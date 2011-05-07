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HTC Wildfire S video inceleme

8 yıl
301,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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HTC, tıpkı Desire'ın devam modeli olan Desire S gibi, daha önce piyasaya sunmuş olduğu Wildfire'ın revizyondan geçirilmiş modeli olan Wildfire S'i üretti. Bizde donanımhaber.com olarak sizler için Wil

HTC, tıpkı Desire'ın devam modeli olan Desire S gibi, daha önce piyasaya sunmuş olduğu Wildfire'ın revizyondan geçirilmiş modeli olan Wildfire S'i üretti. Bizde donanımhaber.com olarak sizler için Wildfire S'i inceledik. HTC'nin küçük ve sevimli Android telefonu Wildfire S, bütün detaylarıyla bu videoda.


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quzman 8 yıl en beğenilen
Bu telefon 2.3 ve 600Mhz işlemci ile yığılır kalırmış gibi geliyor bana .
Videodaki kullanım gecikmeleri çok belirgin .
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ZeuSTüRKiYE 8 yıl
Nasıl herşeyin bir markası varsa ürün incelemedede marka isim Mesut Çevik'tir.Lütfen bütün incelemeleri Mesut bey yapsın teşekkürler.
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DH Misafiri 7 yıl
siz hep aynı köprüye mi çıkıyorsunuz ya deneme için
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1 Avatar
CertificatedStaff 6 yıl
bu haftaki telefonda buymuş bakalım haftaya hangi htc telefonu görücez
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06ensar 5 yıl
bu telefon adobe flash uygulamaları çalıştırıyormu yani browser olarak digiturk play web sitesi izlenebilirmi..?
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aRiF0202 7 yıl
optick trckpad ne demek bn anlamadım
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warchiefs 7 yıl
Elimde Gelecek hafta faturası kesilecek, orjinal kutusu ve garantisi ile satışa sunacagım wildfire s var. Kutusu kesinlikle açılmamıstır. Adana da yasıyorum. Anlasırsak elden ve uygun fiyata vereceğim. Düşünenler irtibata gecsin.
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aziz77 7 yıl
beş para etmez bir telefon.almayın o fiyata daha iyi teller var.
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DH Misafiri 7 yıl
bende bu telefndan alacam simdiki kullandıgım telefn 5800 xm bu teli 650 tl buldum inş alacam telefnu bir arkadşmda gordm kullanışlı bir telefn
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__Toprak__ 7 yıl
Şuanda 730 TL bu arada :s :/ hepsiburada fiyatı..yuh diyorum artık ya :/ galaxy gio veya galaxy y daha iyi bir seçim olacaktır.
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seferii 7 yıl
tukcell'in kazıklama politikası sebebiyle vodafaona geçtik ve telefona ilave 240 tl ile sahibolduk. telefonu beğendim. teşekkürler turkcell
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__Toprak__ 7 yıl
blue_brownie
Wildfire varken S gerek yok. Şu andaki andorid sistemler için düşük işlemci düşük ram ve rom sahip bir telefon overclockla eski wildfire yeni wildfire s zaten yetişiyor.

Eee? overclock yaptın hadi ram konusunda ne düşünüyorsun? ;)
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akgunduz73 7 yıl
bluetooth kulaklıkları telefonla birliktemi veriyorlar yoksa biz kendimiz ücret ödeyerekmi alacağız yada böyle bir şey varmı
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DH Misafiri 7 yıl
benim video izleme proplemim var nette her videoyu acamıyorum yardımcı olursanız sevinirim
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ceyhun187 7 yıl
bu telefon tr deki bı gsm firması tarafından bence cok uygun kosullarda verılıyo 10 tl den 24 ay 240 tl bence cok ama cok uygun tabıı tarıfe sı uyanlara.
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