HTC One for Windows modelinin bootloader kilidi açık geleceği iddia ediliyor

HTC'nin Windows Phone ekosistemine sunacağı One for Windows modeli henüz resmiyet kazanmadı ancak ilginç ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.





Upleaks tarafından ortaya atılan yeni bir iddiaya göre One for Windows modelinin bootlaoder kilidi açık olacak ve One M8 modelindeki ile benzer özellikler arz edecek. Bunun anlamı her iki cihazın da hem Android hem de Windows Phone ROM'larını çalıştırabilecek olması.





Eğer One for Windows ve One M8 modellerinin tek farkı işletim sistemi olursa geliştiricilerin her iki modelde de çalışacak ROM'lar geliştirmesi oldukça kolaylaşacak. Tek cihazda kullanıcılar hem WP8.1 hem de Android sürümlerini deneyimleyebilecek. Böylelikle One M8 modelinin HTC HD 2 gibi efsaneler arasına girmesinin de önü açılacak.





Ancak bu durumda modellerin satışlarının baltalanması da sözkonusu olabilir. HTC'nin böyle bir duruma izin verip vermeyeceği şimdiden merak konusu oldu.

