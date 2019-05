"HTC One 3 ay içerisinde Android 4.4 KitKat güncellemesini almaya başlayacak"

Google'ın Android 4.4 KitKat lansmanından sonra gözler Android cihaz üreticilerinin belirlediği yol haritalarına çevrildi. İlk haber ise HTC One'dan geldi.





HTC One Google Edition bilindiği üzere 15 gün içerisinde KitKat sürümünü almaya başlayacak. Bu bakımdan HTC One modeli biraz daha avantajlı durumda. Zira HTC'ye göre operatör logolu HTC One modelleri önümüzdeki 3 ay içerisinde Android 4.4 KitKat güncellemesi almaya başlayacak.





Bazı operatörlerle satışa sunulan HTC One Developer Edition da 30 gün içerisinde KitKat güncellemesini almaya başlayacak. Ayrıca HTC One Mini ve HTC One Max de 3 ay içerisinde güncelleme alacak olan modeller.





ABD'de yaşanan bu hareketlilik uluslararası modeller açısından da önem arzediyor. ABD'de operatör güncellemeleri genelde en son verildiği için uluslararası pazarda daha erken KitKat güncellemesinin dağıtılabileceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/North-American-HTC-One-models-to-receive-KitKat-within-90-days_id48955