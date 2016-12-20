Google Pixel ve Pixel XL'in ciddi hoparlör sorunları olabilir

Google tarafından üretilen Pixel ve Pixel XL, şu anda satın alınabilecek en iyi premium Android telefonlar arasında yer alıyor. Ancak cihazların hoparlörlerinde özellikle yüksek seslerde sorun çıktığı bildiriliyor. Reddit üyesi Mark Buckman (badmark), sesi en üst seviyelere çıkardığında Pixel ve Pixel XL serisindeki ses bozulmalarını açıkça ortaya koyan bir video yayınlamış durumda.

Yayınlanan videoda ses en yüksek seviyeye getirildiğinde "Perfect Piano" uygulamasının neredeyse kullanılamadığı görülüyor. Videodaki kullanıcı parmaklarını tuşların üzerinde sürüklediğinde, belirgin bir şekilde hışırtılı ve patlak bir ses çıktığını duyuyoruz. Kulaklıklar ise iyi şekilde çalışıyor, herhangi bir sorun yok. Raporlarda, ses en üst seviyeye getirildiğinde hoparlörün statik bir bozulma sergilediği belirtiliyor. İşin kötü tarafı bu iddianın başlıktaki diğer kullanıcılar tarafından da tekrar tekrar yinelenmesi.

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Reddit ve diğer forumlarda en dikkat çekici mesajlardan biri de cihaz sahibinin konuyla ilgili olarak akıllı telefonu dört kez değiştirdiğini, ancak sorunun her yeni telefonda devam ettiğini söylemesi. Bu durum akıllara Google'ın Pixel telefonlarda bozulmaya neden olabilecek vasatın altında hoparlörler kullanmış olabileceğini getiriyor. Öte yandan ses bozulmasına yönelik düzeltme, Google tarafından bir yazılım güncellemesi aracılığıyla da dağıtılabilir, ancak teknoloji devi henüz sorunun varlığını kabul etmiş değil.

https://www.reddit.com/r/Android/comments/5j091c/psa_currently_on_my_4th_pixel_xl_replacement_due/?limit=500