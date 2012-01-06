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HTC Sensation XE video inceleme

7 yıl
405,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda HTC'nin 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciye, 4.3-inç qHD ekrana ve Beats Kulaklığa sahip olan akıllı telefonu Sensation XE'yi inceliyoruz. Yakın gelecekte Android 4.0 güncellemesi de alacak olan Sensation XE'nin tüm detayları bu videomuzda.
 

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LegoLaSH 7 yıl en beğenilen djx
djx

Bu telefonun sense arayüzüne bayılıyorum

İlk başlarda herkez bayılır sonra telefonu aldığında kurtulmaya çalışırsınız.

Nedeni söyleyeyim.Telefonu 2.5 hafta senseli kullandım.Telefonu alıştıkça telefonu daha aktif kullanıyorsunuz.Sonra HTC nin koyduğu 768 ram size az gelmeye başlıyor.250-260 mb boş ram oluyor sense 3.0 arayüzlü sensation xe.Yani anlıyacağınız HTC senseli bir telefon en az 1.5 gb ram olmalı . Öteki telefonumun boş ram ide 250mb dı ne anladım ben ondan.(Cihazın markası huawei ideos x5) . Bir kere HTC telefonlarında stabilite denen olay yok.Bunun nedeni HTC sense.2 tane HTC telefonu kullandım.2 telefonda menüye girişlerinde ve kaydırmalarda kasıyor.İphone kullanan biri heralde HTC telefonlarını fırlatır o derece
Sense güzel hoş ama hem telefonu kasar,hem ram i yer (250mb),hem bataryayı sömürür.(Bunun da nedeni HTC optimize edemiyor)HTc telefonu stabil kullanmak için custom romlara ihtiyac duyacaksınız.(Tabiki htc sensesiz ) Şunuda belirteyim telefonun pozitif yanı kulaklığı satınca para ediyor
(160TL ye sattım)

İyikide yurtdışı cihaz almışım 2.5 hafta sonunda telefonu sattım.1170 e almıştım 1350 tl ye sattım.(Beyaz Renk)
1100 e Galaxy SII aldım.1.5 ghz çift çekirdekmiş felan deyip kandık(Qualcomm un ayıbı) ama SII performansta çok rahat geçebiliyor.(Yağ gibi stabil Xe gibi rezalet değil ve dokunmatik hassasiyeti SII çok fazla önde)
Xe nin önceki HTC lere göre 2 pozitif yanı var.1- kulaklık 2- batarya
Haporlör az ses gelme sorunu devam ediyor.
Birde dahili hafıza 4gb 1gb kullanılabilir.HTC telefonun maliyeti fazla olmasın diye her yerden kısıyor.Fiyata yansımıyor ama :):) Bilmem ne class kartlara kalıyor işin.

Bu arada Telefonun tasarımı 10 numara birde beyaz renk olunca süper duruyor.

NoT:Fanlar gelip eksileyecek büyük olasılıkla ama doğru olan bu beyler
djxBu telefonun sense arayüzüne bayılıyorumİlk başlarda herkez bayılır sonra telefonu aldığında kurtulmaya çalışırsınız...
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1 Yanıt Yanıtla +58
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Emin83 7 yıl
Birgün DH Test merkezine gizlice girip o yeşil oyunca arabayla askeri çalıcam.Foto testi yapamıyacaksınız :)
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IceRulez 7 yıl
yönetici arkadaş bişey söyleyeceğim sana :)
beats audio özellikli telefonun ,
özellikle beats audio üstüne basıla basıla üretilmiş telefonun
kulaklık incelemesini neden 10 saniye tuttun ?
equalizer ayarlarından,
bass mid tiz kalitesinden
en düşük frekans tepkisinden bahsetmen hoş olmazmıydı ?
yakışmadı size
yönetici arkadaş bişey söyleyeceğim sana :)beats audio özellikli telefonun ,özellikle beats audio üstüne basıla basıla üretilmiş telefonunkulaklık ...
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Şarjım çok geç doluyor htc sensation xe 1520 mah batarya
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DH Misafiri 6 yıl
internette gezmedigim site girmedigim yorum fanlar kalmadı her yerde her sekilde htc nin üstünlügü kabul edilmiş rami bence gayet yeterli telefonda kalkıpta bilgisayardaki performansı beklemezsen kaldıki bu telefon yani fiyatı ise gayet normal diger sınıfndakılere göre özellikleri beşe beş kulaklık bir harika ıphone 4 ve 4s kullandım inanın htc onlarla kafa kafaya kimse ıphondaki donmalardan bahsetmiyor gerçekçi ve öbjektif olalım egerki düşünen arkadaslarım varsa siddetle tavsiye ederim heleki su anda fiyatı 1175 lira iken :)
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berquez 6 yıl
arkadaşlar çok uzun zamandır araştırıyorum 1000-1500 tl arası bişey düşünüyorum şuan aklımda s2 yada xe var sizce hangisini almalıyım? bu fiyat aralığında önerebileceğiniz başka neler var
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jacopastor 6 yıl
el_diego
DH Misafiri Ben htc sensation xl almayı düşünüyordum ama xenin xlye göre hafıza çoğaltabilme,çözünürlük ve 1,5 ghzden dolayı kararsız kaldım.Ama xl modelinin de biraz daha büyük ekranı ile avantaj sağlıyor.Sizce hangisi arkadaşlar xlmi xemi?
Bu soruya cevap yok mu ya aynı durumda bulunuyorum yardım lütfenç. Ama bildiğim kadarıyla ikisi de 1,5 ghz ama XE çift XL tek çekirdek.

en iyisi corolla xei..
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DH Misafiri 6 yıl
ben htc senseatııons xe yı avrupadan almıstım yaklasık 3 ay once ..telefonum 2 gundur kulaklıgında bı problem yasıorum.telefonda bulunan muzıkleı kulaklıkla dınleyemıoorum ama radyo yu acınca kulaklıktan ses gelıo bıde kulaklıkla konusmada yapamıorum..acaba neden oluyordur yardımcı olursanız cok sevınırım..
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Enjoyman58 6 yıl
HTC söz verdiği gibi bugün, Sensation ve Sensation XE akıllı telefonları için Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich versiyonunu ve HTC Sense 3.6 kullanıcı arayüzünü taşıyan güncellemesini dağıtmaya başladı
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DH Misafiri 7 yıl
Benimde kafam çok karışık rusyadayım türkiyeye göre 200 lira gibi daha düşük bende cok kararsız kalıyorum sensationun xe albenisi daha fazla işlemci cok iyi ram düşük beni tatmin etmemesinden korkuyorum samsung değilde ıphone arasında kararsızım yardımcı olursanız sevinirim.
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nedensiz07 7 yıl
arkadaslar ben aldım kullanıyorum urun pahalı olmasa cıdden guzel ama ben beats ozellıgıne bayıldım.. ama htc cıdden cok pahalı
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Markhov 7 yıl
Mükemmel bir telefon tasarımı süper.
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Kayasus 7 yıl
Herkeze merhaba, Belkiilginizi çeker!
youtube.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
Ram 768 olduğu sürece fark yarattığı söylenemez. Incredible S'imle Shadowgun, NFS Shift ve Brothers In Arms başta olmak üzere birçok oyunu bitirdim. Tek çekirdek olmasına rağmen etkileyici performans alabiliyorum zaten. Bir de paraya kıyıp sağlam bir kulaklık alındıktan sonra Beats Audio'nun da bir anlamı kalmıyor. Sonuç itibariyle Sensation XE etkileyici olmakla birlikte HTC bunu zaten yapmıştı diyor, saygılar sunuyorum.
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