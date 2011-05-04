HTC, Incredible S ve Desire HD için Android 2.3 güncellemesini kullanıma sundu

Haber Editörü
Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC, Desire HD ve Incredible S modelleri için nihayet Android 2.3 ''Gingerbread'' güncellemesini kullanıma sundu.
Hatırlatmak gerekirse Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemiyle gelen akıllı telefonlardan Desire HD, 2010 yılının ekim ayında; Incredible S ise 2011 yılının şubat ayında piyasaya sürülmüştü. Güncellemenin Wi-Fi veya hücresel ağ üzerinden (örn: 3G, HSPA) indirilebileceği ve yaklaşık 100 MB yer kapladığı belirtiliyor.
http://www.htc.com/europe/support.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2.2.1 hala
yaklasik 2 saat telefon gorusmesi, 20den fazla msj, 3 saat kdr muzik dinleme, 3G surekli acik hala bitmedi batarya..
Hayırlı olsun..
Güncelleştirme hatalar nedeni ile durdurulmuştu, acaba sana gelen güncelleştirme hatalar giderildikten sonraki güncelleştirme mi?
ama oradaki moderatörde laftan anlamıyor pek
Sorunlar bazı cihazlarda var.
Ben hiçbir sorunla karşılaşmadım,hatta pil kullanımı daha da iyileştirilmiş,cihaz daha da hızlandırılmış.
Bu arada sonunda downgrade işlemini hallettim.
Ben de ne kadar stabil olsa da tavsiye etmiyorum,bilgisayarınızda .exe uzantılı update dosyası bulunsunsu garanti vs. durumlarda yükler servise verirsiniz.
Root yapamadan telefon gerçekten symbiana dönüyor.