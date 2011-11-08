Haber Editörü
iPad'le yeniden doğan tablet pazarına şimdiye kadar Flyer ve AT&T ile Jetstream 4G çözümlerini sunan taşınabilir tüketici elektroniğinin önemli isimlerinden HTC, tablet pazarını incelemeye devam ediyor.
Firmanın icra kurulu başkanı Peter Chou, son düzenlediği basın toplantısında tablet pazarını denemek ve test etmek istedikleri bir pazar olduğunu ve amaçlarının pazardaki ürünlerden farklı bir çözüm ile kendilerini farklı kılıp kılamayacaklarını anlamak olduğunu söyledi.
Peter Chou'nun bu açıklamaları, gelecek sene içerisinde HTC cephesinden yeni bir tablet geleceğine dair işaret olarak nitelendirilirken; gelecek tabletin Android 4.0'lı ve Sense arayüzüne sahip olacağı muhtemel görünüyor.
<a href="http://www.reuters.com/article/2011/11/07/us-htc-idUSTRE7A61I420111107">Reuters</a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hd ekranı olan ve her şeyi yapabilen, pil ömrü uzun olan bir tablet yapacaksınız.
usb girişi olacak,hdmi çıkışı olacak gerekirse cd rom'u olacak, küçük cd ler var, mesela onları çalıştıracak, hafıza kartı girişi olacak. projeksiyon bağlantısı olacak, hariciden 1080p filmi oynatacak ve tv ye yansıtacak, office için gerekli olan programlar yüklü olacak, kart okuyucusu olacak, mini usb girişi olacak, dosya atma ve çıkarma basit olacak, 3g desteği olacak,
akla gelen her şeyi yapabilecek
zeki mürende bizi görecek mi ?
ticarette bu mantık yoktur herşey azar azar tüketiciye sunulur.Keşke söylediklerinin hepsi bi arada olsa