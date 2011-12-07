HTC Özel: Sensation XL, Sensation XE, Rhyme ve Android 4.0 güncellemesi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
HTC'nin yeni akıllı telefonları Sensation XL, Sensation XE ve Rhyme hakkında tüm detayları Güneydoğu Avrupa Ürün Müdürü İbrahim Tunçay ile konuştuk. HTC'nin hangi telefonlarının Android 4.0 güncellemesi alacağı ve bu güncellemelerin ne zaman çıkacağı da yeni videoda cevabı verilen detaylar arasında. Samimi açıklamalar yapan İbrahim Tunçay aynı zamanda şirketin Türkiye'de geldiği noktayı, Beats Audio kulakları ve aksesuar çalışmalarını da anlattı.
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İbrahim bey hibrit bir dil geliştirmiş. Yarı ingilizce yarı türkçe. "three g" derken diğer taraftan "dört g" tabirleri falan. Yakışmamış.
İçimden geçen yorumları yazmış arkadaşlar.Erdi abinin ingilizcesi iyidir.Keşke sohbeti ingilizce yapsalardı,daha anlaşılır olurdu en azından.Ben de herkes gibi bu adamın kullandığı yarı türkçe yarı ingilice konuştuğunu zannettiği dilden hiç ama hiç haz etmiyorum.Yurdışından gelen almancılar bile daha güzel türkçe konuşuyor.Gece gece sinirlerimi zıplattı anca ...