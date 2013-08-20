HTC, Beats by Dre ile ilgili iddialara açıklık getirdi





Son dönemlerde HTC'nin akıllı telefonlarında karşımıza çıkan Beats Audio ses teknolojisi, firmanın Beats By Dre firmasına yaptığı 300 milyon dolarlık yatırım sayesinde HTC modellerinde kullanılmaya başlanmıştı.





Geçen yıl 150 milyon dolar ödeyerek HTC'nin şirketteki payını yüzde 25'e düşüren Beats, iddialara göre kalan yüzde 25'lik payı da satın alarak ortaklığı tamamen bitirmek niyetindeydi. Rap yıldızı Dr. Dre ve müzik piyasasının duayenlerinden Jimmy Iovine tarafından kurulan Beats By Dre ve HTC arasındaki ortaklığa ilişkin firmadan resmi bir açıklama geldi.





Açıklamada HTC ve Beats'in müşterileri için mobil ses deneyimleri yaratmak amacıyla ortak işl yapmaktan son derece memnun oldukları dile getirildi. HTC'nin resmi açıklamasını aşağıda bulabilirsiniz:





HTC Hakkında Bilgilendirme

"Dünya çapında birinci sınıf bir şirket olan Beats, kullanıcılarına ses deneyimini yeniden tanımlamaktadır. HTC ve Beats müşterileri için mobil ses deneyimleri yaratmak amacıyla ortaklaşa iş yapmaktan son derece memnundur. Bu doğrultuda HTC'nin Beats ile bütünleştirilmiş ürünleri global marketlerde bulunmaktadır. Ayrıca HTC ve Beats'ın işbirliğinden çıkan ürünlerinin yüksek standartları ve performansından etkinlendiğimizi de belirtmek isteriz."