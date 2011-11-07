HTC, ICS güncellemesi alacak telefonlarını netleştirdi

Google'ın Android 4.0 ICS'i duyurmasından sonra kullanıcıların cevabını merakla beklediği sorular da bir bir cevabını buluyor. Dünyanın önde gelen akıllı cihaz üreticilerinden HTC, yaptığı açıklama ile ürün gamındaki hangi cihazların ICS güncelleştirmesi alacağını duyurdu. Buna göre ICS güncellemesi alacak ilk dalga akıllı telefonlar Sensation ve sonrasındaki üst sınıf akıllı telefonlar olacak.

HTC'den yapılan açıklama şöyle;

HTC, kullanıcıların Android'in son sürümü ICS'i kullanmak için ne kadar heyecanlı olduklarını biliyor. Dolayısıyla ICS güncelleştirmesi alacak ilk dalga HTC telefonlarını duyuruyor olduğumuz için çok heyecanlıyız.

Son telefonumuz HTC Vivid'in yanı sıra 2012'nin ilk döneminde HTC Sensation, HTC Sensation XL, HTC Sensation XE, HTC Rezound, HTC EVO 3D, HTC EVO Design 4G and HTC Amaze 4G akıllı telefonları Ice Cream Sandwich güncellemesi alacak. Ancak, ürün portföyümüzü incelemeye devam ediyoruz; dolayısıyla daha fazla cihaz güncellemesi, zaman ve detaylar için bizi takip etmeye devam edin.