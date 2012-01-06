HTC Sensation XE video inceleme

Bu videomuzda HTC'nin 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciye, 4.3-inç qHD ekrana ve Beats Kulaklığa sahip olan akıllı telefonu Sensation XE'yi inceliyoruz. Yakın gelecekte Android 4.0 güncellemesi de alacak olan Sensation XE'nin tüm detayları bu videomuzda.

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