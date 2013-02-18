HTC yarın bir tablet modeli de tanıtabilir

Teknoloji dünyası, Tayvanlı HTC'nin bu yılın en önemli akıllı telefonlarında birisi olmaya aday HTC M7/One modelini tanıtacağı yarın ki etkinliğe odaklanmışken, bu etkinlikte bir de tablet modeli tanıtacağı iddiası ortaya atıldı.





İddialar, firmanın resmi Twitter hesabından paylaştığı bir görsele dayanıyor. Görselde siyah örtüler altında 12 adet gizemli cihaz görünüyor. Bunların 11 tanesi muhtemelen HTC One modeli. Ancak en solda bulunan gizemli cihazın diğerlerinden farklı olduğu ve tahminen 10 inçlik bir ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Bu da HTC'nin akıllı telefon yanında bir de tablet modeli tanıtacağı ihtimalini akla getiriyor.





HTC'nin bir tablet modeli ile ilgili bugüne kadar herhangi bir sızıntı olmadı. Bu bakımdan delil olarak sadece bu fotoğraf gösterilebilir. Ancak bugün Ubuntu web sitesine baktığımızda orada da yarınki etkinlik saatine göre bir geri sayım başladığını görüyoruz. Slogan ise "tablet zamanı" şeklinde belirlenmiş. Bu iki ipucu biraraya geldiğinde ise Ubuntu işletim sistemli bir HTC tablet ihtimali güçleniyor.





Elbette bunların şimdilik bir resmi dayanağı yok. Yaklaşık 18 saat sonra başlayacak olan etkinlik ile tüm sır perdeleri ortadan kalkmış olacak.