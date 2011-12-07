HTC Özel: Sensation XL, Sensation XE, Rhyme ve Android 4.0 güncellemesi

HTC'nin yeni akıllı telefonları Sensation XL, Sensation XE ve Rhyme hakkında tüm detayları Güneydoğu Avrupa Ürün Müdürü İbrahim Tunçay ile konuştuk. HTC'nin hangi telefonlarının Android 4.0 güncellemesi alacağı ve bu güncellemelerin ne zaman çıkacağı da yeni videoda cevabı verilen detaylar arasında. Samimi açıklamalar yapan İbrahim Tunçay aynı zamanda şirketin Türkiye'de geldiği noktayı, Beats Audio kulakları ve aksesuar çalışmalarını da anlattı.

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