HTC, Desire konusunda geri adım atıyor

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HTC İngiltere departmanının Twitter'dan bugün yayınladığı bir mesajda şu ifadelere yer verildi : "Daha önce söylediğimizin aksine, HTC Desire için Gingerbread güncellemesini yayınlayacağız".
Kişiselleştirilmiş ROM geliştiricilerinin desteğinden en çok faydalanan firma olan HTC'nin böyle bir hata yapması yükselen trendini baltalayacak kadar büyük etki yapabilirdi. Zira her yeni çıkan güncelleme için yeni bir telefon alma zorunluluğu bir tüketicinin isteyeceği en son şey ve o firmadan soğumasının da en büyük sebebi. Bu mesajdan sonra HTC Desire kullanıcıları rahat bir nefes almış görünüyor.
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720 p video çekiyor 3gp olarak kaydediyor düşük bit rate ile. Android alacaksanız sony ericsson veya samsung alınır artık adamlar sağlam yapıyor. Mükemmel olmasada saçma sapan eksikleri yok.
Hatırlarsanız bir kullanıcı Optimus S için 2.3'ün gelip gelmeyeceğini sormuştu ve LG 2.3 için en az 1 GHz işlemci gerektiğini bu yüzden Optimus S'in donanımsal olarak yetersiz olduğunu vurgulayarak 2.3'ün gelemeyeceğinin altını çizmişti. Bu açıklamadan sonra bir Google mühendisi LG'nin bu açıklamasını yalanlayarak 2.3'ün minimum işlemci gereksinimi olmadığını, olsa bunu en başta kendisinin bileceğini belirtmişti. Daha sonra gelen yoğun tepkiler yüzünden iki gün sonra 2.3'ün geleceğini açıklamaları ise tam bir trajikomedi.
Buradan açıkça görülüyor ki Android üreticileri yeni çıkan cihazların satışlarının baltalanmaması için mevcut cihazların yazılım desteğini keserek satışlarını korumak istiyorlar. Çünkü çoğu kullanıcı elindeki cihaz güncel kaldığı sürece yeni bir cihaza geçmek istemez. Buna benzer bir vaka SE'nin de başına gelmiştir. Xpr. X10 için 2.1'den sonra güncelleme gelmeyeceğini açıklamıştı. Çünkü yeni çıkardığı Xpr. Arc ve Xpr. Neo'nun daha fazla satması ve satışlarların baltalanmaması için Xpr. X10'un yazılım desteğini kesmişti. Fakat kullanıcılardan sert tepkiler gelince SE geri adım attı ve tekrar açıklama yaparak Xpr. X10'a 2.3.3'ün geleceğini açıkladı. Şayet kullanıcılar bu şekilde tepki göstermeseydi Xpr. X10'a 2.3.3 gelmeyecekti. Şimdi ise bu ayak oyunlarına HTC'nin de dahil olduğunu görüyoruz.
Ben de bir android kullanıcısı olarak, her ios güncellemesi haberinde siz Apple kullanıcılarının "acaba bu sefer bluetooth'dan dosya gönderebilecek miyiz" diye düşündüğünüzü düşündüğümü hatırlıyorum :)
Hocam boşver, daha iyi oldu böyle. Cotulla ve DFT sağolsun, kurdum HD2'me androidimi, aylardır çatır çatır kullanıyorum.
Geri zekalı Microsoft, milyon satmış HD2'yi Windows Phone 7'ye kazanmak yerine gitti HTC ile birlikte HTC HD7 fiyaskosuna imza attı. Bu kazık yüzünden telefonunda asla Microsoft kullanmayacak bir milyon kullanıcı vardır benim gibi. HTC'ye de diyecek çok şey var ya neyse...
Gereksiz yere Windows Phone7 istatistiklerini kabartmadığım için çok memnunum...
güncellememe isteği belli. Sensation'ın pazarını arttırmak. Uyanıklar hesapta yeni sense isteyen yeni telefon alsın hesabına girdiler. Ama millet güzel bi ders verdi.
Böyle ufak hesaplara sahip bir şirket te artık benim favorilerimden tamamen çıkmıştır. Elimdeki desire'ın ömrü bitene kadar veya yeni telefon alana kadar htc müşterisiyim. Ondan sonra Allah kerim...
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