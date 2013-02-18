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HTC yarın bir tablet modeli de tanıtabilir

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC yarın bir tablet modeli de tanıtabilir

Teknoloji dünyası, Tayvanlı HTC'nin bu yılın en önemli akıllı telefonlarında birisi olmaya aday HTC M7/One modelini tanıtacağı yarın ki etkinliğe odaklanmışken, bu etkinlikte bir de tablet modeli tanıtacağı iddiası ortaya atıldı.

İddialar, firmanın resmi Twitter hesabından paylaştığı bir görsele dayanıyor. Görselde siyah örtüler altında 12 adet gizemli cihaz görünüyor. Bunların 11 tanesi muhtemelen HTC One modeli. Ancak en solda bulunan gizemli cihazın diğerlerinden farklı olduğu ve tahminen 10 inçlik bir ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Bu da HTC'nin akıllı telefon yanında bir de tablet modeli tanıtacağı ihtimalini akla getiriyor.

HTC'nin bir tablet modeli ile ilgili bugüne kadar herhangi bir sızıntı olmadı. Bu bakımdan delil olarak sadece bu fotoğraf gösterilebilir. Ancak bugün Ubuntu web sitesine baktığımızda orada da yarınki etkinlik saatine göre bir geri sayım başladığını görüyoruz. Slogan ise "tablet zamanı" şeklinde belirlenmiş. Bu iki ipucu biraraya geldiğinde ise Ubuntu işletim sistemli bir HTC tablet ihtimali güçleniyor.

Elbette bunların şimdilik bir resmi dayanağı yok. Yaklaşık 18 saat sonra başlayacak olan etkinlik ile tüm sır perdeleri ortadan kalkmış olacak.
HTC yarın bir tablet modeli de tanıtabilir
 

http://www.ubuntu.com/ Yorum Yaz
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-technology4ever- 6 yıl
dcup
Bakalım ne çıkacak?

Belli oldu. 25-28 Mayıs tarihleri arasında MWC(Mobil Dünya Kongresi)'de Ubuntu işletim sistemli tabletler tanıtılacakmış. Link: ubuntu.com/...
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-technology4ever- 6 yıl
Başka bir görüşüm de HTC'nin 25-28 Şubat tarihleri arasında Ubuntu işletim sistemli bir tablet tanıtacak olması.
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-technology4ever- 6 yıl
Arkadaşlar, Ubuntu'nun sitesindeki geri sayımın nedeni belli oldu. 25-28 Şubat tarihleri arasında MWC(Mobil Dünya Kongresi)'de Ubuntu'lu tabletlere yer verilecekmiş. Bundan yola çıkarak eğer bugün HTC bir tablet tanıtacaksa bile Ubuntu'lu bir tablet olmayacağını düşünüyorum. Aşağıdaki linkten geri sayımın sonucuna ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.. ubuntu.com/...
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Jeopol 6 yıl
fiyatı uygun olursa alırım.

ama resme bakınca sanki iki tane ubuntu phone var gibi duruyor.
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dcup 6 yıl
Bakalım ne çıkacak?
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AAT.BH 6 yıl
benim kaynımın kocasının oğlu htc de çalışıyor tablet çıkıcakmış dedi bana hede hödö
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civil27 6 yıl
iki telefonu tek örtü ile kapatmışlar sizde tablet modeli tanıtabilir diye olta atmışsınız. vallahi bravo. :)
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KütahyanınPınarları 6 yıl
O tabletse onun solundaki de tablet olabilir


Ama htc tablet yaparsa iyi yapar ve tablet dünyasına yeni bir soluk gelir kanısındayım. Ne de olsa en tecrübeli 3-5 üreticiden biri.
Şimdiye kadar yapmadığı hata idi.
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haymatloshan 6 yıl
12 tane model çok fazla değil mi?HTC One'ın her rengi için ayrı bir tanıtım mı yapacaklar da 12 tane diyorlar?Ne zamandır tablet işini es geçiyorlardı umarım güzel bir modelle yerini alır piyasada.
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Brky 6 yıl
Bune şimdi..Bune şimdi.Arkadaşlara katılıyorum,yani yav he he
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vitor reis 6 yıl
Biri yav he he gifini koysun şunlara
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Cumadangeldim 6 yıl vitor reis
vitor reis

Biri yav he he gifini koysun şunlara

Resmi gördükden sonra bumu kaynak yav he he dedim, sen de istekde bulundun şimdi koymadan edemem


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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