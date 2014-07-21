HTC One M8 gelecek hafta Android 4.4.3 güncellemesi almaya başlıyor





HTC'nin yeni amiral gemi modeli One M8 için sunduğu yazılım desteği tüm hızıyla devam ediyor ve yeni bir sürüm güncellemesi daha geliyor.





HTC başkan yardımcısı tarafından verilen bilgiye göre ABD'deki SIM kilitsiz One M8 modeli gelecek hafta itibariyle Android 4.4.3 güncellemesini almaya başlayacak.





Aslında Google şu anda Android 4.4.4 güncellemesini dağıtıyor. Ancak HTC son güncellemedeki bazı güvenlik iyileştirmelerini alarak 4.4.3 güncellemesinin içerisine dahil etmiş ve böylece iki kere güncelleme vermekten kurtulmuş.





Android 4.4.3 güncellemesi ABD'de gelecek hafta başlayacağı için uluslararası olarak da kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Android 4.4.3 güncellemesinde bazı hataların giderilmesi, performans ve güvenlik iyileştirmeleri şeklinde yenilikler yer alıyor.

http://www.androidpolice.com/2014/07/19/htc-unlocked-one-m8-phones-will-receive-the-4-4-3-ota-next-week-next-release-will-be-android-l/