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HTC One Mini için Android 4.3 güncellemesi Avrupa'da ortaya çıktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One Mini için Android 4.3 güncellemesi Avrupa'da ortaya çıktı


HTC'nin One serisine eklediği ikinci model olan One Mini, uzun süredir beklediği Android 4.3 güncellemesine nihayet resmi olarak kavuştu.

Pek çok Avrupa ülkesindeki kullanıcıların raporlarına göre HTC One Mini için Android 4.3 güncellemesi ve Sense 5.5 kullanıcı arayüzü cihazlara gönerilmeye başlandı. 

Güncelleme ile gelen en dikkat çekici özellik Blinkfeed özelliğinin kapatılması oluyor. Ayrıca yeni haber kaynakları, videolara soundtrack ekleyebilme, makaleleri sonradan okumak üzere kaydedebilme, entegre müzik kanalı şeklinde farklı yenilikler de sunuluyor.

Güncelleme yaklaşık olarak 630.55MB büyüklüğünde. Önümüzdeki günlerde güncellemenin daha fazla ülkeye yaygınlaşması bekleniyor. Ayrıca Xda üzerinden güncelleme ROM'u indirmeye sunuldu.

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CiGaHaGi 5 yıl
Aynen bana da geldi.Cihazim yurtdışı
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DH Misafiri 5 yıl
One X güncelleme gelecekmi acaba....
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gkn_ymz 5 yıl
Hatice bu sene iyi güncelleme verdi, başarılı
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