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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, Incredible S ve Desire HD için Android 2.3 güncellemesini kullanıma sundu

8 yıl
30,4b
1
119
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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HTC, Incredible S ve Desire HD için Android 2.3 güncellemesini kullanıma sundu
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Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC, Desire HD ve Incredible S modelleri için nihayet Android 2.3 ''Gingerbread'' güncellemesini kullanıma sundu.

Hatırlatmak gerekirse Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemiyle gelen akıllı telefonlardan Desire HD, 2010 yılının ekim ayında; Incredible S ise 2011 yılının şubat ayında piyasaya sürülmüştü. Güncellemenin Wi-Fi veya hücresel ağ üzerinden (örn: 3G, HSPA) indirilebileceği ve yaklaşık 100 MB yer kapladığı belirtiliyor.

HTC, Incredible S ve Desire HD için Android 2.3 güncellemesini kullanıma sundu
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http://www.htc.com/europe/support.aspx Yorum Yaz
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The Sailor 7 yıl
Peki menüde ki YouTube kısayolu duruyor mu? Ben 2.3 yükledikten sonra YouTube kaybolmuş:)
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sinan681 7 yıl
bende de görünse şu güncelleme artık offf.
2.2.1 hala
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AlkanExclusive 7 yıl
walla mesaj gelip gitmesi sorunu, wifi ve bt de yasanan sorunlarla karsilasmadim.. her sey 10 numara.. her seyin disinda bataryanin cok daha uzun sure gitmesi beni oldukca sasirtti.. daha 2 once yarim gun giden batarya 1.5 gundur randimanli kullanimla anca dibe geldi.. randimanli kullanimdan kasit:

yaklasik 2 saat telefon gorusmesi, 20den fazla msj, 3 saat kdr muzik dinleme, 3G surekli acik hala bitmedi batarya..
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AlkanExclusive 7 yıl
guncelleme yapti sonunda beninki de..
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The Sailor 7 yıl

TechZone

guncelleme yapti sonunda beninki de..

Hayırlı olsun..
Güncelleştirme hatalar nedeni ile durdurulmuştu, acaba sana gelen güncelleştirme hatalar giderildikten sonraki güncelleştirme mi?
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ahmet331 7 yıl
Evet bende güncellemeyi yaptim. Telefon çok daha hızlı çalışıyor, şarj olayi iyileşmiş, internette daha seri ve hızlı şekilde dolaşılıyor, mesaj yazarken metin seçme çubuğu çıkmış çok işe yarıyor, menü değişmiş alfabetik gidiyor, yazı yazmak için bir boşluk seçildiğinde ekrana büyüyerek gelmiyor daha rahat olmuş olduğu gibi yazıyoruz. Ama kendi eposta programinda mesajlara bakarken resimler açılmıyor ya da çok geç açılıyor tek gözlemlediğim eksi yani bu şu anda...
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AlkanExclusive 7 yıl
haziran'a girdik bende hala tık yok
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The Sailor 7 yıl
Evet okudum şimdi.Kendince son çareyi söylemiş bize gönder halledelim gibilerinden bu da en az 1 hafta telefonsuz kalacaksın demek. Gonderirsen tabii.
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kallesnikof 7 yıl
ben yükledim telefon daha stabil çalışıyor güncelleme başarılı
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The Sailor 7 yıl
Aynı yerde hata 131 için çözüm vardı faydası olmadı mı?
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AlkanExclusive 7 yıl
hocam şu anda HATA 131 'in çözümü için 3 tane program indirip onu oradan bunu buradan çalıştırıp USB'den bağlayıp bir şeyler yapamam.. telefonum garantisiz zaten.. yazılımsal sorun olsa ve telefon açılmasa elimde patlayacak.. o yüzden bilen birine yaptırmak istiyorum..

ama oradaki moderatörde laftan anlamıyor pek
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The Sailor 7 yıl
Dünden beri kurcaliyorum herhangi bir hata ile karşılaşmadım. Hatta bazı hataları duzeltmisler. En önemlisi tel. Kapalıyken güç düğmesine dokundugumuzda açılıyordu bu sefer uzun süre basmak gerekiyor. Hava durumuna ses efekfleri eklenmiş hoş olmuş. Batarya süresinde iyileşme var. Menü değişmiş şimdilik gozlemledigim bu kadar.. 2.3.3 e yukselttigime pişman olmadım diyebilirim..
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kallesnikof 7 yıl
telefonum güncellemeyi buldu yüklüyorum bakalım ne olacak
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AlkanExclusive 7 yıl
bnm ki rootlu fln degilde 2.3 sorunlari killandirdi beni.. o degil bu herifler bu yazilimi sunarlarken kontrol etmiyorlar mi hata var mi yok mu diye?
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zaferaxu 7 yıl

TechZone

bnm ki rootlu fln degilde 2.3 sorunlari killandirdi beni.. o degil bu herifler bu yazilimi sunarlarken kontrol etmiyorlar mi hata var mi yok mu diye?

Sorunlar bazı cihazlarda var.
Ben hiçbir sorunla karşılaşmadım,hatta pil kullanımı daha da iyileştirilmiş,cihaz daha da hızlandırılmış.
Bu arada sonunda downgrade işlemini hallettim.
Ben de ne kadar stabil olsa da tavsiye etmiyorum,bilgisayarınızda .exe uzantılı update dosyası bulunsunsu garanti vs. durumlarda yükler servise verirsiniz.
Root yapamadan telefon gerçekten symbiana dönüyor.
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The Sailor 7 yıl
2.3 gelirse ben yüklerim merakımı gideririm en azından
çok sıkıntı verirse 2.2.1 e dönüş yaparım..
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zaferaxu 7 yıl
Cihazınız rootlu ise yüklemenizi tavsiye etmiyorum yeni sürümü yükledim root edemiyorum 3 değiik hafıza katı ile 5-6 defa fabrika ayarlarına döndüm yapamadım bir türlü
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AlkanExclusive 7 yıl
SMS alamama, gonderememe, wifi - bt sorunlari zaten basli basina sikinti.. duzeltirlerse ne ala yoksa 2.4 u beklerim ben..
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