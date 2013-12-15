HTC One Mini için Android 4.3 güncellemesi Avrupa'da ortaya çıktı









HTC'nin One serisine eklediği ikinci model olan One Mini, uzun süredir beklediği Android 4.3 güncellemesine nihayet resmi olarak kavuştu.





Pek çok Avrupa ülkesindeki kullanıcıların raporlarına göre HTC One Mini için Android 4.3 güncellemesi ve Sense 5.5 kullanıcı arayüzü cihazlara gönerilmeye başlandı.





Güncelleme ile gelen en dikkat çekici özellik Blinkfeed özelliğinin kapatılması oluyor. Ayrıca yeni haber kaynakları, videolara soundtrack ekleyebilme, makaleleri sonradan okumak üzere kaydedebilme, entegre müzik kanalı şeklinde farklı yenilikler de sunuluyor.





Güncelleme yaklaşık olarak 630.55MB büyüklüğünde. Önümüzdeki günlerde güncellemenin daha fazla ülkeye yaygınlaşması bekleniyor. Ayrıca Xda üzerinden güncelleme ROM'u indirmeye sunuldu.