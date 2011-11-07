HTC, ICS güncellemesi alacak telefonlarını netleştirdi

Google'ın Android 4.0 ICS'i duyurmasından sonra kullanıcıların cevabını merakla beklediği sorular da bir bir cevabını buluyor. Dünyanın önde gelen akıllı cihaz üreticilerinden HTC, yaptığı açıklama ile ürün gamındaki hangi cihazların ICS güncelleştirmesi alacağını duyurdu. Buna göre ICS güncellemesi alacak ilk dalga akıllı telefonlar Sensation ve sonrasındaki üst sınıf akıllı telefonlar olacak.
HTC'den yapılan açıklama şöyle;
HTC, kullanıcıların Android'in son sürümü ICS'i kullanmak için ne kadar heyecanlı olduklarını biliyor. Dolayısıyla ICS güncelleştirmesi alacak ilk dalga HTC telefonlarını duyuruyor olduğumuz için çok heyecanlıyız.
Son telefonumuz HTC Vivid'in yanı sıra 2012'nin ilk döneminde HTC Sensation, HTC Sensation XL, HTC Sensation XE, HTC Rezound, HTC EVO 3D, HTC EVO Design 4G and HTC Amaze 4G akıllı telefonları Ice Cream Sandwich güncellemesi alacak. Ancak, ürün portföyümüzü incelemeye devam ediyoruz; dolayısıyla daha fazla cihaz güncellemesi, zaman ve detaylar için bizi takip etmeye devam edin.
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3 sorum var;
1.desire icin sense 3.5 rootsuz olarak geldi mi acaba?
2.ics 4 ve yeni sense'ler desire'a custom rom olarak yuklenebilecek midir?
3.ics4 xperia serisine gelecekse desire donanim olarak xperia serisinin altında mıdır?
ancak testlerin devam ettigini şuan için firmanın ugraştıgını ve SENSE yi ICS ye port etmeye ugraştıklarını söylüyor desire S içinde testlerin sürdügünü kesinleşmediğini ancak muhtemelen alacagını söylüyor desire S alırsa muhtemelen Ram den sorun çıkmaz ise Desire HD de güncellemeyi alacaktır
wildfire S ede sense 3.0 ı port edemediklerini ancak yeni 2.3.5 güncellemesi ile 3.0 kilit ekranını getireceklerinide açıkladı
bu arada NeXus S te 4.0 ı kullandım gerçekten güzel bende heyecanlandım 4.0 için
Telefomu satıp bidaha yüzüne bakmadan ufak değişikliklerle yeni model çıkarıp yeni modele yazılım destegi vererek, tüketiciyi yeniye zorlamak. Bunu zamanında nokia yaptı, birbirine benzeyen onca model aralarında ufak tefek donanım ve yazılım farklılıkları. Sonuç: Girdiği bataklıktan çıkmak için didinip duruyor. HTC ise nokia kadar şanslı olmaz, tepeye çıktığı gibi yerle bir olması kısa sürede gerçekleşir. Aha buraya yazdım. Bedava danışmanlık hizmeti veriyorum htc ye. Dikkate alsınlar
Arayüz üreticileri birbirinden ayıran en büyük özellik, çoğu insan, telefonların donanımları neredeyse eşdeğerken kullanmak istediği arayüze göre seçimini yapıyor. Yok ben illada arayüz kullanmak istemiyorum diyenlerde Google'ın tasarım telefonunu alıyor. Arayüz sonradan yüklenebilen birşey olsa şuanki louncherdan hiç bir farkı kalmaz. Google zaten çare bulmuş ve sunuyor. Tasarım telefonu alın, güncelleme ilk çıktığı anda OTA olarak gelsin...
Aynen.
Bu işi hizaya sokacak olan Google'dır.
Firmalara mail atacağımıza Google'a yüklenmemiz lazım.
Zira sabah erken kalkan Android'li telefon çıkarıyor; ondan sonra bekle ki seçmece güncelleme gelsin.
sanmıyorum kadar uzun süreceğini ilk partide telefonlar dikkat ederseniz işlemcileri yüksek ve çift çekirdekli işlemciler kaldırması zaten normal 4.0'ı ama diğer modeller için testlerin yapılması gerekiyor. 2. partide şubat mart ayında gelir en geç oda. tahminen de desire s desire hd desire z de bu güncellemelerden nasibini alır. desire z gerek klavyesi gerekse donanımsal yetersizliğinden dolayı en azından 2. partide alamama ihtimali olabilir aynı şekilde wildfire s içinde geçerli bu durum.
Arkadaşlar bugün htc'ye mail attım. Neden DEsire HD İçin güncelleme olmadığını sordum.
Bu ilk part mış, Büyük ihtimalle HTC Desire HD için de gelecekmiş ICS güncellemesi. Merak etmeyin diyolar.
Sense 3.0 için yan çizmişti HTC. Yok kaldırmaz v.s diyip geçiştirdiler. O yüzden ben fazla güvenmiyorum bu konuda HTC'ye. XDA sağolsun, en kötü ihtimalle sensation'den port ederler. Ki zaten şuan Virtuos 2.39 ile çok rahat sensation custom rom ile sense 3.0 kullanabiliyoruz. Ne diyelim hayırlısı.
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