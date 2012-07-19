HTC, One S ve One XL için Jelly Bean güncellemesi hazırlıyor

Haber Editörü
Android işletim sistemi için Jelly Bean sürümünün tanıtımından sonra üreticilerin güncelleme çalışmaları da vakit geçirmeden başladı. Avustralya operatörü Telstra'nın sitesinde paylaşılan bilgiler, HTC'nin iki modeli için güncelleme hazırlığına başladığını gösteriyor.
Kesin tarihi belirli olmamakla birlikte Jelly Bean güncellemesinin hazırlandığı iki model HTC One S ve HTC One XL şeklinde. One XL modeli One X modelinin Snapdragon S4 yongasını taşıyan LTE uyumlu versiyonu.
Muhtemelen güz aylarının başlarına doğru HTC'nin One serisi de Jelly Bean güncellemesi almaya başlayacaktır. Ancak One X ve One S modelinin iki farklı işlemci versiyonu olması nedeniyle güncellemelerin hazırlanması ve dağıtılması biraz zaman alacaktır.
http://www.telstra.com.au/mobile-phones/mobile-phones/smartphones/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haklısın. Yalnız o 600 mhz'li telefondaki sense 4 one x veya one s'teki sense 4 ile aynı değil. Light versiyonu.. Haa sense 4 için donanımı yetersiz mi sensation'un? Tabiki hayır sense 4 sense 3.6'dan daha hızlı çalışıyor hatta normalde de. Kİ aylardır kullanıyorum sensationumda sense 4'lü rom çooooooooooooooooooooookk memnunum :)
Ya Sony sony diyosunuz da, Sony de baştan savma bir ics verdi bana göre, yükledikten sonra 5800 gibi oluyo alet, ne varsa custom rom'larda var, google güncellemelerle ilgili bi yaptırım uygulamadıkça ben üreticilerden pek bişey beklemiyorum artık.
bende ole tahmin ediyorum.. birdahada nexustan baska androidli cihaz almam zaten nede olsa google ın kendi malı.. her turlu güncelleme alıyor..
Vermeme ihtimali büyük...
Cihazlar daha yeni ICS almışken JellyBean geldi. Bunun dağıtılması en az 5-6 aydan önce olmayacaktır ki diğer modeller için daha da uzun sürecektir.
Derken yeni güncelleme ortaya çıkacak.Onu da cihaz destekleyecek mi destelemeyecek mi bekledur. Olmaz böyle iş!!!
İnşallah bu tanıttıkları PDK(Platform Development Kit ) üreticilerin entegrasyon süresini kısaltır.Yoksa bu güncelleme işi insanın canını sıkmaya başladı gerçekten.
Niye bekleyip duruyosun kafani takiyosunki sorun sende iste bak ne guzel durmadan yeni surum cikiyo yeni seyler ekleniyo gelirse gelir kullanirsin gelmezsede eski surumde iyi zaten bu kadar kendini kasip guncelleme beklemene gerek yok yani