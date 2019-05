HTC, One S ve One XL için Jelly Bean güncellemesi hazırlıyor

Android işletim sistemi için Jelly Bean sürümünün tanıtımından sonra üreticilerin güncelleme çalışmaları da vakit geçirmeden başladı. Avustralya operatörü Telstra'nın sitesinde paylaşılan bilgiler, HTC'nin iki modeli için güncelleme hazırlığına başladığını gösteriyor.





Kesin tarihi belirli olmamakla birlikte Jelly Bean güncellemesinin hazırlandığı iki model HTC One S ve HTC One XL şeklinde. One XL modeli One X modelinin Snapdragon S4 yongasını taşıyan LTE uyumlu versiyonu.





Muhtemelen güz aylarının başlarına doğru HTC'nin One serisi de Jelly Bean güncellemesi almaya başlayacaktır. Ancak One X ve One S modelinin iki farklı işlemci versiyonu olması nedeniyle güncellemelerin hazırlanması ve dağıtılması biraz zaman alacaktır.