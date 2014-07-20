HTC One mini için Sense 6.0 güncellemesi başladı





HTC'nin One M8 amiral gemi modeli ile sunmaya başladığı Sense 6 kullanıcı arayüzünü geçen yılın üst seviye modellerine de sunacağını açıklamasının ardından sıra One mini modeline geldi.





HTC One mini modeli daha önce Android 4.4 güncellemesini aldığı için paket içerisinde sadece Sense 6 güncellemesi yer alıyor ve boyutu da 500MB civarında.





Sense 6 arayüzünün getirdiği yenilikler arasında kilit ekranında çeşitli sürükleme hareketleriyle farklı fonksiyonlar başlatabilme, BlinkeFeed arayüzünü iptal edebilme, son kullanılan uygulamaları silmek için yeni bir buton, kişiselleştirilmiş fontlar, rahatsız etme özelliği, güç tasarruf modu ve çekirdek uygulamaların güncellenmesi sayılabilir.





Sense 6 güncellemesi an itibariyle Avrupa'da dağıtıma başladı. Önümüzdeki aylarda global olarak da dağıtıma çıkacağı ifade ediliyor.

http://androidcommunity.com/htc-one-mini-gets-a-sense-6-makeover-in-europe-20140718/