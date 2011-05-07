HTC Wildfire S video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
HTC, tıpkı Desire'ın devam modeli olan Desire S gibi, daha önce piyasaya sunmuş olduğu Wildfire'ın revizyondan geçirilmiş modeli olan Wildfire S'i üretti. Bizde donanımhaber.com olarak sizler için Wil
HTC, tıpkı Desire'ın devam modeli olan Desire S gibi, daha önce piyasaya sunmuş olduğu Wildfire'ın revizyondan geçirilmiş modeli olan Wildfire S'i üretti. Bizde donanımhaber.com olarak sizler için Wildfire S'i inceledik. HTC'nin küçük ve sevimli Android telefonu Wildfire S, bütün detaylarıyla bu videoda.
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Videodaki kullanım gecikmeleri çok belirgin .