabilir

HTC bir yolun daha sonuna geliyor
HTC, tasarım, performans ve işlevsellik açısından kalıpları yıkan birçok akıllı telefon modeli piyasaya sürerek akıllı telefon pazarında öncü bir rol oynadı. Şirketin HTC Hero, HTC Legend, HTC Desire ve HTC One modelleri aradan yıllar geçse de teknoloji severlerin hafızasından silinmedi. Bu ikonik serilere rağmen HTC, 2017'de akıllı telefon pazarından çekildiğini duyurdu ve ve telefon işini Google'a sattı; Google da o zamandan beri Pixel cihaz serisi ve Nest akıllı ev ürünleriyle tüketici donanımın agresif büyümesini devam ettiriyor.
HTC, hiçbir zaman uygun fiyatlı bir marka olarak kendisini konumlandırmadı ve bu durum VR tarafında da aynen devam ediyor. Oysa Meta, Quest ile benimsenmeyi artırmak için çok agresif fiyatlandırmaya, neredeyse maliyet fiyatına ürünlerini piyasaya sürüyor. Apple'ın bu alana girmesi kategoriye olan ilgiyi yeniden canlandırıyor olsa da HTC’nin bu pazarda kalması zor gibi görünüyor. CCS Insight, bu yüzden 2026 yılına kadar HTC’nin pazardan çıkacağını ve fikri mülkiyet haklarını bu alandaki diğer oyunculara satacaklarını tahmin ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.