HTC, Desire konusunda geri adım atıyor

Kısa süre önce HTC'nin, popüler modeli Desire için söz vermesine rağmen Gingerbread güncellemesini kapasite yetersizliğinden dolayı iptal ettiğini duyurmuştuk. Desire fanlarının oldukça tepkisini çeken bu durum sonrası eposta yağmuruna tutulan HTC olayın ciddiyetinin farkına varmış görünüyor.

HTC İngiltere departmanının Twitter'dan bugün yayınladığı bir mesajda şu ifadelere yer verildi : "Daha önce söylediğimizin aksine, HTC Desire için Gingerbread güncellemesini yayınlayacağız".

Kişiselleştirilmiş ROM geliştiricilerinin desteğinden en çok faydalanan firma olan HTC'nin böyle bir hata yapması yükselen trendini baltalayacak kadar büyük etki yapabilirdi. Zira her yeni çıkan güncelleme için yeni bir telefon alma zorunluluğu bir tüketicinin isteyeceği en son şey ve o firmadan soğumasının da en büyük sebebi. Bu mesajdan sonra HTC Desire kullanıcıları rahat bir nefes almış görünüyor.