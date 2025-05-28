Kayyum atanan Papara’dan açıklama: “Paralar güvende”

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre Papara’ya kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) atanmıştı. Hesaptaki paraların bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altında olduğu ve günlük limitler dahilinde çekilebileceği belirtilmişti. Papara’dan yapılan açıklamada bu durum doğrulandı.
Koruma fonlarında problem yok
6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmet kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altında tutuluyor. Papara’dan paylaşılan açıklamaya göre bankalardaki koruma fonları kontrol edildi ve herhangi bir soruna rastlanılmadı. Bu da Papara kullanıcılarının hesaplarındaki paraları yakın zamanda çekebileceği anlamına geliyor.
Hesaplardaki paralar ne zaman çekilebilecek?
Papara'da teknik geliştirmelerin tamamlanmasının ardından günlük limitler dahilinde hesaplardaki paralar çekilebilecek. Papara, ödeme işlemleri için teknik geliştirmelerini sürdürüyor. Konuyla ilgili olarak en kısa sürede bilgilendirme yapılacağı açıklandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: