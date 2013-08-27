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HTC Mini+ aksesuarı Avrupa'da satışa çıkacak

5 yıl
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16
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Mini+ aksesuarı Avrupa'da satışa çıkacak

Gündelik hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerini alan akıllı telefonlar, gün geçtikçe daha da büyük boyutlara ulaşmaya başladı. Bu denli büyük boyutların kullanım açısından zorluk oluşturacağı tartışmaları karşısında üreticiler kendi çözümlerini geliştirmeye başladı.

Xperia Z Ultra modeli ile birlikte tanıtılan Bluetooth ahize aksesuarı buna örnek olarak verilse de aslında bu fikri ilk HTC ortaya atmıştı. Geçen yıl piyasaya sürülen One X versiyonlarına yönelik olarak geliştirilen HTC Mini, 1.5 inçlik 128x128 piksel çözünürlükteki ekranı ile Bluetooth üzerinden cihazınıza bağlanarak temel telefon işlevlerini yerine getirmenizi sağlıyordu. Böylece her temel ihtiyaç için akıllı telefonunuzu cebinizden çıkarmanıza gerek kalmıyordu.

HTC Mini yılın ilk aylarında sadece Çin'de satışa sunulmuştu. Kaynaklardan gelen bilgilere göre HTC Mini+ adlı yenilenmiş versiyon Avrupa dahil pek çok ülkede satışa sunulacak. Bir akıllı saat gibi işlev gören HTC Mini+ ile çağrı cevaplama, SMS alma, bildirimleri görüntüleme gibi işlemler yapılabiliyor. Hatta telefon görüşmesi yaparken, akıllı telefonunuzda farklı uygulamalar da çalıştırabiliyorsunuz.

HTC Mini+ modeli de 1.5 inçlik bir ekrana yer verirken, entegre kızılötesi ile TV kontrolü de sağlanabiliyor. Ayrıca uzaktan deklanşör kontrolü, entegre lazer pointer gibi ekstra özellikler mevcut. Ürün 320mAh bataryası ile 95 saat bekleme ve 9 saat konuşma süresi sunuyor.

HTC'nin One Max adlı phablet modelini tanıtması arefesinde bu iddianın ortaya çıkması oldukça manidar. HTC Mini+'ın One Max modeli için de ideal bir aksesuar olacağı muhakkak. HTC Mini+ ürünü şimdilik HTC One Mini, Butterfly S, Desire 200 ve Desire 500 ile uyumlu. HTC'nin uyumluluğu yazılım bazında sağlaması ile listenin genişlemesi bekleniyor. Ürünün kısa süre içerisinde tanıtılacağı tahmin ediliyor. 

http://www.androidheadlines.com/2013/08/htc-mini-makes-an-appearance-still-a-phone-for-your-other-phone.html Yorum Yaz
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orhanyıldız 5 yıl en beğenilen
Yılın en sacma cihazı olmaya aday
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Rajeesh 5 yıl
cebinden telefon çıkarmak zor geliyor, hadi o zaman 2. telefon alalım aman tanrım
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LilTunechi 5 yıl
İwatch 1 bu 2
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DH Misafiri 5 yıl
O zaman ekranı büyütmesinler kim zorluyor bunları arkadaş
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Fear of the Dark 5 yıl
Çok gerekliydi zaten
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frostburn 5 yıl
samsung apple harıl harıl saat yapıp bir devrime imza atmaya hazırlanırken bu ne kumanda yada telsiz telefon gibi.htc bence iflas etmeye mahkum cünkü hep bir adım geriden geliyor ve potansiyelini kullanamıyor.arkadas piyasanın nabzını tutmak bu kadar mı zor?
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Dark Shade 5 yıl
Gereksiz
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fuckulteli 5 yıl
Benzer bir cihaz Asus'un telefon (GSM) desteği olan 7"lik bir tabletinde de vardı.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
orhanyıldız
Yılın en sacma cihazı olmaya aday

+sonsuz
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Neo_1 5 yıl
kısır döngü!
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hazarRS 5 yıl
Haberde yanlışlık var sanırım. Benim hatırladığıma göre bu cihaz ilk olarak butterfly modeliyle beraber çıkmıştı. One x ile değil.
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orhanyıldız 5 yıl en beğenilen
Yılın en sacma cihazı olmaya aday
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Nokia Specialist 5 yıl
Bunu alacağıma akıllı telefonumda sim kullanmam 3310 da taşırım yanımda daha iyi. Saçmalıık
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The Last Beerbender 5 yıl
uzun zamandır gördüğüm en saçma cihaz olabilir. yanımızda iki cihaz taşımak zor olmuyor da telefonu cebimizden çıkarmak mı zor oluyor? para kazanıcaz diye elleri birbirine dolandı firmaların.

bu cihazın en büyük rakibi:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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aura7 5 yıl
Gereksiz işler. Bluetooth kulaklık varken sms gönderip görüntülü konuşmak için ikinci bir telefon taşımak ? Özellikle şu kısma takıldım "Hatta telefon görüşmesi yaparken, akıllı telefonunuzda farklı uygulamalar da çalıştırabiliyorsunuz." bir elimizde bu cihaz telefonla konuşurken diğer elimizde butterfly uygulama çalıştıracağız...
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