HTC X10, Ocak 2017'de gelebilir

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin şu sıralar HTC One X9 modelinin devamı niteliğindeki HTC X10 üzerinde çalıştığı söyleniyor. Aralık 2015'te piyasaya sürülen orta sınıf HTC One X9'un halefi olması beklenen HTC X10'un önümüzdeki yılın ilk ayında ortaya çıkması bekleniyor.

Ocak ayında gelmeye hazırlanan akıllı telefonun 1080 x 1920 piksel çözünürlükte 5.5 inçlik bir ekrana sahip olabileceği belirtiliyor. Cihazda 8 çekirdekli 2GHz MediaTek Helio P10 SoC ve 700 MHz saat hızında çalışan Mali-T860 grafik işleme birimi görebiliriz. HTC X10'da ayrıca 3 GB RAM ve OIS (Optik Görüntü Sabitleme) özellikli 13 MP arka kamera yer alacak.

HTC X10'un fiyatı 288$'dan başlayabilir

Akıllı telefon, orta aralıktaki bir cihaz için oldukça uygun olacak şekilde yaklaşık 288 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyabilir. Ancak, MediaTek Helio X10 işlemci, 3 GB RAM ve 32 GB dahili belleğe sahip olan selefi ile karşılaştırıldığında önemli bir değişiklik getirmeyeceğini söyleyebiliriz.

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HTC One X9, 3.000 mAh'lik pil, benzer bir arka kameraya ve 5.5 inçlik Full HD ekrana sahipti. Cihaz parmak izi tarayıcısı ile gelmemişti fakat halefinde bu özelliği görebiliriz. Akıllı telefon bir adım öne taşıyan en önemli noktalardan biri de ön taraftaki, net ses çıkışı sağlayan HTC BoomSound hoparlörlerdi. Buna ek olarak, HTC One X9'un küresel varyantı tamamiyle metal bir gövde ile birlikte gelmişti.

Öte yandan HTC, önümüzdeki yıl amiral gemi modeli için yoğun mesai harcıyor. HTC 11'in 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 CPU ve Adreno 540 grafik işleme birimi ile gelmesi bekleniyor. Cihaz ayrıca 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip olabilir.

http://www.androidguys.com/2016/12/20/htc-x10-with-helio-p10-chipset-3gb-of-ram-leaks-out/