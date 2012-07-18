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HTC Incredible S için ülkemizde ICS güncellemesi başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,7b
1
25
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC cihazları arasında Android 4.0.4 güncellemesini ilk olarak alacak cihaz konumunda olan Incredible S modeli için dünya çapında iki hafta önce güncelleme başlamıştı.

HTC Türkiye Facebook sayfasından yapılan duyuruya göre ülkemizdeki Incredible S cihazları için ICS güncellemesi de Pazartesi itibariyle dağıtılmaya başladı.

Güncelleme önümüzdeki birkaç hafta boyunca gruplar halinde gönderilmeye başlanacak. Güncellemenin hazır olduğu kullanıcılar da bilgilendirilecek. Kullanıcıların Ayarlar menüsünden güncellemeleri kontrol etmeleri gerekiyor.

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ByBuCa 7 yıl
One v ye gelcekmi güncelleme ?
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ABUX 7 yıl
2 hafta önce incredible s telefonum radio güncellemesi yaptıktan sonra bir daha açılmadı Ne şarj görüyodu ne bişey.Neyse garantisinin bitmesine 6 ay gibi bir süre vardı bende şansımı denedim teleservice e verdim.1 haftada anakartı ve bazı parçalarını değiştirmişler.Şimdilik bir sıkıntı yok sadece artık root deilim ama 4.0.4 yüklenmiş baya hızlıymış ve ram da yer kaplamıyor.Bu şekilde kullanmaya devam edeceğim.
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memoli0043 7 yıl
Peki bu sorunu çözecek yok mu bir babayiğit... O kadar servis dolaştık ... Olmazsa bizde samsungcu olup alalım s3 olsun bitsin.. servis bile yapamıyorsa. At çöpe paraları:....
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memoli0043 7 yıl
arkadaşalr telefonum htc sensation xe b.a fakat kapanıyordu fabrika ayarlarına döndüm. sonra tekrar aynı sorun kapanıyor. günde 5-10 defa kıl oldum . ayrıca ''htc ye sorun bildir az önce cihazınız kapanma sorunu yaşadı'' diye ekran yazıyordu soruna baktığımda sistem çökmesi yazıyordu. bu sorunu teleservice yapabilirmi yoksa telefonum çöpe mi??
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alptug.55 7 yıl memoli0043
memoli0043

arkadaşalr telefonum htc sensation xe b.a fakat kapanıyordu fabrika ayarlarına döndüm. sonra tekrar aynı sorun kapanıyor. günde 5-10 defa kıl oldum . ayrıca ''htc ye sorun bildir az önce cihazınız kapanma sorunu yaşadı'' diye ekran yazıyordu soruna baktığımda sistem çökmesi yazıyordu. bu sorunu teleservice yapabilirmi yoksa telefonum çöpe mi??

Çözemiyo arkadaşım,ben 1 kere teleservise 2kere kvk ya gönderdim benim telefonda da "anormal sıfırlamadan kurtarıldı" detayına baktığımda iste "sistem çökmesi" yazıyodu.Hala sorun tam anlamıyla çözülebilmiş değil.2 hafta önce yine servisten geldi ama servisten geldikten sonra 1kere daha yaptı aynı durumu.Bendeki durum şöyle,tam telefon görüşmesi yaptığım sırada kapanıp açılıyo benim telefon.
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Capt. Awesome 7 yıl
Ben de 5-10 dakika önce güncelememi yaptım ve 4.0.4'e yükselttim, ilk bir kaç dakika kasıyordu ama şu an kaymak gibi oldu :) değişiklik iyidir, yeni halini sevdim.
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wboylord 7 yıl
Arkadaşlar İncredible S için güncellemeyi yapmayın sakın güncelleme dosyası hatalı kurulan bütün arkadaşımla beraber almıştık o günclelemeyi yaptı şu an telefon serviste sakın başlatmayın Ben htc ile de görüştüm kendilerinin de söylediği hatalı olduğu yönünde
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alptug.55 7 yıl wboylord
wboylord

Arkadaşlar İncredible S için güncellemeyi yapmayın sakın güncelleme dosyası hatalı kurulan bütün arkadaşımla beraber almıştık o günclelemeyi yaptı şu an telefon serviste sakın başlatmayın Ben htc ile de görüştüm kendilerinin de söylediği hatalı olduğu yönünde

Arkadaşım biraz geç kaldın söylemekte güncellemeyi yapan çoktan yaptı.Bende dahil.Bende telefonu servise gönderecem.
Bu durum herkeste geçerli değil,yani telefonu bozulmayanlar da var
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cagicag 7 yıl
EVO 3D 'ye 4.0.3 bu telefona 4.0.4
NEDEN Evo gibi bir amiral gemisine daha öncede Desire HD 2.3.5 alırken 2.3.4te bir sürüm geride bırakırlar.
Abi amiral gemisi diye satıp Sonra laf olsun diye güncelleme yapmak çok ayıp.
Verelim ücretini neyse 4.1'e güncelleyin.
Galaxy Nexus ta çift çekirdek 1.2 ghz ve eski denebilir ama adamlar güncelleme yapıyor 4.1e geçiyor.
Kararımı bundan sonra HTC değil Google'ın kendi telefonlarını almak olarak değiştireceğim.
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marcorcun 7 yıl
Android kullanmak istiyorsan google telefonlarından almak lazım.
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Selfroot 7 yıl cagicag
cagicag

EVO 3D 'ye 4.0.3 bu telefona 4.0.4
NEDEN Evo gibi bir amiral gemisine daha öncede Desire HD 2.3.5 alırken 2.3.4te bir sürüm geride bırakırlar.
Abi amiral gemisi diye satıp Sonra laf olsun diye güncelleme yapmak çok ayıp.
Verelim ücretini neyse 4.1'e güncelleyin.
Galaxy Nexus ta çift çekirdek 1.2 ghz ve eski denebilir ama adamlar güncelleme yapıyor 4.1e geçiyor.
Kararımı bundan sonra HTC değil Google'ın kendi telefonlarını almak olarak değiştireceğim.

Bi bitmediniz ....
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Yilsev 7 yıl
Incredible S ile Desire S icin ICS güncelleme tarihleri aynıydı, bakalım Desire S kullanıcıları ne zaman güncelleme alacak. Bu arada sisteminizin çökmemesi icin en sağlıklı güncelleme yöntemi güncelleme öncesinde cihazı fabrika ayarlarina döndürmektir, böylece temiz sistem üzerine güncelleme yapmış olursunuz.
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alptug.55 7 yıl
salih3466
güncellemeyi yüklerken sistem çöktü olacak şey değil şimdi teleservice ile uğraş işin yoksa.

Aynı durum bende de oldu.Bende servise gönderecem.Geçmiş olsun.
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Taygunoglu 7 yıl
mami_24
adamda yazılımda gerçekten çok çok iyiler

neresi iyi? kaç ay oldu ics çıkalı şimdi mi veriyorlar? millet jelly bean kullanmaya başladı bunlar daha yeni ics veriyorlar. bırakın bu işleri.
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salih3466 7 yıl
güncellemeyi yüklerken sistem çöktü olacak şey değil şimdi teleservice ile uğraş işin yoksa.
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