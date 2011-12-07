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HTC Özel: Sensation XL, Sensation XE, Rhyme ve Android 4.0 güncellemesi

7 yıl
328,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin yeni akıllı telefonları Sensation XL, Sensation XE ve Rhyme hakkında tüm detayları Güneydoğu Avrupa Ürün Müdürü İbrahim Tunçay ile konuştuk. HTC'nin hangi telefonlarının Android 4.0 güncellemesi alacağı ve bu güncellemelerin ne zaman çıkacağı da yeni videoda cevabı verilen detaylar arasında. Samimi açıklamalar yapan İbrahim Tunçay aynı zamanda şirketin Türkiye'de geldiği noktayı, Beats Audio kulakları ve aksesuar çalışmalarını da anlattı.
 

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Tokay 7 yıl en beğenilen
"Türkiye'de ürün satacaksanız Türkçe must" dedi adam. Daha ne kadar batırabilirdi ki...
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esqhia 7 yıl
bu adam dan nefret ediyorum, cünkü cok fazla yabanci kelime kullaniyor. biri suna türkce konusmayi ögretsin
İbrahim bey hibrit bir dil geliştirmiş. Yarı ingilizce yarı türkçe. "three g" derken diğer taraftan "dört g" tabirleri falan. Yakışmamış.
İçimden geçen yorumları yazmış arkadaşlar.Erdi abinin ingilizcesi iyidir.Keşke sohbeti ingilizce yapsalardı,daha anlaşılır olurdu en azından.Ben de herkes gibi bu adamın kullandığı yarı türkçe yarı ingilice konuştuğunu zannettiği dilden hiç ama hiç haz etmiyorum.Yurdışından gelen almancılar bile daha güzel türkçe konuşuyor.Gece gece sinirlerimi zıplattı anca ...
bu adam dan nefret ediyorum, cünkü cok fazla yabanci kelime kullaniyor. biri suna türkce konusmayi ögretsinİbrahim bey hibrit bir dil geliştirmiş. Yarı ing...
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Stanislas Xavier 7 yıl
aksesuarlar gerçekten cezbediyor..Beats audio ile ses açısından hiç bir eksiği kalmadı htc nin ayrıca f2.0 diaframlı kameralarının incelemelerinde hep çok iyi yorumlar gördüm kamera açısından da seste yaptığı iyileştirmenin benzerini gerçekleştirmiş malzeme kalitesi olarak gerçekten çok iyi bir markaydı ve hala öyle bir android cihaz alınacak ise htc alınmalı diyenlerdenim bütün olarak en sorunsuz cihazları sunduğunu düşünüyorum..ancak türkiye fiyatları pekte alınabilir olmuyor biraz kırsalar çok büyük satış rakamına ulaşacaklar ayrıca dışarıda insanların elinde çok fazla htc görmeye başladım bazen şaşırtıcı olabiliyor bu şekilde yolunda güzel ilerliyor bence yalnız birbirine çok yakın onlarca model çıkarmaktan vazgeçmeli...
aksesuarlar gerçekten cezbediyor..Beats audio ile ses açısından hiç bir eksiği kalmadı htc nin ayrıca f2.0 diaframlı kameralarının incelemelerinde hep çok iyi y...
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DH Misafiri 6 yıl
euzun72
eralpkuru
euzun72 Arkadaşlar cumartesi XE aldım. Şimdilik oldukça memnunum. Bu sabah açtığımda önce FM radyo çalışmadı. Aç kapa farketmedi. Pili söküp 2 dakika bekledim, takınca çalıştı. Onun haricinde arayüz düşündüğüm kadar iyi. Arc kullanıyordum. Kenarında oluşan çatlak ve plastik kasası yüzünden sattım. Şimdilik bu telefondan çok memnunum.
siz de mi vodafonedan aldınız hocam ? Ankara birkaç bayiye sordum olumsuz yanıt aldım zira internet sitesinde de hala ücretlendirme belli değil... htc Türkiye ve vodafonea nefretlerimi sunuyorum...
Doğubankdan 1300TL ye aldım. Vodafone kullanmadığım için oraya hiç bakmadım. Arc ve e72 telefonları verip üzerine 200TL verip, aldım. Pasaport kayıtlı. Sitelerde 1800TL lerden satıldığı için 500TL için garantisiz alınabilir diye düşündüm. Zaten 1800TL ye bu telefonu almazdım açıkçası.

doğu banktan alınan htc lerde garanti var mı? sonuçta dışardan da gelmiş olsa uluslararası garantinin geçerli olması lazım diye düşünüyorum.
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euzun72 6 yıl
Garanti var. Fakat servisin cihazın faturasını isteme ihtimali/hakkı var. Faturasız tamir ettirenlerde var. Ama fatura istenirse Doğubank dükkanları genelde fatura vermiyor.
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DH Misafiri 7 yıl
bugun yarın bir telefon alıcam ama 2 model arasında kararsız kaldım . sizin de görüşlerinizi alayım istedim. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
- HTC sensation XE
- Samsung galaxy s II
internette edindiğim bilgiye göre 2 cihaz da da ısınma söz konusumuş.
acaba rahatsız edecek seviyede mi ?
5 dk da bir ısındı diye mola vermek zorunda kalırmıyım?
ve HTC nin pil de upgrade olmuş . kaç gün dayanır ?
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hamzavav 7 yıl
htc ci arkadaslar birsey beklemez, bulur ve telefonuna ekler...
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaş onu bunu gecte desire s aldığıma htc beni bin pişman etti kimseye tavsiye etmiyorum ne yazilimsal olarak destekleniyor.ne servis hiç Bisi yok bu firmada
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DH Misafiri 7 yıl
Uzun süreli bir nokia kullanıcısı olarak ilk başka bir telefonu gözüme kestirdim . Ancak arkadaş ların yorumları 2 farklı kutup gibi ne yapacağımı bilemedim açıkçası
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seyrusefer 7 yıl
Videoyu izleme imkanım olmadı xl'e android 4 yazılımı gelecek mı?
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euzun72 7 yıl
Gelecek.
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JrMaster 7 yıl
Bu video adamın sinirlerini bozuyor Güzelim Türkçemiz yazık.
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aliyamanGS 7 yıl
Yurt dışı xe için rom ne zaman çıkar iyisinden olmusundan
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recepugur 7 yıl
slm ürünü vatan bilgisayardan aldım cuma günü geldı HTC SENSATION XL ürün 16 gb diyordu ama bana 8 gb olarak yolladılar neden doğru ürünü tanıtmıyorsunuz sizlere güvenip alıyoruz.
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foxwoods 7 yıl recepugur
recepugur

slm ürünü vatan bilgisayardan aldım cuma günü geldı HTC SENSATION XL ürün 16 gb diyordu ama bana 8 gb olarak yolladılar neden doğru ürünü tanıtmıyorsunuz sizlere güvenip alıyoruz.

Geri gönder sende o zaman
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euzun72 7 yıl recepugur
recepugur
slm ürünü vatan bilgisayardan aldım cuma günü geldı HTC SENSATION XL ürün 16 gb diyordu ama bana 8 gb olarak yolladılar neden doğru ürünü tanıtmıyorsunuz sizlere güvenip alıyoruz.

8 gb modeli yok ki
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xboxminatör 7 yıl
Bİrdaha htc alanında aldıranında... bu adamı görünce cinlerim tepeme çıkıyor artık.
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FERROKROM 7 yıl xboxminatör
xboxminatör

Bİrdaha htc alanında aldıranında... bu adamı görünce cinlerim tepeme çıkıyor artık.

hangi adamı?
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