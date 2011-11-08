iPad'le yeniden doğan tablet pazarına şimdiye kadar Flyer ve AT&T ile Jetstream 4G çözümlerini sunan taşınabilir tüketici elektroniğinin önemli isimlerinden HTC, tablet pazarını incelemeye devam ediyor.

Firmanın icra kurulu başkanı Peter Chou, son düzenlediği basın toplantısında tablet pazarını denemek ve test etmek istedikleri bir pazar olduğunu ve amaçlarının pazardaki ürünlerden farklı bir çözüm ile kendilerini farklı kılıp kılamayacaklarını anlamak olduğunu söyledi.

Peter Chou'nun bu açıklamaları, gelecek sene içerisinde HTC cephesinden yeni bir tablet geleceğine dair işaret olarak nitelendirilirken; gelecek tabletin Android 4.0'lı ve Sense arayüzüne sahip olacağı muhtemel görünüyor.

<a href="http://www.reuters.com/article/2011/11/07/us-htc-idUSTRE7A61I420111107">Reuters</a>