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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"HTC One 3 ay içerisinde Android 4.4 KitKat güncellemesini almaya başlayacak"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
541
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14
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın Android 4.4 KitKat lansmanından sonra gözler Android cihaz üreticilerinin belirlediği yol haritalarına çevrildi. İlk haber ise HTC One'dan geldi.

HTC One Google Edition bilindiği üzere 15 gün içerisinde KitKat sürümünü almaya başlayacak. Bu bakımdan HTC One modeli biraz daha avantajlı durumda. Zira HTC'ye göre operatör logolu HTC One modelleri önümüzdeki 3 ay içerisinde Android 4.4 KitKat güncellemesi almaya başlayacak.

Bazı operatörlerle satışa sunulan HTC One Developer Edition da 30 gün içerisinde KitKat güncellemesini almaya başlayacak. Ayrıca HTC One Mini ve HTC One Max de 3 ay içerisinde güncelleme alacak olan modeller. 

ABD'de yaşanan bu hareketlilik uluslararası modeller açısından da önem arzediyor. ABD'de operatör güncellemeleri genelde en son verildiği için uluslararası pazarda daha erken KitKat güncellemesinin dağıtılabileceği tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/North-American-HTC-One-models-to-receive-KitKat-within-90-days_id48955 Yorum Yaz
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furkann20 6 yıl en beğenilen
Samsung'a güncelleme konusunda iyisin iyi dedik dedik bi tarafı kalktı, burnumuza koymadığımız htc aldı başını gidiyor... Helal olsun htc....
1 Yanıt Yanıtla +9
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[__Zahid__] 6 yıl
ozaman biz 3ay+5ay+%18kdv+%25ötv ile yaklaşık 6 ay sonra alıcaz güncellemeyi
1 Yanıt Yanıtla +5
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LilTunechi 6 yıl
One x 4.3 almayacak en azından tegralılar almayacak diye biliyorun
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mehmetavcı 6 yıl
4.3 ne zaman gelecek bize
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enzomaresca 6 yıl
htc one gerçekten pişman etmeyen tek android telefon oldu beni. şu an güncelleme gereği yok telefon çok stabil ve hızlı çalışıyor ama güncelleme desteği haberleri geldikçe daha mutlu ediyor insanı:) one mini'ye de gelir umarım..
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üçharfbeşnokta 6 yıl
ben 4.3 ü yükledim
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DH Misafiri 6 yıl
Ee one x??
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Guest-9D2914531 6 yıl
Samsung : s4 , s5 çıktıktan sonra 1 yıl içinde alacak. S3 Allah Kerim
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kemaloztin 6 yıl Guest-9D2914531
srknpower
Samsung : s4 , s5 çıktıktan sonra 1 yıl içinde alacak. S3 Allah Kerim

4.3 çıktıktan 2 ay sonra aldı s4 bunuda öyle alır
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Darkimore 6 yıl
3 ay sonra guncelleme vercez ne demek yahu.3 ay sonrası 2014 un Şubat martı o zamana kadar kim ole kim.kala belkide android5 key lime pie tanıtılacak. Bu neden le bir iki hafta icinde vereceğiniz gunceleme leri soyleyin umut satmayin.
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mert1907 6 yıl Darkimore
Darkimore
3 ay sonra guncelleme vercez ne demek yahu.3 ay sonrası 2014 un Şubat martı o zamana kadar kim ole kim.kala belkide android5 key lime pie tanıtılacak. Bu neden le bir iki hafta icinde vereceğiniz gunceleme leri soyleyin umut satmayin.

3 Ay icerisinde diyor yani 1 ayda olabilir 2.5 ayda.
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mert1907 6 yıl Darkimore
Darkimore
3 ay sonra guncelleme vercez ne demek yahu.3 ay sonrası 2014 un Şubat martı o zamana kadar kim ole kim.kala belkide android5 key lime pie tanıtılacak. Bu neden le bir iki hafta icinde vereceğiniz gunceleme leri soyleyin umut satmayin.

3 Ay icerisinde diyor yani 1 ayda olabilir 2.5 ayda.
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furkann20 6 yıl en beğenilen
Samsung'a güncelleme konusunda iyisin iyi dedik dedik bi tarafı kalktı, burnumuza koymadığımız htc aldı başını gidiyor... Helal olsun htc....
Yanıtla +9
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[__Zahid__] 6 yıl
ozaman biz 3ay+5ay+%18kdv+%25ötv ile yaklaşık 6 ay sonra alıcaz güncellemeyi
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