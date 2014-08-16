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HTC One for Windows modelinin bootloader kilidi açık geleceği iddia ediliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One for Windows modelinin bootloader kilidi açık geleceği iddia ediliyor

HTC'nin Windows Phone ekosistemine sunacağı One for Windows modeli henüz resmiyet kazanmadı ancak ilginç ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 

Upleaks tarafından ortaya atılan yeni bir iddiaya göre One for Windows modelinin bootlaoder kilidi açık olacak ve One M8 modelindeki ile benzer özellikler arz edecek. Bunun anlamı her iki cihazın da hem Android hem de Windows Phone ROM'larını çalıştırabilecek olması. 

Eğer One for Windows ve One M8 modellerinin tek farkı işletim sistemi olursa geliştiricilerin her iki modelde de çalışacak ROM'lar geliştirmesi oldukça kolaylaşacak. Tek cihazda kullanıcılar hem WP8.1 hem de Android sürümlerini deneyimleyebilecek. Böylelikle One M8 modelinin HTC HD 2 gibi efsaneler arasına girmesinin de önü açılacak. 

Ancak bu durumda modellerin satışlarının baltalanması da sözkonusu olabilir. HTC'nin böyle bir duruma izin verip vermeyeceği şimdiden merak konusu oldu.  

http://www.phonearena.com/news/The-bootloader-of-the-HTC-One-M8-for-Windows-rumored-to-support-Android_id59365 Yorum Yaz
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matmuhendisi 5 yıl
Tegra K1 64 bitle gelsin .. Windows kurariz
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Knock Code 5 yıl
Htc hd2 canavar gibi telefondu valla. Eger buda oyle olursa yeni bir soluk gelir android dunyasina. Gelistiriceler bi telefonu sevdi mi birakmiyor pesini. Bkz; huawei ideos x5
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General. 5 yıl
Keşke böyle olsaydı.
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mert1907 5 yıl
Yani bu şu demek oluyor eğer WP biyere gelmesse sizde yolunuza Android'le devam edersiniz.
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