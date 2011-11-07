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HTC, ICS güncellemesi alacak telefonlarını netleştirdi

7 yıl
41,1b
1
53
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Google'ın Android 4.0 ICS'i duyurmasından sonra kullanıcıların cevabını merakla beklediği sorular da bir bir cevabını buluyor. Dünyanın önde gelen akıllı cihaz üreticilerinden HTC, yaptığı açıklama ile ürün gamındaki hangi cihazların ICS güncelleştirmesi alacağını duyurdu. Buna göre ICS güncellemesi alacak ilk dalga akıllı telefonlar Sensation ve sonrasındaki üst sınıf akıllı telefonlar olacak.

HTC'den yapılan açıklama şöyle;

HTC, kullanıcıların Android'in son sürümü ICS'i kullanmak için ne kadar heyecanlı olduklarını biliyor. Dolayısıyla ICS güncelleştirmesi alacak ilk dalga HTC telefonlarını duyuruyor olduğumuz için çok heyecanlıyız.

Son telefonumuz HTC Vivid'in yanı sıra 2012'nin ilk döneminde HTC Sensation, HTC Sensation XL, HTC Sensation XE, HTC Rezound, HTC EVO 3D, HTC EVO Design 4G and HTC Amaze 4G akıllı telefonları Ice Cream Sandwich güncellemesi alacak. Ancak, ürün portföyümüzü incelemeye devam ediyoruz; dolayısıyla daha fazla cihaz güncellemesi, zaman ve detaylar için bizi takip etmeye devam edin.


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SystemApps 7 yıl en beğenilen
Bu arayüz nanesi yüzünden andorid resmen baltalanmış oluyor.Bence google buna bir çare bulmalı diye düşünüyorum.Bu güncellemeler telefon markalarından bağımsızlaştırmalı biran önce...illa faklılık olacaksa arayüzleri dahili değil harici yüklenebilir olmalı.Böylece güncellemeyi değil arayüz beklenmiş olacak.
Bu arayüz nanesi yüzünden andorid resmen baltalanmış oluyor.Bence google buna bir çare bulmalı diye düşünüyorum.Bu güncellemeler telefon markalarından bağımsızl...
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__Tyler Durden__ 7 yıl
Valla güncelleme Desire s'e gelmezse bu sefer kesin olarak rootluyorum telefonu. Onlar vermese de ben almasını bilirim.
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lazloo 7 yıl
DHD niye yok? Çok saçma.
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kanmet 7 yıl
Bu telefonlara güncelleme çıkana kadar ics nin yeni bir sürümü çıkacak. Sonra millet onu beklemeye başlayacak. Android in çilesi bu olsa gerek. Aylar oldu bu sürüm çıkalı. Yeni piyasaya sürülen bazı teller bile gingerbread le çıkıp sonra alacak ics güncellemesi. YAzık. Eğer güncel kalmak istiyorsanız eğer; google telefonu kullanacaksınız. galaxy nexus gibi..
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Tranquilizer 7 yıl
biraz uzak kaldım bu konulardan.
3 sorum var;

1.desire icin sense 3.5 rootsuz olarak geldi mi acaba?

2.ics 4 ve yeni sense'ler desire'a custom rom olarak yuklenebilecek midir?

3.ics4 xperia serisine gelecekse desire donanim olarak xperia serisinin altında mıdır?
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last_legant 7 yıl
Desire s??
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mygeee 7 yıl
Dalga mı geçiyor bunlar,Türkiye deki modeller arasından sadece Evo3d ve Sensation güncelleme alıyo yani çift çekirdek işlemcililer.Scorpion işlemcili her cihazın alması lazım güncelleme,Desire S,incredible s gibi..Google üreticilerle,2.3 ile piyasaya sürülen tellerin %90 ına(%10 luk dilim de zaten donanımsal olarak desteklemeyenlerdir) ICS güncellemesi yayınlamaları için baskı cihetinde bir protokol yaptırmıştı.Sony Ericsson 600 lira fiyat düzeyinde sattığı,Mini,Mini pro,Live with walkman gibi cihazlarına ICS güncellemesi geleceğini duyurdu. HTC Desire S e bile güncelleme yapmayacak mı? Yuhh artık..
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LordMayros 7 yıl
htc yöneticisinin açıklamasına göre kesinlik kazanan modeller TR de incredible s evo 3D ve sensation bir kaç güne çıkacak olan sensation XL ve XE birde rhyme modeli

ancak testlerin devam ettigini şuan için firmanın ugraştıgını ve SENSE yi ICS ye port etmeye ugraştıklarını söylüyor desire S içinde testlerin sürdügünü kesinleşmediğini ancak muhtemelen alacagını söylüyor desire S alırsa muhtemelen Ram den sorun çıkmaz ise Desire HD de güncellemeyi alacaktır

wildfire S ede sense 3.0 ı port edemediklerini ancak yeni 2.3.5 güncellemesi ile 3.0 kilit ekranını getireceklerinide açıkladı

bu arada NeXus S te 4.0 ı kullandım gerçekten güzel bende heyecanlandım 4.0 için
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DH Misafiri 7 yıl
Desire s, wildfire s gibi en cok satılan ürünlere bu güncelleme gelmezse, htc kusura bakmasın, bir sonraki telefonum kesinlikle htc olmayacak. iphone bile en azından iki sene yazılım güncellemelerini vermeye devam ediyor. Sattık eskiyi çöpe herkes yenisini alsın demiyor, zaten iphone hastaları anında kapıda kuyruk oluşturuyor, yeniye nedir ne değildir demeden atlıyor o ayrı mesele.
Telefomu satıp bidaha yüzüne bakmadan ufak değişikliklerle yeni model çıkarıp yeni modele yazılım destegi vererek, tüketiciyi yeniye zorlamak. Bunu zamanında nokia yaptı, birbirine benzeyen onca model aralarında ufak tefek donanım ve yazılım farklılıkları. Sonuç: Girdiği bataklıktan çıkmak için didinip duruyor. HTC ise nokia kadar şanslı olmaz, tepeye çıktığı gibi yerle bir olması kısa sürede gerçekleşir. Aha buraya yazdım. Bedava danışmanlık hizmeti veriyorum htc ye. Dikkate alsınlar
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4mylove 7 yıl
BIz önce 2.3.5 alalımda :-)
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Yazılımcı Online 7 yıl
ics den sonra root rom işine girerim diyordumda arıtk DHD ye bir haber gelmediğine göre anlıyoruzki en az 6 ayı var DHD için güncelleme çıkmasının hiçte bekleyemem şimdi başlıyorum ben artık custom işlerine çok bile dayandım
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DarthLuca 7 yıl
SystemApps
Bu arayüz nanesi yüzünden andorid resmen baltalanmış oluyor.Bence google buna bir çare bulmalı diye düşünüyorum.Bu güncellemeler telefon markalarından bağımsızlaştırmalı biran önce...illa faklılık olacaksa arayüzleri dahili değil harici yüklenebilir olmalı.Böylece güncellemeyi değil arayüz beklenmiş olacak.

Arayüz üreticileri birbirinden ayıran en büyük özellik, çoğu insan, telefonların donanımları neredeyse eşdeğerken kullanmak istediği arayüze göre seçimini yapıyor. Yok ben illada arayüz kullanmak istemiyorum diyenlerde Google'ın tasarım telefonunu alıyor. Arayüz sonradan yüklenebilen birşey olsa şuanki louncherdan hiç bir farkı kalmaz. Google zaten çare bulmuş ve sunuyor. Tasarım telefonu alın, güncelleme ilk çıktığı anda OTA olarak gelsin...
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özgün134 7 yıl
HD2 çıktığı zaman da WP7 güncellemesi alacak diye dedikodu çıkarıp kandırdılar bizi...şimdide yok ona gelecek yok buna gelecek...eski bir se fanatiği olarak eğer dhd ye gelmezse gidip xperia play alacağım...
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NaxeRa 7 yıl
Sensationu okuyunca içim rahatladi vallahi.
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mert1907 7 yıl
ICS guncellemesi dagitilana kadar yeni modeller cikar ics li piyasaya, sonra onlar satar ics yi ondan sonra cikarirlar eski modellere ve milletin hem cebinden hemde zamanindan calarlar.
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saprofit 7 yıl
ikinci parti 1 sene sonra gorur herhalde guncellemeyi.o zamana kadar da android 5 cikar.
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Pulstar 7 yıl
saprofit

ikinci parti 1 sene sonra gorur herhalde guncellemeyi.o zamana kadar da android 5 cikar.

Aynen.

Bu işi hizaya sokacak olan Google'dır.

Firmalara mail atacağımıza Google'a yüklenmemiz lazım.

Zira sabah erken kalkan Android'li telefon çıkarıyor; ondan sonra bekle ki seçmece güncelleme gelsin.
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bberkyildiz 7 yıl saprofit
saprofit

ikinci parti 1 sene sonra gorur herhalde guncellemeyi.o zamana kadar da android 5 cikar.

sanmıyorum kadar uzun süreceğini ilk partide telefonlar dikkat ederseniz işlemcileri yüksek ve çift çekirdekli işlemciler kaldırması zaten normal 4.0'ı ama diğer modeller için testlerin yapılması gerekiyor. 2. partide şubat mart ayında gelir en geç oda. tahminen de desire s desire hd desire z de bu güncellemelerden nasibini alır. desire z gerek klavyesi gerekse donanımsal yetersizliğinden dolayı en azından 2. partide alamama ihtimali olabilir aynı şekilde wildfire s içinde geçerli bu durum.
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Sh0cK. 7 yıl
lazloo
DHD niye yok? Çok saçma.

Arkadaşlar bugün htc'ye mail attım. Neden DEsire HD İçin güncelleme olmadığını sordum.
Bu ilk part mış, Büyük ihtimalle HTC Desire HD için de gelecekmiş ICS güncellemesi. Merak etmeyin diyolar.
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Apricotx 7 yıl
Numb!-

lazloo

DHD niye yok? Çok saçma.



Arkadaşlar bugün htc'ye mail attım. Neden DEsire HD İçin güncelleme olmadığını sordum.

Bu ilk part mış, Büyük ihtimalle HTC Desire HD için de gelecekmiş ICS güncellemesi. Merak etmeyin diyolar.

Sense 3.0 için yan çizmişti HTC. Yok kaldırmaz v.s diyip geçiştirdiler. O yüzden ben fazla güvenmiyorum bu konuda HTC'ye. XDA sağolsun, en kötü ihtimalle sensation'den port ederler. Ki zaten şuan Virtuos 2.39 ile çok rahat sensation custom rom ile sense 3.0 kullanabiliyoruz. Ne diyelim hayırlısı.
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