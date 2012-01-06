HTC Sensation XE video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|Şarjım çok geç doluyor htc sensation xe 1520 mah batarya
|internette gezmedigim site girmedigim yorum fanlar kalmadı her yerde her sekilde htc nin üstünlügü kabul edilmiş rami bence gayet yeterli telefonda kalkıpta bilgisayardaki performansı beklemezsen kaldıki bu telefon yani fiyatı ise gayet normal diger sınıfndakılere göre özellikleri beşe beş kulaklık bir harika ıphone 4 ve 4s kullandım inanın htc onlarla kafa kafaya kimse ıphondaki donmalardan bahsetmiyor gerçekçi ve öbjektif olalım egerki düşünen arkadaslarım varsa siddetle tavsiye ederim heleki su anda fiyatı 1175 lira iken :)
|arkadaşlar çok uzun zamandır araştırıyorum 1000-1500 tl arası bişey düşünüyorum şuan aklımda s2 yada xe var sizce hangisini almalıyım? bu fiyat aralığında önerebileceğiniz başka neler var
el_diego
en iyisi corolla xei..
|ben htc senseatııons xe yı avrupadan almıstım yaklasık 3 ay once ..telefonum 2 gundur kulaklıgında bı problem yasıorum.telefonda bulunan muzıkleı kulaklıkla dınleyemıoorum ama radyo yu acınca kulaklıktan ses gelıo bıde kulaklıkla konusmada yapamıorum..acaba neden oluyordur yardımcı olursanız cok sevınırım..
|HTC söz verdiği gibi bugün, Sensation ve Sensation XE akıllı telefonları için Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich versiyonunu ve HTC Sense 3.6 kullanıcı arayüzünü taşıyan güncellemesini dağıtmaya başladı
|Benimde kafam çok karışık rusyadayım türkiyeye göre 200 lira gibi daha düşük bende cok kararsız kalıyorum sensationun xe albenisi daha fazla işlemci cok iyi ram düşük beni tatmin etmemesinden korkuyorum samsung değilde ıphone arasında kararsızım yardımcı olursanız sevinirim.
|arkadaslar ben aldım kullanıyorum urun pahalı olmasa cıdden guzel ama ben beats ozellıgıne bayıldım.. ama htc cıdden cok pahalı
|Mükemmel bir telefon tasarımı süper.
| Herkeze merhaba, Belkiilginizi çeker!
youtube.com/...
|Ram 768 olduğu sürece fark yarattığı söylenemez. Incredible S'imle Shadowgun, NFS Shift ve Brothers In Arms başta olmak üzere birçok oyunu bitirdim. Tek çekirdek olmasına rağmen etkileyici performans alabiliyorum zaten. Bir de paraya kıyıp sağlam bir kulaklık alındıktan sonra Beats Audio'nun da bir anlamı kalmıyor. Sonuç itibariyle Sensation XE etkileyici olmakla birlikte HTC bunu zaten yapmıştı diyor, saygılar sunuyorum.
İlk başlarda herkez bayılır sonra telefonu aldığında kurtulmaya çalışırsınız.
Nedeni söyleyeyim.Telefonu 2.5 hafta senseli kullandım.Telefonu alıştıkça telefonu daha aktif kullanıyorsunuz.Sonra HTC nin koyduğu 768 ram size az gelmeye başlıyor.250-260 mb boş ram oluyor sense 3.0 arayüzlü sensation xe.Yani anlıyacağınız HTC senseli bir telefon en az 1.5 gb ram olmalı . Öteki telefonumun boş ram ide 250mb dı ne anladım ben ondan.(Cihazın markası huawei ideos x5) . Bir kere HTC telefonlarında stabilite denen olay yok.Bunun nedeni HTC sense.2 tane HTC telefonu kullandım.2 telefonda menüye girişlerinde ve kaydırmalarda kasıyor.İphone kullanan biri heralde HTC telefonlarını fırlatır o derece Sense güzel hoş ama hem telefonu kasar,hem ram i yer (250mb),hem bataryayı sömürür.(Bunun da nedeni HTC optimize edemiyor)HTc telefonu stabil kullanmak için custom romlara ihtiyac duyacaksınız.(Tabiki htc sensesiz ) Şunuda belirteyim telefonun pozitif yanı kulaklığı satınca para ediyor (160TL ye sattım)
İyikide yurtdışı cihaz almışım 2.5 hafta sonunda telefonu sattım.1170 e almıştım 1350 tl ye sattım.(Beyaz Renk)
1100 e Galaxy SII aldım.1.5 ghz çift çekirdekmiş felan deyip kandık(Qualcomm un ayıbı) ama SII performansta çok rahat geçebiliyor.(Yağ gibi stabil Xe gibi rezalet değil ve dokunmatik hassasiyeti SII çok fazla önde)
Xe nin önceki HTC lere göre 2 pozitif yanı var.1- kulaklık 2- batarya
Haporlör az ses gelme sorunu devam ediyor.
Birde dahili hafıza 4gb 1gb kullanılabilir.HTC telefonun maliyeti fazla olmasın diye her yerden kısıyor.Fiyata yansımıyor ama :):) Bilmem ne class kartlara kalıyor işin.
Bu arada Telefonun tasarımı 10 numara birde beyaz renk olunca süper duruyor.
NoT:Fanlar gelip eksileyecek büyük olasılıkla ama doğru olan bu beyler
beats audio özellikli telefonun ,
özellikle beats audio üstüne basıla basıla üretilmiş telefonun
kulaklık incelemesini neden 10 saniye tuttun ?
equalizer ayarlarından,
bass mid tiz kalitesinden
en düşük frekans tepkisinden bahsetmen hoş olmazmıydı ?
yakışmadı size