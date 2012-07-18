HTC Incredible S için ülkemizde ICS güncellemesi başladı

Haber Editörü
HTC cihazları arasında Android 4.0.4 güncellemesini ilk olarak alacak cihaz konumunda olan Incredible S modeli için dünya çapında iki hafta önce güncelleme başlamıştı.
HTC Türkiye Facebook sayfasından yapılan duyuruya göre ülkemizdeki Incredible S cihazları için ICS güncellemesi de Pazartesi itibariyle dağıtılmaya başladı.
Güncelleme önümüzdeki birkaç hafta boyunca gruplar halinde gönderilmeye başlanacak. Güncellemenin hazır olduğu kullanıcılar da bilgilendirilecek. Kullanıcıların Ayarlar menüsünden güncellemeleri kontrol etmeleri gerekiyor.
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Çözemiyo arkadaşım,ben 1 kere teleservise 2kere kvk ya gönderdim benim telefonda da "anormal sıfırlamadan kurtarıldı" detayına baktığımda iste "sistem çökmesi" yazıyodu.Hala sorun tam anlamıyla çözülebilmiş değil.2 hafta önce yine servisten geldi ama servisten geldikten sonra 1kere daha yaptı aynı durumu.Bendeki durum şöyle,tam telefon görüşmesi yaptığım sırada kapanıp açılıyo benim telefon.
Arkadaşım biraz geç kaldın söylemekte güncellemeyi yapan çoktan yaptı.Bende dahil.Bende telefonu servise gönderecem.
Bu durum herkeste geçerli değil,yani telefonu bozulmayanlar da var
NEDEN Evo gibi bir amiral gemisine daha öncede Desire HD 2.3.5 alırken 2.3.4te bir sürüm geride bırakırlar.
Abi amiral gemisi diye satıp Sonra laf olsun diye güncelleme yapmak çok ayıp.
Verelim ücretini neyse 4.1'e güncelleyin.
Galaxy Nexus ta çift çekirdek 1.2 ghz ve eski denebilir ama adamlar güncelleme yapıyor 4.1e geçiyor.
Kararımı bundan sonra HTC değil Google'ın kendi telefonlarını almak olarak değiştireceğim.
Bi bitmediniz ....
Aynı durum bende de oldu.Bende servise gönderecem.Geçmiş olsun.
neresi iyi? kaç ay oldu ics çıkalı şimdi mi veriyorlar? millet jelly bean kullanmaya başladı bunlar daha yeni ics veriyorlar. bırakın bu işleri.