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Google Pixel ve Pixel XL'in ciddi hoparlör sorunları olabilir

Google tarafından çıkarılan Pixel ve Pixel XL, şu anda alınabilecek en iyi iki Android telefon. Ancak son günlerde kullanıcılar cihazların hoparlörlerinin hışırtılı ve bozuk ses çıkardığını söylüyor.
2 yıl
2,2b
1
8
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google tarafından üretilen Pixel ve Pixel XL, şu anda satın alınabilecek en iyi premium Android telefonlar arasında yer alıyor. Ancak cihazların hoparlörlerinde özellikle yüksek seslerde sorun çıktığı bildiriliyor. Reddit üyesi Mark Buckman (badmark), sesi en üst seviyelere çıkardığında Pixel ve Pixel XL serisindeki ses bozulmalarını açıkça ortaya koyan bir video yayınlamış durumda.
Yayınlanan videoda ses en yüksek seviyeye getirildiğinde "Perfect Piano" uygulamasının neredeyse kullanılamadığı görülüyor. Videodaki kullanıcı parmaklarını tuşların üzerinde sürüklediğinde, belirgin bir şekilde hışırtılı ve patlak bir ses çıktığını duyuyoruz. Kulaklıklar ise iyi şekilde çalışıyor, herhangi bir sorun yok. Raporlarda, ses en üst seviyeye getirildiğinde hoparlörün statik bir bozulma sergilediği belirtiliyor. İşin kötü tarafı bu iddianın başlıktaki diğer kullanıcılar tarafından da tekrar tekrar yinelenmesi.
Ayrıca Bkz. "iOS sürüm düşürme ve yükseltme için Prometheus geliyor"
Reddit ve diğer forumlarda en dikkat çekici mesajlardan biri de cihaz sahibinin konuyla ilgili olarak akıllı telefonu dört kez değiştirdiğini, ancak sorunun her yeni telefonda devam ettiğini söylemesi. Bu durum akıllara Google'ın Pixel telefonlarda bozulmaya neden olabilecek vasatın altında hoparlörler kullanmış olabileceğini getiriyor. Öte yandan ses bozulmasına yönelik düzeltme, Google tarafından bir yazılım güncellemesi aracılığıyla da dağıtılabilir, ancak teknoloji devi henüz sorunun varlığını kabul etmiş değil.

https://www.reddit.com/r/Android/comments/5j091c/psa_currently_on_my_4th_pixel_xl_replacement_due/?limit=500 Yorum Yaz
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CRoSSBoNeSS 2 yıl en beğenilen
Bu Pixel telefonların medya tarafından neden şişirildiğini anlayamadım bir türlü. Haberi yazan arkadaş bile "şu anda alınabilecek en iyi iki Android telefon" diye bahsetmiş. Xiaomi mi mix, One Plus 3T, Huawei Mate 9, Samsung S7 Edge gibi telefonlar dururken bunu kim en iyi android telefon seçti? Ekran kasa oranı kötü, telefonun tipi kötü, eski Nexus serisi telefonlardaki çift hoparlör işi kaldırılmış, fiyat aşırı yüksek, sd kart girişi yok falan filan. Sadece güncelleme alacak diye mi bu kadar tantana? Halbuki Motorola'nın 2 yıl önce ürettiği Nexus 6 ne kadar güzeldi, süper bir ekran kasa oranı, çift hoparlör, güzel kasa yapısı vs çok güzel özelliklere sahipti ancak o da Snapdragon 810 belası yüzünden ilgi görmemişti. Şu Pixel/Nexus serisini bi oturtamadılar kaç yıldır. Tip güzel olsa içi facia oluyo, içini halletseler dışı kalas gibi kalıyo. Koskoca Google her şeyi tam bi telefon yapamadı kaç senedir.
Bu Pixel telefonların medya tarafından neden şişirildiğini anlayamadım bir türlü. Haberi yazan arkadaş bile "şu anda alınabilecek en iyi iki Android telefon" di...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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kadirirdem 2 yıl
zaten ben telefonu beğenmedim sabun gibi telefon...
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BekirHan 2 yıl
Tabii bunlarım kötü PR olma olasılığıda yok değil...
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uzgoren90 2 yıl
1 aya kadar da kamerasında problem vardı sımdı de hoparlor de var ıyıkı almamısım
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smart1978 2 yıl
Yazilimsal olsa gerek. Adamin kullandigi uygulama Pixel telefonlarla uyumsuz olabilir .
Kullanilan uygulama su :
play.google.com/...
Ben de sorun yapmadi .
Bu uygulamayi gelistiren firma kurulum sonrasi ilk acilista uyarmakta : " Low Latency Audio Engine " kapatip veya acin diyor .
Lakin bendeki Pixel XL de denedim bu sorunu olusturamadim her ayarda denedim.
Gerci suan kullandigim custom rom ve ses ayarlari da optimize edilmis .
Ben de olmamasi sorunun aslinda yazilimsal oldugudur .
Bir uyguluma Pixel XL ile uyumlu degil ...
O ses ayari da zaten Beta imis duzgun calismamasi normaldir.
Baska telefonlarda ve Apple da sorun olmamasi kesinlikle yazilimsal benim gorusum ve kendi cihazimda durum boyle .
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CRoSSBoNeSS 2 yıl en beğenilen
Bu Pixel telefonların medya tarafından neden şişirildiğini anlayamadım bir türlü. Haberi yazan arkadaş bile "şu anda alınabilecek en iyi iki Android telefon" diye bahsetmiş. Xiaomi mi mix, One Plus 3T, Huawei Mate 9, Samsung S7 Edge gibi telefonlar dururken bunu kim en iyi android telefon seçti? Ekran kasa oranı kötü, telefonun tipi kötü, eski Nexus serisi telefonlardaki çift hoparlör işi kaldırılmış, fiyat aşırı yüksek, sd kart girişi yok falan filan. Sadece güncelleme alacak diye mi bu kadar tantana? Halbuki Motorola'nın 2 yıl önce ürettiği Nexus 6 ne kadar güzeldi, süper bir ekran kasa oranı, çift hoparlör, güzel kasa yapısı vs çok güzel özelliklere sahipti ancak o da Snapdragon 810 belası yüzünden ilgi görmemişti. Şu Pixel/Nexus serisini bi oturtamadılar kaç yıldır. Tip güzel olsa içi facia oluyo, içini halletseler dışı kalas gibi kalıyo. Koskoca Google her şeyi tam bi telefon yapamadı kaç senedir.
1 Yanıt Yanıtla +21
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Rachsuchtig 2 yıl CRoSSBoNeSS
cannurkars
Bu Pixel telefonların medya tarafından neden şişirildiğini anlayamadım bir türlü. Ekran kasa oranı kötü, telefonun tipi kötü, eski Nexus serisi telefonlardaki çift hoparlör işi kaldırılmış, fiyat aşırı yüksek, sd kart girişi yok falan filan. Sadece güncelleme alacak diye mi bu kadar tantana? Halbuki Motorola'nın 2 yıl önce ürettiği Nexus 6 ne kadar güzeldi, süper bir ekran kasa oranı, çift hoparlör, güzel kasa yapısı vs çok güzel özelliklere sahipti ancak o da Snapdragon 810 belası yüzünden ilgi görmemişti. Şu Pixel/Nexus serisini bi oturtamadılar kaç yıldır. Tip güzel olsa içi facia oluyo, içini halletseler dışı kalas gibi kalıyo. Koskoca Google her şeyi tam bi telefon yapamadı kaç senedir.

LG G5 kullanıyorum ama hâlâ Nexus 5'imi özlüyorum efsane telefondu
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murdocklawless 2 yıl
artık tüm telefonlarda sıkıntı çıkıyor. kalite ve kalite kontrol rezil durumda.
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