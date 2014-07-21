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HTC One M8 gelecek hafta Android 4.4.3 güncellemesi almaya başlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M8 gelecek hafta Android 4.4.3 güncellemesi almaya başlıyor

HTC'nin yeni amiral gemi modeli One M8 için sunduğu yazılım desteği tüm hızıyla devam ediyor ve yeni bir sürüm güncellemesi daha geliyor. 

HTC başkan yardımcısı tarafından verilen bilgiye göre ABD'deki SIM kilitsiz One M8 modeli gelecek hafta itibariyle Android 4.4.3 güncellemesini almaya başlayacak. 

Aslında Google şu anda Android 4.4.4 güncellemesini dağıtıyor. Ancak HTC son güncellemedeki bazı güvenlik iyileştirmelerini alarak 4.4.3 güncellemesinin içerisine dahil etmiş ve böylece iki kere güncelleme vermekten kurtulmuş.

Android 4.4.3 güncellemesi ABD'de gelecek hafta başlayacağı için uluslararası olarak da kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Android 4.4.3 güncellemesinde bazı hataların giderilmesi, performans ve güvenlik iyileştirmeleri şeklinde yenilikler yer alıyor. 

http://www.androidpolice.com/2014/07/19/htc-unlocked-one-m8-phones-will-receive-the-4-4-3-ota-next-week-next-release-will-be-android-l/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BekirTemel 5 yıl en beğenilen
Htc 'nin güncelleme desteğinde bu derece ileri gideceğine 1 yıl önce ihtimal vermezdim lakin M7 ile başladıkları gayet başarılı bir seyir izliyorlar.
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onuryarar 5 yıl
Kardeş 1450 tl ıstıyorlar sansa bırakılırmı[>:]
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onuryarar 5 yıl
İYİ günler arkadaşlar dogubanktan yurtdışı htc one m8 almayı düşünüyorum nelere dikkat etmem konusunda yardımcı olacak akadaş varmı
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-Joker Face- 5 yıl onuryarar
onuryarar
İYİ günler arkadaşlar dogubanktan yurtdışı htc one m8 almayı düşünüyorum nelere dikkat etmem konusunda yardımcı olacak akadaş varmı

Kardeş alırken kontrol ettirmiyorlar

Şans işi tamamen
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BekirTemel 5 yıl
M7 de aldı guncellemeyi
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DH Misafiri 5 yıl
mrbblar telefonum sistem guncellenmesı yaptım sonraında galerıde muzıklerde bırsuru bınlerce abuk sabuk fotogAF VE SES VAR NAPCAM BILMIYORUM TEKER TEKER Sılmeklede bıtmıyo:(
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enevre 5 yıl
Htc artık yazılım sorununu çözdü emin adimlarla ilerliyorlar tebrikler
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GeneralHamburger 5 yıl
super cid li cihazlarda ota güncelleme alabliyor mu ?
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-Joker Face- 5 yıl
BlinkFeed çok şarj yiyiyor . Onu çözerlerse 10 numara olur.
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positiveboy 5 yıl
HTC yi bilmem ama sony 4.4.4 te ekstra bitek kolay kullanım arayüzünü verdi pil süresiyle stabilitede bi değişiklik olmuyo genel anlamda
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BekirTemel 5 yıl en beğenilen
Htc 'nin güncelleme desteğinde bu derece ileri gideceğine 1 yıl önce ihtimal vermezdim lakin M7 ile başladıkları gayet başarılı bir seyir izliyorlar.
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FlyingUnderpants 5 yıl
4.3.3'ün temel sorunu aşırı pil tuketimiydi. En azından Nexus4 için. Zaten hemen sonra 4.4.4 tanıtıldı ve pil değerleri normale döndü.
Acaba HTC guncellemesinde bu durumu nasıl olacak. Hemen download etmeyip gelen yorumlara göre haraket edeceğim çünkü suan pil süresinden çok memnunum.
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