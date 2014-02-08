HTC yeni Nexus tabletine imza atabilir





Google'ın değişen pazar alışkanlıkları nedeniyle yeni Nexus tabletini 8 inç olarak revize edeceği iddialarının ardından Tayvan'dan da ilginç bir iddia geldi.





Uzun süredir tablet pazarından elini eteğini çeken HTC, Commercial Times gazetesinin iddiasına göre Google'ın yeni üst seviye Nexus tabletini üretme hakkını elde etti. HTC'nin bu yeni Nexus tabletini sonbahar başlarında pazara sunması bekleniyor.





HTC daha önce Nexus One için Google il işbirliği yapmış sonrasında bir daha ortalarda gözükmemişti. Nexus One o dönemin en beğenilen akıllı telefonlarından olduğu için HTC'nin yeni bir şans elde etmesi muhtemel.

Ancak Google'ın bu yıl Nexus programını sona erdireceği ve Play Edition versiyonları ile yola devam edeceği iddialarından sonra ihtimal biraz zayıflıyor. Kaldı ki HTC yöneticilerinin bu yıl genelde üzerinde durdukları ürünler güncellenmiş HTC One serisi ve giyilebilir bir cihaz modeli idi.





HTC'nin geçen yıl evleaks tarafından sızdırılan bir tablet prototipi firmanın aslında kapalı kapılar ardından çalışmalarına devam ettiğini gösteriyordu. Google'ın 8 inçlik tablet iddialarının ardından gelen bu iddia eğer doğruysa HTC'nin yeni 8 inçlik Nexus tabletine imza atmasını bekleyebiliriz.

http://www.gforgames.com/gadgets/htc-high-end-google-nexus-tablet-40266/