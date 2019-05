HTC Mini+ aksesuarı Avrupa'da satışa çıkacak

Gündelik hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerini alan akıllı telefonlar, gün geçtikçe daha da büyük boyutlara ulaşmaya başladı. Bu denli büyük boyutların kullanım açısından zorluk oluşturacağı tartışmaları karşısında üreticiler kendi çözümlerini geliştirmeye başladı.





Xperia Z Ultra modeli ile birlikte tanıtılan Bluetooth ahize aksesuarı buna örnek olarak verilse de aslında bu fikri ilk HTC ortaya atmıştı. Geçen yıl piyasaya sürülen One X versiyonlarına yönelik olarak geliştirilen HTC Mini, 1.5 inçlik 128x128 piksel çözünürlükteki ekranı ile Bluetooth üzerinden cihazınıza bağlanarak temel telefon işlevlerini yerine getirmenizi sağlıyordu. Böylece her temel ihtiyaç için akıllı telefonunuzu cebinizden çıkarmanıza gerek kalmıyordu.





HTC Mini yılın ilk aylarında sadece Çin'de satışa sunulmuştu. Kaynaklardan gelen bilgilere göre HTC Mini+ adlı yenilenmiş versiyon Avrupa dahil pek çok ülkede satışa sunulacak. Bir akıllı saat gibi işlev gören HTC Mini+ ile çağrı cevaplama, SMS alma, bildirimleri görüntüleme gibi işlemler yapılabiliyor. Hatta telefon görüşmesi yaparken, akıllı telefonunuzda farklı uygulamalar da çalıştırabiliyorsunuz.





HTC Mini+ modeli de 1.5 inçlik bir ekrana yer verirken, entegre kızılötesi ile TV kontrolü de sağlanabiliyor. Ayrıca uzaktan deklanşör kontrolü, entegre lazer pointer gibi ekstra özellikler mevcut. Ürün 320mAh bataryası ile 95 saat bekleme ve 9 saat konuşma süresi sunuyor.





HTC'nin One Max adlı phablet modelini tanıtması arefesinde bu iddianın ortaya çıkması oldukça manidar. HTC Mini+'ın One Max modeli için de ideal bir aksesuar olacağı muhakkak. HTC Mini+ ürünü şimdilik HTC One Mini, Butterfly S, Desire 200 ve Desire 500 ile uyumlu. HTC'nin uyumluluğu yazılım bazında sağlaması ile listenin genişlemesi bekleniyor. Ürünün kısa süre içerisinde tanıtılacağı tahmin ediliyor.

