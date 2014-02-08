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HTC yeni Nexus tabletine imza atabilir

5 yıl
15,2b
1
16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC yeni Nexus tabletine imza atabilir

Google'ın değişen pazar alışkanlıkları nedeniyle yeni Nexus tabletini 8 inç olarak revize edeceği iddialarının ardından Tayvan'dan da ilginç bir iddia geldi. 

Uzun süredir tablet pazarından elini eteğini çeken HTC, Commercial Times gazetesinin iddiasına göre Google'ın yeni üst seviye Nexus tabletini üretme hakkını elde etti. HTC'nin bu yeni Nexus tabletini sonbahar başlarında pazara sunması bekleniyor.

HTC daha önce Nexus One için Google il işbirliği yapmış sonrasında bir daha ortalarda gözükmemişti. Nexus One o dönemin en beğenilen akıllı telefonlarından olduğu için HTC'nin yeni bir şans elde etmesi muhtemel.
Ancak Google'ın bu yıl Nexus programını sona erdireceği ve Play Edition versiyonları ile yola devam edeceği iddialarından sonra ihtimal biraz zayıflıyor. Kaldı ki HTC yöneticilerinin bu yıl genelde üzerinde durdukları ürünler güncellenmiş HTC One serisi ve giyilebilir bir cihaz modeli idi. 

HTC'nin geçen yıl evleaks tarafından sızdırılan bir tablet prototipi firmanın aslında kapalı kapılar ardından çalışmalarına devam ettiğini gösteriyordu. Google'ın 8 inçlik tablet iddialarının ardından gelen bu iddia eğer doğruysa HTC'nin yeni 8 inçlik Nexus tabletine imza atmasını bekleyebiliriz.  

http://www.gforgames.com/gadgets/htc-high-end-google-nexus-tablet-40266/ Yorum Yaz
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Luca.Brasi 5 yıl en beğenilen sniko1
sniko1

Böyle bir tablet çıkarsa hem tasarımı,malzeme kalitesi hem de Sense le iPad'e rakip olur.

Sense mi, Nexus diyor hocam?
sniko1Böyle bir tablet çıkarsa hem tasarımı,malzeme kalitesi hem de Sense le iPad'e rakip olur.Sense mi, Nexus diyor h...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tasarım ve kalite olarak altından kalkacaktır htc ama fiyat konusunda nexus politikasına uyarlarmı o muamma
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iscanthere 5 yıl
NEXUS + HTC =
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FreeRun 5 yıl
ince ve aliminyum kasalı bir tablet güzel olurdu.
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E_Aydin35 5 yıl
HTC bu işe girişiyor ise sağlam çıkış yapacağından şüphem yok. Yaptığı tüm işlerini en iyi, en başarılı, ve özenli bir şekilde yapan bir firma HTC ve HTC tablet deneyimi yaşamak gerçekten güzel olabilir ilerki dönemlerde.
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nasaz 5 yıl
google'ın htc ye bir omuz vermesi lazım.
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citize 5 yıl
Asus zaten güzel yapıyor bence Htc'ye verirsen şimdi S600 filan koyarlar
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jay jay justified 5 yıl
Nexus dönemi kapanıyor. Bir daha Nexus geleceğini hiç sanmıyorum. Gelirse de mümkünse HTC'den gelmesin. Nexus 7 2013'e resmen aşık oldum, 5 sene çatır çatır kullanılacak bir cihaz resmen. Bunu ortaya çıkarabilen firma yapsın yenisini de mümkünse.
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carman 5 yıl
tablet bildiğin ufak imac :D
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Grkwnxs 5 yıl
Nexus 8 diye yeni seri çıkarmak yerine nexus 7'nin çerçevesini biraz azaltıp 7.5 inç civarında alışılmamış bir ekran boyutu yapsalar daha iyi olur bence nexus 7 kullanıcısı olarak
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sniko1 5 yıl
Böyle bir tablet çıkarsa hem tasarımı,malzeme kalitesi hem de Sense le iPad'e rakip olur.
3 Yanıt Yanıtla
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Luca.Brasi 5 yıl sniko1
sniko1

Böyle bir tablet çıkarsa hem tasarımı,malzeme kalitesi hem de Sense le iPad'e rakip olur.

Sense mi, Nexus diyor hocam?
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simbilli 5 yıl sniko1
sniko1
Böyle bir tablet çıkarsa hem tasarımı,malzeme kalitesi hem de Sense le iPad'e rakip olur.

Sense olsa ben de isterim böyle tablet çıkarsınlar ama Nexus diyor.
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playmaker10 5 yıl sniko1
sniko1

Böyle bir tablet çıkarsa hem tasarımı,malzeme kalitesi hem de Sense le iPad'e rakip olur.

Bi rakip bulamadınız şu iPad'e
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simbilli 5 yıl
Böyle bir model çıkartabilir ama tablet işine çok geç gireceğinden beklenilen satışı karşılayamaz. Htc bu sene giyilebilir cihazlara odaklanıp erken bir zamanda çıkarmasını daha fazla öncelik vermesi gerekiyor.
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matmuhendisi 5 yıl
hiç sanmıyorum
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