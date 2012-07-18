HTC Incredible S için ülkemizde ICS güncellemesi başladı

HTC cihazları arasında Android 4.0.4 güncellemesini ilk olarak alacak cihaz konumunda olan Incredible S modeli için dünya çapında iki hafta önce güncelleme başlamıştı.





HTC Türkiye Facebook sayfasından yapılan duyuruya göre ülkemizdeki Incredible S cihazları için ICS güncellemesi de Pazartesi itibariyle dağıtılmaya başladı.





Güncelleme önümüzdeki birkaç hafta boyunca gruplar halinde gönderilmeye başlanacak. Güncellemenin hazır olduğu kullanıcılar da bilgilendirilecek. Kullanıcıların Ayarlar menüsünden güncellemeleri kontrol etmeleri gerekiyor.