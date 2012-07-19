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HTC, One S ve One XL için Jelly Bean güncellemesi hazırlıyor

6 yıl
2,9b
1
17
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sistemi için Jelly Bean sürümünün tanıtımından sonra üreticilerin güncelleme çalışmaları da vakit geçirmeden başladı. Avustralya operatörü Telstra'nın sitesinde paylaşılan bilgiler, HTC'nin iki modeli için güncelleme hazırlığına başladığını gösteriyor.

Kesin tarihi belirli olmamakla birlikte Jelly Bean güncellemesinin hazırlandığı iki model HTC One S ve HTC One XL şeklinde. One XL modeli One X modelinin Snapdragon S4 yongasını taşıyan LTE uyumlu versiyonu.

Muhtemelen güz aylarının başlarına doğru HTC'nin One serisi de Jelly Bean güncellemesi almaya başlayacaktır. Ancak One X ve One S modelinin iki farklı işlemci versiyonu olması nedeniyle güncellemelerin hazırlanması ve dağıtılması biraz zaman alacaktır.

http://www.telstra.com.au/mobile-phones/mobile-phones/smartphones/ Yorum Yaz
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asikpapagan 6 yıl
incredible s e gelirmi aceba arkadaşlar
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muuzipiz 6 yıl
acaba gercekten evo3 d gelırmı dersınız
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Adam Lallana 6 yıl
Acaba Evo 3D ye gelirmi
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Moco Coco* 6 yıl
ben ne yapayım desire hd kullanıcısıyım !!
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E_Aydin35 6 yıl
Jelly Bean güncellemesi her telefona yarıyıcak. Ha geç, ha erken geldiği zaman bu sefer, ICS gibi değilde bu bekleme sürecine değeceğine inanıyorum..
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redoano 6 yıl
nedensiz07
sensation serisine vermezse guncelleme, benimde htcye verdiğim son para olur bu.. olay bu.. zaten sense 4.0 ı vermeyerek soguttu kendinden.. guya donanım yetmiyomuş. peki sense 4.0 ile cıkan 600 mhz işlemcili cihazlar ne ozaman.. ayıp htc ayıp.. sony den feyz al biraz.. sen feyz almazsan bende seni almam birdaha..

Haklısın. Yalnız o 600 mhz'li telefondaki sense 4 one x veya one s'teki sense 4 ile aynı değil. Light versiyonu.. Haa sense 4 için donanımı yetersiz mi sensation'un? Tabiki hayır sense 4 sense 3.6'dan daha hızlı çalışıyor hatta normalde de. Kİ aylardır kullanıyorum sensationumda sense 4'lü rom çooooooooooooooooooooookk memnunum :)
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playmaker10 6 yıl
nedensiz07
sensation serisine vermezse guncelleme, benimde htcye verdiğim son para olur bu.. olay bu.. zaten sense 4.0 ı vermeyerek soguttu kendinden.. guya donanım yetmiyomuş. peki sense 4.0 ile cıkan 600 mhz işlemcili cihazlar ne ozaman.. ayıp htc ayıp.. sony den feyz al biraz.. sen feyz almazsan bende seni almam birdaha..

Ya Sony sony diyosunuz da, Sony de baştan savma bir ics verdi bana göre, yükledikten sonra 5800 gibi oluyo alet, ne varsa custom rom'larda var, google güncellemelerle ilgili bi yaptırım uygulamadıkça ben üreticilerden pek bişey beklemiyorum artık.
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nedensiz07 6 yıl
jovanovic
nedensiz07 sensation serisine vermezse guncelleme, benimde htcye verdiğim son para olur bu.. olay bu.. zaten sense 4.0 ı vermeyerek soguttu kendinden.. guya donanım yetmiyomuş. peki sense 4.0 ile cıkan 600 mhz işlemcili cihazlar ne ozaman.. ayıp htc ayıp.. sony den feyz al biraz.. sen feyz almazsan bende seni almam birdaha..
Vermeme ihtimali büyük...

bende ole tahmin ediyorum.. birdahada nexustan baska androidli cihaz almam zaten nede olsa google ın kendi malı.. her turlu güncelleme alıyor..
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nedensiz07 6 yıl
sensation serisine vermezse guncelleme, benimde htcye verdiğim son para olur bu.. olay bu.. zaten sense 4.0 ı vermeyerek soguttu kendinden.. guya donanım yetmiyomuş. peki sense 4.0 ile cıkan 600 mhz işlemcili cihazlar ne ozaman.. ayıp htc ayıp.. sony den feyz al biraz.. sen feyz almazsan bende seni almam birdaha..
1 Yanıt Yanıtla +1
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jovanovic 6 yıl nedensiz07
nedensiz07

sensation serisine vermezse guncelleme, benimde htcye verdiğim son para olur bu.. olay bu.. zaten sense 4.0 ı vermeyerek soguttu kendinden.. guya donanım yetmiyomuş. peki sense 4.0 ile cıkan 600 mhz işlemcili cihazlar ne ozaman.. ayıp htc ayıp.. sony den feyz al biraz.. sen feyz almazsan bende seni almam birdaha..


Vermeme ihtimali büyük...
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ment877 6 yıl
Androidin bu güncelleme olayına çözüm bulması lazım.
Cihazlar daha yeni ICS almışken JellyBean geldi. Bunun dağıtılması en az 5-6 aydan önce olmayacaktır ki diğer modeller için daha da uzun sürecektir.
Derken yeni güncelleme ortaya çıkacak.Onu da cihaz destekleyecek mi destelemeyecek mi bekledur. Olmaz böyle iş!!!
İnşallah bu tanıttıkları PDK(Platform Development Kit ) üreticilerin entegrasyon süresini kısaltır.Yoksa bu güncelleme işi insanın canını sıkmaya başladı gerçekten.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Lord Melkor 6 yıl ment877
ment877
Androidin bu güncelleme olayına çözüm bulması lazım.
Cihazlar daha yeni ICS almışken JellyBean geldi. Bunun dağıtılması en az 5-6 aydan önce olmayacaktır ki diğer modeller için daha da uzun sürecektir.
Derken yeni güncelleme ortaya çıkacak.Onu da cihaz destekleyecek mi destelemeyecek mi bekledur. Olmaz böyle iş!!!
İnşallah bu tanıttıkları PDK(Platform Development Kit ) üreticilerin entegrasyon süresini kısaltır.Yoksa bu güncelleme işi insanın canını sıkmaya başladı gerçekten.

Niye bekleyip duruyosun kafani takiyosunki sorun sende iste bak ne guzel durmadan yeni surum cikiyo yeni seyler ekleniyo gelirse gelir kullanirsin gelmezsede eski surumde iyi zaten bu kadar kendini kasip guncelleme beklemene gerek yok yani
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|M|N|Ç| 6 yıl
Htc de biraz akıl varsa 2011 modellerine de geciktirmeden verir jelibonu
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