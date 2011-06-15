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HTC, Desire konusunda geri adım atıyor

7 yıl
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28
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre önce HTC'nin, popüler modeli Desire için söz vermesine rağmen Gingerbread güncellemesini kapasite yetersizliğinden dolayı iptal ettiğini duyurmuştuk. Desire fanlarının oldukça tepkisini çeken bu durum sonrası eposta yağmuruna tutulan HTC olayın ciddiyetinin farkına varmış görünüyor.
HTC İngiltere departmanının Twitter'dan bugün yayınladığı bir mesajda şu ifadelere yer verildi : "Daha önce söylediğimizin aksine, HTC Desire için Gingerbread güncellemesini yayınlayacağız".
Kişiselleştirilmiş ROM geliştiricilerinin desteğinden en çok faydalanan firma olan HTC'nin böyle bir hata yapması yükselen trendini baltalayacak kadar büyük etki yapabilirdi. Zira her yeni çıkan güncelleme için yeni bir telefon alma zorunluluğu bir tüketicinin isteyeceği en son şey ve o firmadan soğumasının da en büyük sebebi. Bu mesajdan sonra HTC Desire kullanıcıları rahat bir nefes almış görünüyor.  

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saylia 7 yıl en beğenilen
geri adim atmis olmasi muhtemel, fakat bence kullaniciya yem atti, böyle tepkinin gelecegini muhakkak bekliyorlardi. hatta bunun olacagini cocuk bile düsünebilir.iste bunu "kullanicinin istedigi herseyi yapariz, onlara cok deger veriyoruz" imasinda bulunarak kendi lehlerine cevirdiler, bir nevi umutsuzluga düsüldügü anda, burdamııış dediler. bizde yuttuk. acizane benim düsüncem.
geri adim atmis olmasi muhtemel, fakat bence kullaniciya yem atti, böyle tepkinin gelecegini muhakkak bekliyorlardi. hatta bunun olacagini cocuk bile düsünebili...
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xxxx1 7 yıl
bu keyfi güncellemeler kabak tadı verdi artık,Ericsson da aynısını yapmıştı x10 da güncelleme yok dediler sonra 2.1 den 2.3 sıcradılar demekki neymiş donanım filan hikaye...en az 3 güncelleme görmeli cihazlar...
bu keyfi güncellemeler kabak tadı verdi artık,Ericsson da aynısını yapmıştı x10 da güncelleme yok dediler sonra 2.1 den 2.3 sıcradılar demekki neymiş donanım f...
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muco555555 7 yıl
Htc bitmistir gozumde her hafta bir model cikaracagina garantisi bitmemis desireye destek versin.bundan sonra samsung alcam desire biraz daha kullanayim satcam.yakinda desire hd icinde bu sekilde olcak.ne zaman guncellemeyi yapcaklarmis bellimi
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DH Misafiri 7 yıl
Htc nokia gibi olmaya başladı bugune kadar nokia'dan şaşmadım ama n95 8gb ta aldığım tadı n97'de alamadım, nokia bitmişti gözümde, htc almayı düşünüyordum htc'de ya ses kalitesi ya kamera kalitesi düşük oluyor en yüksek modellerde bile,
720 p video çekiyor 3gp olarak kaydediyor düşük bit rate ile. Android alacaksanız sony ericsson veya samsung alınır artık adamlar sağlam yapıyor. Mükemmel olmasada saçma sapan eksikleri yok.
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DH Misafiri 7 yıl
Komedi. Bu şunu gösteriyor, firmalar sadece cihaz satmaya çalışıyor, kullanıcıyı düşünen yok bu adam değil mi paşa paşa paraları Anrdoid var diye bu cihazlara sayan? Bu adamın hakkı değil mi son versiyonu kurmak?. Haftada bir yeni cihaz çıkar hale geldi. iPhone'da böyle bir durum yok işte. Hala şudur budur diye Apple'a laf atanlar dünya para sayıp aldıkları bu cihazlara yeni versiyon Android'i kuramayınca maillere sarılırlar tabi. Al iPhone'u en az 2 sene tepe tepe kullan son iOS versiyonunu da kur paşa paşa kullan.
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nastyboy 7 yıl
Facebook hesabindan tekrar duyuru yapmislar sanirim. Haftaya yeni gelismeler olabilirmis. Hafiza sorununu asmak icin programlardan kisintiya gidecekleri gibi birseyler soylemisler.
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Mr. Jingles 7 yıl
Kapasite yetmiyor öyle mi? Koca bir yalan.

Hatırlarsanız bir kullanıcı Optimus S için 2.3'ün gelip gelmeyeceğini sormuştu ve LG 2.3 için en az 1 GHz işlemci gerektiğini bu yüzden Optimus S'in donanımsal olarak yetersiz olduğunu vurgulayarak 2.3'ün gelemeyeceğinin altını çizmişti. Bu açıklamadan sonra bir Google mühendisi LG'nin bu açıklamasını yalanlayarak 2.3'ün minimum işlemci gereksinimi olmadığını, olsa bunu en başta kendisinin bileceğini belirtmişti. Daha sonra gelen yoğun tepkiler yüzünden iki gün sonra 2.3'ün geleceğini açıklamaları ise tam bir trajikomedi.


Buradan açıkça görülüyor ki Android üreticileri yeni çıkan cihazların satışlarının baltalanmaması için mevcut cihazların yazılım desteğini keserek satışlarını korumak istiyorlar. Çünkü çoğu kullanıcı elindeki cihaz güncel kaldığı sürece yeni bir cihaza geçmek istemez. Buna benzer bir vaka SE'nin de başına gelmiştir. Xpr. X10 için 2.1'den sonra güncelleme gelmeyeceğini açıklamıştı. Çünkü yeni çıkardığı Xpr. Arc ve Xpr. Neo'nun daha fazla satması ve satışlarların baltalanmaması için Xpr. X10'un yazılım desteğini kesmişti. Fakat kullanıcılardan sert tepkiler gelince SE geri adım attı ve tekrar açıklama yaparak Xpr. X10'a 2.3.3'ün geleceğini açıkladı. Şayet kullanıcılar bu şekilde tepki göstermeseydi Xpr. X10'a 2.3.3 gelmeyecekti. Şimdi ise bu ayak oyunlarına HTC'nin de dahil olduğunu görüyoruz.
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unique85 7 yıl
facebook fun sayfasına yazdıgımız hayal kırıklıgı dolu cumleler sonunda ders oldu htc ye..!!
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sertacarslan 7 yıl
Denorath
Bir Apple kullanıcısı olarak acaba güncelleme gelir mi? yada telefonum bu güncellmeyi kaldırır mı? diye düşündüğümü hiç hatırlamıyorum ^^

Ben de bir android kullanıcısı olarak, her ios güncellemesi haberinde siz Apple kullanıcılarının "acaba bu sefer bluetooth'dan dosya gönderebilecek miyiz" diye düşündüğünüzü düşündüğümü hatırlıyorum :)
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sertacarslan 7 yıl
innformatics
Mickcasey Htc hd2 de sökmedi ama
Haklısın Hocam, HTC HD2 mağduru olarak bizzat yaşadım.

Hocam boşver, daha iyi oldu böyle. Cotulla ve DFT sağolsun, kurdum HD2'me androidimi, aylardır çatır çatır kullanıyorum.
Geri zekalı Microsoft, milyon satmış HD2'yi Windows Phone 7'ye kazanmak yerine gitti HTC ile birlikte HTC HD7 fiyaskosuna imza attı. Bu kazık yüzünden telefonunda asla Microsoft kullanmayacak bir milyon kullanıcı vardır benim gibi. HTC'ye de diyecek çok şey var ya neyse...
Gereksiz yere Windows Phone7 istatistiklerini kabartmadığım için çok memnunum...
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Denorath 7 yıl
Bir Apple kullanıcısı olarak acaba güncelleme gelir mi? yada telefonum bu güncellmeyi kaldırır mı? diye düşündüğümü hiç hatırlamıyorum ^^
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chaluri 7 yıl
LawLess437
Htc benim gözümde değer kaybetmiştir.Desire ve Desire HD modeli ile yükselişe geçtiysede şimdi düşüş zamanıdır.Sürekli ve benzer model çıkartmaktan vazgeçmeli.Bootlader kapalı olmasından dolayı çoğu kişi SEnsation almakta kararsız kaldı.Htcnin Desire modelini güncellememe isteğini öğrenmek benim bir daha htc ürünü alırken bir daha düşünmemi sağlayacaktır.

güncellememe isteği belli. Sensation'ın pazarını arttırmak. Uyanıklar hesapta yeni sense isteyen yeni telefon alsın hesabına girdiler. Ama millet güzel bi ders verdi.
Böyle ufak hesaplara sahip bir şirket te artık benim favorilerimden tamamen çıkmıştır. Elimdeki desire'ın ömrü bitene kadar veya yeni telefon alana kadar htc müşterisiyim. Ondan sonra Allah kerim...
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