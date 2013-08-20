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HTC, Beats by Dre ile ilgili iddialara açıklık getirdi

5 yıl
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26
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, Beats by Dre ile ilgili iddialara açıklık getirdi

Son dönemlerde HTC'nin akıllı telefonlarında karşımıza çıkan Beats Audio ses teknolojisi, firmanın Beats By Dre firmasına yaptığı 300 milyon dolarlık yatırım sayesinde HTC modellerinde kullanılmaya başlanmıştı.

Geçen yıl 150 milyon dolar ödeyerek HTC'nin şirketteki payını yüzde 25'e düşüren Beats, iddialara göre kalan yüzde 25'lik payı da satın alarak ortaklığı tamamen bitirmek niyetindeydi. Rap yıldızı Dr. Dre ve müzik piyasasının duayenlerinden Jimmy Iovine tarafından kurulan Beats By Dre ve HTC arasındaki ortaklığa ilişkin firmadan resmi bir açıklama geldi.

Açıklamada HTC ve Beats'in müşterileri için mobil ses deneyimleri yaratmak amacıyla ortak işl yapmaktan son derece memnun oldukları dile getirildi. HTC'nin resmi açıklamasını aşağıda bulabilirsiniz:

HTC Hakkında Bilgilendirme
"Dünya çapında birinci sınıf bir şirket olan Beats, kullanıcılarına ses deneyimini yeniden tanımlamaktadır. HTC ve Beats müşterileri için mobil ses deneyimleri yaratmak amacıyla ortaklaşa iş yapmaktan son derece memnundur. Bu doğrultuda HTC'nin Beats ile bütünleştirilmiş ürünleri global marketlerde bulunmaktadır. Ayrıca HTC ve Beats'ın işbirliğinden çıkan ürünlerinin yüksek standartları ve performansından etkinlendiğimizi de belirtmek isteriz."

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Sebnem Ferah 5 yıl en beğenilen
Yani sonuç ne editör kardeş
Yanıtla +33
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Guhong01 5 yıl
Ínsanlarin açtiğinda okumak istedigi haber bu degildi. Millet işbirliği bozulcak mi bozulmayacak mi diye bekliyor ama yazi laga luga...
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xxbymanxx 5 yıl
Editöre sormuşlar oyun haberlerimi yazmayı seversin donanım haberlerimi diye editör polemiğe girmem yazar geçerim demiş :D
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JohnnyCash 5 yıl
haber çöp
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furkant1 5 yıl
eghnacr

Yani sonuç ne editör kardeş


HTC'nin yaptığı açıklamanın anlamı, kibarca "Biz istemiyoruz." demek oluyor.
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burakesan 5 yıl
eghnacr
Yani sonuç ne editör kardeş

"Açıklamada HTC ve Beats'in müşterileri için mobil ses deneyimleri yaratmak amacıyla ortak iş yapmaktan son derece memnun oldukları dile getirildi."
Burada oldukça açık değil mi? Bir işi yapmaktan 'son derece' memnunsan o işe devam edeceksindir, haksız mıyım?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sırf şu arkadaki beats logosu yüzünden htc alanlar var şimdi bide ayrılırlarsa htcnin satışlar biraz daha düşer
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orhanyıldız 5 yıl
Hm
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Asr98 5 yıl
Hem htc hem beats katlı çıktı bence çünkü sırf beats var diye htc alan çok kişi var ayrıca beats in bu kadar marka imajı yapmasının en önemli sebebi htc ydi
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Leskodjer 5 yıl
İddaya açıklık getirmek bu mu? HTC memnunuz, Beats (söylenene göre) memnun değiliz dedi. Bu durumda sonuç ne ben hiçbir açıklı göremedim.
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xxbymanxx 5 yıl
Editöre sormuşlar oyun haberlerimi yazmayı seversin donanım haberlerimi diye editör polemiğe girmem yazar geçerim demiş :D
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crashris 5 yıl
yclycl
Ínsanlarin açtiğinda okumak istedigi haber bu degildi. Millet işbirliği bozulcak mi bozulmayacak mi diye bekliyor ama yazi laga luga...

kaliteli bir açıklama yapılmış yani kısaca diyor ki bu ortaklık ürünlerimizde yüksek kalite sağlıyor bunu bırakmaya niyetimiz yok
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theyapici 5 yıl
erkekliğe leke sürdürmemişler
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