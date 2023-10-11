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    HTC tutunmakta zorlanıyor: Firma, 2026 yılına kadar VR pazarından çıkabilir

    Analist firması CCS Insight, 2024 ve sonrası için en iyi teknoloji tahminlerini derlediği raporunu paylaştı. Analiz firmasına göre HTC, birkaç yıl için VR pazarından çıkabilir.
    HTC, 2026 yılına kadar VR pazarından da çıkabilir Tam Boyutta Gör
    Piyasa analiz firması CCS Insight, 2024 ve sonrası için tahminlerini derlediği raporunu paylaştı. Firma, Tayvanlı teknoloji devi HTC'nin 2026 yılına kadar sanal gerçeklik sektöründen çekileceğini öngörüyor. Bir zamanlar teknolojiye yön veren HTC için bu öngörünün gerçekleşme olasılığı ise hiç de düşük görünmüyor.

    HTC bir yolun daha sonuna geliyor

    HTC, tasarım, performans ve işlevsellik açısından kalıpları yıkan birçok akıllı telefon modeli piyasaya sürerek akıllı telefon pazarında öncü bir rol oynadı. Şirketin HTC Hero, HTC Legend, HTC Desire ve HTC One modelleri aradan yıllar geçse de teknoloji severlerin hafızasından silinmedi. Bu ikonik serilere rağmen HTC, 2017'de akıllı telefon pazarından çekildiğini duyurdu ve ve telefon işini Google'a sattı; Google da o zamandan beri Pixel cihaz serisi ve Nest akıllı ev ürünleriyle tüketici donanımın agresif büyümesini devam ettiriyor.

    HTC, 2026 yılına kadar VR pazarından da çıkabilir Tam Boyutta Gör
    HTC, son yıllarda geleceğini büyük ölçüde sanal ve fiziksel dünyaların birleşmesine, yani VR ve AR tarafına kaydırmış durumda ancak burada da işler iyi değil. Şirket, geçtiğimiz ocak ayında oyun, fitness ve üretkenliğe odaklanan hafif bir başlık olan Vive XR Elite cihazını 1.099 dolar fiyatla piyasaya sürdü. Yüksek fiyatı tüketiciler tarafından olumlu karşılanmazken firmanın azalan gelirleri de Meta, Sony ve piyasaya yeni giren Apple ile rekabeti zorlaştırıyor. Bu çerçevede CCS Insight firmanın VR alanından çıkacağını düşünüyor.

    HTC, hiçbir zaman uygun fiyatlı bir marka olarak kendisini konumlandırmadı ve bu durum VR tarafında da aynen devam ediyor. Oysa Meta, Quest ile benimsenmeyi artırmak için çok agresif fiyatlandırmaya, neredeyse maliyet fiyatına ürünlerini piyasaya sürüyor. Apple'ın bu alana girmesi kategoriye olan ilgiyi yeniden canlandırıyor olsa da HTC’nin bu pazarda kalması zor gibi görünüyor. CCS Insight, bu yüzden 2026 yılına kadar HTC’nin pazardan çıkacağını ve fikri mülkiyet haklarını bu alandaki diğer oyunculara satacaklarını tahmin ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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