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HTC One mini için Sense 6.0 güncellemesi başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One mini için Sense 6.0 güncellemesi başladı

HTC'nin One M8 amiral gemi modeli ile sunmaya başladığı Sense 6 kullanıcı arayüzünü geçen yılın üst seviye modellerine de sunacağını açıklamasının ardından sıra One mini modeline geldi. 

HTC One mini modeli daha önce Android 4.4 güncellemesini aldığı için paket içerisinde sadece Sense 6 güncellemesi yer alıyor ve boyutu da 500MB civarında. 

Sense 6 arayüzünün getirdiği yenilikler arasında kilit ekranında çeşitli sürükleme hareketleriyle farklı fonksiyonlar başlatabilme, BlinkeFeed arayüzünü iptal edebilme, son kullanılan uygulamaları silmek için yeni bir buton, kişiselleştirilmiş fontlar, rahatsız etme özelliği, güç tasarruf modu ve çekirdek uygulamaların güncellenmesi sayılabilir.

Sense 6 güncellemesi an itibariyle Avrupa'da dağıtıma başladı. Önümüzdeki aylarda global olarak da dağıtıma çıkacağı ifade ediliyor.  

http://androidcommunity.com/htc-one-mini-gets-a-sense-6-makeover-in-europe-20140718/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
enevre 5 yıl en beğenilen
Aferin htc iyi gidiyorsun güncelleme konusunda.
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Limon- 5 yıl
Güncelleme politikasına saygı duyduğum nadir şirketlerden biri.
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Mentalistt 5 yıl
Ben çok eskiden beri HTC'nin piyasada ki dizayn olarak da performans olarak da en güzel ürünleri çıkardığını düşünüyorum ve gördüğümüz gibi adamlar güncellemeyi de veriyor mis gibi. Sadece fiyatta coşmaya başladılar artık ya çok fazla
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berkaytunali 5 yıl
HTC güzel bi güncelleeme dağıtımı yapıyo fakat fiyattan kaybediyolar
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emngozcu 5 yıl
GM ders alsın !
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SteveMeade 5 yıl
Oha sadece sense 6 500 mb
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emre4335 5 yıl
Darisi Lg nin basina G3 arayuzunu verecek mi bakalim
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Elsa 5 yıl
Hll HTC
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Biix 5 yıl
Yükledim süper olmuş. Telefon hızlandı ve epey renklendi. Kamera arayuzunde değişiklikler var. Tema seçebilmek ,üstun güç tasarrufu ve rahatsız etme modlari gelmiş.Tavsiye ederim
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enevre 5 yıl
Aferin htc iyi gidiyorsun güncelleme konusunda.
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